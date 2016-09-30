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    «У нас в офисе сидят клоуны – это страшно!». «Бомбардир» ищет защитников для «Монпелье»


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    Голосов: 12
    30.09.2016 13:00
    Самобытный президент «Монпелье» Луи Николлен устроил разнос своей селекционной службе. Три года скауты не могут найти достойного игрока обороны. «Бомбардир» собрал семь русских защитников и отправил письмо в клуб.

    Несколько лет назад «Монпелье» написал свою «сказку «Лестера», выиграв чемпионат Франции. Теперь команда плетется во втором десятке Лиги 1 и не может похвастаться составом. Хуже всего дела с защитой, где нет альтернативы 39-летнему Хилтону. Президент клуба Луи Николлен психанул: «Уже три года жду хорошего центрально защитника. Три года! Они не в состоянии найти хотя бы одного. В итоге мы вместе с моим советником Мишелем Мези будем искать сами и найдем его! Нам действительно нужен в самое ближайшее время хороший игрок в центр обороны… В наших офисах сидит компания клоунов – это страшно. Мы должны покончить с этим до конца года. Я не люблю некомпетентных сотрудников, особенно, если они при этом получают внушительные зарплаты».

    Мы решили помочь одному из самых ярких футбольных руководителей и отобрали центральных защитников из России. Письмо с кандидатами «Бомбардир» отправил в офис «Монпелье». Никакого отката мы не просим, но за готового защитника для сборной России будем благодарны.

    Письмо, которое мы отправили в «Монпелье»:

    Андрей Семенов

    Как искать: Andrey Semenov, Terek

    Стоимость: €4 млн

    Возраст: 27 лет

    Сильные стороны: борьба один в один, игра в пас

    Возраст и уровень Андрея Семенова сложились в комбинацию, когда в команде второй половины РФПЛ уже тесно, но качественный скачок никак не удается. Защитника периодически зовут в московские клубы, в сборной он себя тоже попробовал.

    Семенов адекватно относится и к уровню чемпионата России, и к себе. Ехать в Европу он готов: «Я выходил на поле за сборную и понимаю, что европейский темп игры быстрее чемпионата России. Понимаю, что могу играть на таком уровне, но для этого нужно участвовать в еврокубках. Думаю ли о переходе в европейский клуб? Любой футболист хотел бы поиграть в Европе».

    Тарас Бурлак

    Как искать: Taras Burlak, Rubin

    Стоимость: €1,2 млн

    Возраст: 26 лет

    Сильные стороны: игра на втором этаже, скорость

    Переезд в Европу здорово увяжется с программой Тараса Бурлака по возвращению на топ-уровень. Его он подхватил по молодости, когда очень бодро заиграл в «Локомотиве». Потом были годы на лавке, ссора в «Рубине» и очищение ФНЛ.

    Бурлак очень старается реализовать себя. Когда-то давно за ним всерьез наблюдали европейские клубы, а Тарас мечтал сыграть в любимом «Манчестер Юнайтед». Начать воплощение мечты можно с «Монпелье». «Вот если бы предложил [контракт] какой-нибудь середнячок наподобие «Крыльев Советов», я бы спокойно поехал, – намекает Бурлак. — В принципе я готов что-то новое попробовать, изучить язык, посмотреть другой футбол».

    Месье Николлен, главное не перепутайте его с Миланом Родичем.

    Виктор Васин

    Как искать: Viktor Vasin, CSKA

    Стоимость: €800 тысяч

    Возраст: 27 лет

    Сильные стороны: перехваты, борьба один в один

    Человек, призванный разбавить заржавевшую оборону ЦСКА, с 2011 года борется с травмами, а с 2014-го – играет в аренде. За пять лет Виктор Васин сыграл за «армейский» клуб семь матчей. Зато к 27 годам окончательно переборол штамп про вечно перспективного. Теперь Васин просто добротный защитник. Станислав Черчесов вызвал его в сборную России познакомиться, но сам игрок вряд ли верит, что действительно может выбить кого-то из пары в центре защиты.

    Если ЦСКА не видит Васина в основном составе на будущий сезон, терять Виктору нечего. Какая разница: спасать кого-то от вылета в России или Франции?

