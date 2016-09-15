Рафаэлла Сабо – удивительная жена Акселя Витселя

Аксель Витсель мог оказаться в Италии и играть за «Ювентус». Но «Зенит» заблокировал трансфер игрока. Аксель не особенно хотел продолжить жить в Россию, но с такой девушкой можно остаться в любой точке мира.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает