«Зенит» и «Анжи» сыграли вничью. «Спартак» уступил «Уфе». Ключевые моменты 8-го тура РФПЛ

Боли сравнивает счет.
Отыгрывают хозяева один мяч.
Дубль оформляет Артем, доводя преимущество «Зенита» до двух мячей.
Артем Дзюба открыл счет в матче.
Фатаи открывает счет в матче со «Спартаком»! Этот гол так и остался единственным в этом матче.
Роман Павлюченко забил единственный гол в этой встрече.
1:0 – Полоз.
Два неплохих момента были у Смолова в конце встречи, но дубль Федору на этот раз не покорился. В итоге – справедливая ничья.
Смолов! Супергол забивает Федор! 1:1!
И сразу гол у нас! 4-я минута – Траоре забил.
В старте: Крицюк (В), Енджейчик, Гранквист (К), Налдо, Калешин, Газинский, Каборе, Эбуэ, Жоаозиньо, Ахмедов, Смолов #ЦСКАКраснодар
Запасные: Синицын, Адамов, Мартынович, Петров, Торбинский, Окриашвили, Лаборде, Быстров, Ари #ЦСКАКраснодар