    Виталий Дьяков

    Как искать: Vitali Djakov, Dynamo Moscow

    Стоимость: €2 млн

    Возраст: 27 лет

    Сильные стороны: игра на стандартах, перехваты

    Сейчас Виталий Дьяков мог бы шалить с «Ростовом» в Лиге чемпионов, если бы не соблазнительный контракт с «Динамо». История вышла поучительная, потому что сейчас Дьяков рубится в «Томи». В следующем сезоне «Динамо» наверняка будет играть в РФПЛ и постарается уговорить защитника остаться. Дьяков еще в прошлом сезоне был готов уйти: «Я в принципе мечтал играть где-нибудь в Европе. «Амкар» или «Уотфорд»? Я не настолько люблю Россию. С детства люблю итальянский футбол, болею за «Ювентус». Я смотрю правде в глаза, оказаться там будет очень сложно, но шансы всегда есть. Поиграл бы в где-нибудь в Европе. «Кьево»? Если бы позвали и заканчивался контракт с «Динамо», то пошел бы». «Монпелье» может сыграть на опережение и получить защитника, способного делать хет-трик.

    Александр Пуцко

    Как искать: Aleksandr Putsko, Spartak

    Стоимость: €400 тысяч

    Возраст: 23 года

    Сильные стороны: борьба один в один, дальний удар

    Капитан фарм-клуба «Спартака» приглянулся Унаи Эмери, но тренер не успел полноценно ввести его в состав. Этим летом Александр Пуцко порывался уйти, «Томь» хотела взять его в аренду, но «Спартак» отказал. В 23 года ему вряд ли интересно резвиться со «Спартаком-2» в ФНЛ.

    Хотя Пуцко под два метра ростом, но может закрыть и левый фланг. Плюс у него хороший дальний удар. Хороший вариант за еврокопейки.

    Виталий Лысцов

    Как искать: Vitali Lystsov, Benfica

    Возраст: 21 год

    Стоимость: €500 тысяч

    Сильные стороны: борьба один в один, тактическая подготовка

    Виталий Лысцов был в числе первых молодых игроков из России, решивших завоевать Португалию. Получилось у защитника лучше остальных. Из «Лейрии» его забрала «Бенфика», и сейчас Лысцов набирается опыта в «Тонделе».

    Виталий хорошо чувствует себя в Европе и хочет играть. Пока «Бенфика» не продаст кого-то из игроков обороны, Лысцову вряд ли найдется место. Зато в «Монпелье» молодой защитник будет на голову выше любого конкурента. Хотя бы в прямом смысле слова, при росте в 192 см.

    Никита Чернов

    Как искать: Nikita Chernov, CSKA

    Возраст: 20 лет

    Стоимость: €400 тысяч

    Сильные стороны: игра на втором этаже, перехваты

    Сыграв за сборную еще до дебюта во взрослом футболе, Никита Чернов благополучно пропал из информационного поля. В этом сезоне парень мужает в первой лиге и даже успел выбить родной ЦСКА из Кубка России. «Армейцы» за ним приглядывают и просто так, конечно, не отпустят.

    Чернову не достает физической мощи и опыта, но все это он найдет в Красноярске – в спортзале и на поле. Однако если «Монпелье» собирается покупать игроков на будущее, Чернов – один из главных талантов России.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: alchetron.com, «Рубин», РФПЛ
    Рейтинг: 4 Голосов: 12
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 18 ноября 2016, 15:34

      Виталик! Вернись в Ростов! Хватит бродить по Сибирям. Все простим.

      0
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      Рейтинг: -50

      Karrerim 15 октября 2016, 13:17

      че то я не понял, почему нет караваева и кутепова? дилетанты

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      pravda 1 октября 2016, 08:56

      Кто это рядом с поленом, на первом видео?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 > pravda 1 октября 2016, 11:40

      Виталик Дьяков

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike 1 октября 2016, 05:18

      интересная задумка. Может и по другим клубам письма поотправлять? У нас столько молодежи перспективной маринуется в фнл и на лавке запасных может кому приглянется(все таки получат неплохой опыт и чему-нибудь научатся).

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 30 сентября 2016, 22:06

      Неплохая задумка, имеет право на жизнь... Главное чтоб письмо в СПАМ не попало)

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 30 сентября 2016, 16:11

      Ага, в Монпелье они взяли вдруг и заиграли))

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 30 сентября 2016, 15:54

      - "Я не настолько люблю Россию".
      Дьяков о своей стране. А бабло косит исправно? В "Днепр" его, питуха.

      -3
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      Рейтинг: +295

      ильиных 30 сентября 2016, 14:56

      а где Вова Граната? я думаю бесплатно отдадут,еще и денег предложат

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 30 сентября 2016, 13:55

      Молодцы :))

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 30 сентября 2016, 13:43

      "Бомбардир", Красавцы! Николлен вполне может прислушаться.

      0
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