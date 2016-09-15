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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Рафаэлла Сабо – удивительная жена Акселя Витселя

Аксель Витсель мог оказаться в Италии и играть за «Ювентус». Но «Зенит» заблокировал трансфер игрока. