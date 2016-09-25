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  • «Зенит» и «Анжи» сыграли вничью. «Спартак» уступил «Уфе». Ключевые моменты 8-го тура РФПЛ

«Зенит» и «Анжи» сыграли вничью. «Спартак» уступил «Уфе». Ключевые моменты 8-го тура РФПЛ

«Анжи» – «Зенит» – 2:2

Боли сравнивает счет.

Отыгрывают хозяева один мяч.

Дубль оформляет Артем, доводя преимущество «Зенита» до двух мячей.

Артем Дзюба открыл счет в матче.

«Спартак» – «Уфа» – 0:1

Фатаи открывает счет в матче со «Спартаком»! Этот гол так и остался единственным в этом матче.

«Арсенал» – «Терек» – 0:0

«Оренбург» – «Урал» – 0:1

Роман Павлюченко забил единственный гол в этой встрече.

Ростов – Локомотив – 1:0

1:0 – Полоз.

ЦСКА – Краснодар – 1:1

Два неплохих момента были у Смолова в конце встречи, но дубль Федору на этот раз не покорился. В итоге – справедливая ничья.

Смолов! Супергол забивает Федор! 1:1!

И сразу гол у нас! 4-я минута – Траоре забил.

В старте: Крицюк (В), Енджейчик, Гранквист (К), Налдо, Калешин, Газинский, Каборе, Эбуэ, Жоаозиньо, Ахмедов, Смолов

Запасные: Синицын, Адамов, Мартынович, Петров, Торбинский, Окриашвили, Лаборде, Быстров, Ари

Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Урал Павлюченко Роман
Комментарии (13)
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marslond
1474732498
Отличный, динамичный матч.
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Болельщик 123-777
1474748043
Красивый гол )))
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Sergei1968
1474750270
гол смолова стоит особником лишь в англии или испании такие голы встречаются.гол точно топовыи и запоминающии.
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арейская
1474760047
Ставила на Ростов, не прогадала, поздравляю команду и себя
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KB_Krasnogorsk
1474779141
Гол Смолова конечно уровень
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swot1205
1474803365
павлюченко молоток
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turist82
1474814224
Уфа играет в антифутбол. Штрафовать бы команды за схему 0-11... А комментаторы проплаченные взахлеб Уфу хвалят. Если Уфа такая отличная команда то чего они на 11 местев чемпионате
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spaike
1474819596
Уфа последние игры удивляет
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TUMS
1474838192
Оборона ЦСКА полностью провалилась. Смолов молодец.
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Δ0πи3дeлся_k0$0рылый_1001
1610377803
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