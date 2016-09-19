10 главных молодых талантов 2007 года. Сбылся ли прогноз?

10. Жерардо Бруна

Кто сейчас помнит этого парня, или кто вообще знал его раньше? А ведь начиналось все с прозвища «Мадридский Месси», пяти лет в академии «Реала» и переезда в «Ливерпуль» в 17-летнем возрасте, хоть за эти суперклубы аргентинец так ни разу и не сыграл. В 20 лет он уехал дивизионом ниже в «Блэкпул», где провел всего четыре матча, затем поиграл за «Уэску» и «Трэнмер», после чего спустился аж в шестую английскую лигу. Сейчас принадлежит канадскому «Оттава Фэри» и ясно, что выданных ему авансов этот парень уже никогда не оправдает.

9. Брено

Еще один талант, который так и не раскрылся. В декабре 2007-го «Бавария» заплатила за бразильца 12 миллионов евро, опередив «Реал», «Милан» и «Ювентус». В следующем году Брено дебютировал в «Баварии» и заодно прихватил бронзовую медаль Олимпиады, но дальше дело не пошло: пьянки-гулянки, аренда в «Нюрнберг», травма, затем новая попытка закрепиться в мюнхенском суперклубе. Кульминацией беспорядка в голове Брено стал поджог собственного дома ради получения страховки, но обман вскрылся быстро, и футболисту влепили почти четыре года тюрьмы. Отсидев на год меньше, Брено пытается перезапустить карьеру в «Сан-Паулу». А что, 26 лет – самый футбольный возраст. Хотя в приличный европейский клуб бразильца с его послужным списком уже наверняка не возьмут.

8. Боян Кркич

Миниатюрному испанцу навыдавали авансов после успехов на юношеских международных турнирах, а уж как узнали, что Кркич – дальний родственник Месси, казалось, что Золотые мячи эти два игрока еще лет десять будут делить между собой. Кркич неплохо влился в суперкоманду Гвардиолы и за четыре сезона отыграл более сотни матчей в Примере, попутно выиграв аж десять трофеев. Впрочем, дальнейшего развития его карьера не получила, в «Роме», «Милане» и «Аяксе» дольше одного сезона Боян не играл, в сборной провел лишь один матч, а возвращение в «Барсу» триумфальным не вышло. Кркич отбыл в АПЛ, где уже третий сезон выступает за «Сток Сити». Сейчас его клуб плещется на дне турнирной таблицы.

7. Серхио Агуэро

А вот тут стопроцентное попадание, хотя как раз 9-10 лет назад аргентинец только переехал в мадридский «Атлетико», хамил, грубил и толком ничего не забивал. Однако с сезона-2007/08 дела пошли на лад, а к 2011 году в активе Агуэро был уже 101 гол в составе «матрасников». Переход в «Манчестер Сити» вообще закрепил за аргентинским бомбардиром статус суперзвезды и одного из сильнейших форвардов современности. Вопрос лишь в том, как игрок такого уровня до сих пор не выиграл Лигу чемпионов. Но нет сомнений – Хосеп Гвардиола займется вплотную этим вопросом.

6. Гарет Бэйл

Тут тоже не прогадали. Все прекрасно знают, как Бэйл прогрессировал от обычного защитника «Тоттенхэма» до кандидата на Золотой мяч (а он им будет, вне всяких сомнений). До нынешнего лета его трансфер в «Реал» оставался рекордным в истории мирового футбола, но хоть покупка Погба в «МЮ» и сдвинула Бэйла с вершины, в это время валлиец занимался более важными вещами – выводил скромную сборную Уэльса в полуфинал чемпионата Европы. Сейчас Гарет блистателен во всем и уже успел накопить множество трофеев в своей коллекции. Осталось всерьез побороться за статус лучшего игрока мира.

5. Джовани дос Сантос

У Бэйла в то же самое время в «Тоттенхэме» получилось, конечно, лучше, чем у дос Сантоса. А вот мексиканец прогрессировать там не сумел и больше скитался по арендам, то дивизионом ниже, то в Турцию, то в Испанию. Кстати, после «шпор» дос Сантос на пару сезонов закрепился в «Вильярреале», но затем уехал в МЛС, где теперь зажигает вместе со Стивом Джеррардом и Робби Кином. На уровне сборных у мексиканца шло лучше – там и победа на юношеском ЧМ-2005, и золото Олимпиады-2008, а вот из клубных выступлений кроме выигранного «Барселоной» Суперкубка Испании в 2006-м больше никаких трофеев нет.

4. Андерсон

Ну, тут все понятно тем, кто следил за «МЮ» все те годы, что Андерсон там играл/числился. Действительно, переезжал он к Алексу Фергюсону в статусе одной из будущих суперзвезд футбола, за которую манкунианцы выложили более 30 миллионов евро, но на самом деле безоговорочным игроком старта бразилец никогда не был. Получив несколько травм, Андерсон махнул рукой на футбол и пошел путешествовать по нефутбольным клубам, а там и набрал лишний вес, окончательно перестав выдерживать темп и скорости АПЛ. В 2014-м игрока пристроили в «Фиорентину» на правах аренды, но маневр не прошел – оставшийся год контракта Андерсон отсидел в «МЮ», поскольку никакого спроса на толстого бразильца не было и близко. Летом 2015 года освободившегося Андерсона бесплатно забрал себе «Интернасьонал».

3. Алешандре Пато

Тогда девять лет назад Пато действительно считался суперодаренным парнем, однако в «Милане» бразилец хоть и забивал, но до конца раскрыться так и не сумел, не в последнюю очередь из-за утомивших его травм. Следующие несколько лет Пато провел на родине, а в нынешнем году снова решился покорить Европу. Правда, в «Челси» вышло не особо, но сейчас есть шанс в «Вильярреале», за который этот форвард и играет на данный момент.

2. Исмаил Айссати

Дерзкий талант из Марокко поразил общественность переходом из «ПСВ» в «Аякс» примерно через год после того, как попал на вторую строчку суперталантов по версии World Soccer. Впрочем, как оказалось, в Эйндховене он играл даже чаще, чем в Амстердаме, и все закончилось банальной арендой в «Витесс» и не менее банальным отъездом туда, где платят – в турецкий «Антальяспор». А затем еще три сезона в «Тереке», из которых лишь последний можно кое-как записать Айссати в актив – все-таки шесть голевых передач отдал, уже хорошо. Сейчас у парня новый турецкий этап карьеры, но и в «Аланьяспоре» ладится далеко не все.

1. Садик Адамс

Ага, именно этот игрок был обозначен в списке под первым номером. Знакомое имя, возможно, лишь для любителей футбольных менеджеров, поскольку остальные вряд ли вообще слышали хоть что-нибудь об этом талантливом ганце, который был подписан в дубль мадридского «Атлетико», а затем путешествовал по всем континентам в поиске хоть какой-то игровой практики. Тунис, Оман, Саудовская Аравия и всего несколько матчей в составе сербской «Войводины» – вот и вся карьера загадочного талантища. «В Сербии я попал в расистский ад, и мне там не платили ничего вообще!» – жаловался африканец, но больше нигде так и не закрепился. Такой вот был король рейтинга у популярного журнала с мировым именем.

Кто еще из известных ныне игроков вошел в топ-50 ноябрьского рейтинга World Soccer в 2007 году? 11-е место занял Анхель Ди Мария, 15-е – Карим Бензема, 19-е – Фабиу Коэнтрау, а следом за ним – Маруан Феллаини, 27-е – Тони Кроос, 28-е – Хуан Мата, 37-е – Месут Озил, 42-е – Алексис Санчес, 44-е – Марек Сухи, 45-е – Иван Ракитич, а на трех последних местах расположились Тео Уолкотт, Грегори ван дер Виль и Эвер Банега.