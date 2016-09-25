«Зенит» и «Анжи» сыграли вничью. «Спартак» уступил «Уфе». Ключевые моменты 8-го тура РФПЛ

«Анжи» – «Зенит» – 2:2

Боли сравнивает счет.

Отыгрывают хозяева один мяч.

Дубль оформляет Артем, доводя преимущество «Зенита» до двух мячей.

Артем Дзюба открыл счет в матче.

«Спартак» – «Уфа» – 0:1

Фатаи открывает счет в матче со «Спартаком»! Этот гол так и остался единственным в этом матче.

«Арсенал» – «Терек» – 0:0

«Оренбург» – «Урал» – 0:1

Роман Павлюченко забил единственный гол в этой встрече.

Ростов – Локомотив – 1:0

1:0 – Полоз.

ЦСКА – Краснодар – 1:1

Два неплохих момента были у Смолова в конце встречи, но дубль Федору на этот раз не покорился. В итоге – справедливая ничья.

Смолов! Супергол забивает Федор! 1:1!

И сразу гол у нас! 4-я минута – Траоре забил.

В старте: Крицюк (В), Енджейчик, Гранквист (К), Налдо, Калешин, Газинский, Каборе, Эбуэ, Жоаозиньо, Ахмедов, Смолов #ЦСКАКраснодар

Запасные: Синицын, Адамов, Мартынович, Петров, Торбинский, Окриашвили, Лаборде, Быстров, Ари #ЦСКАКраснодар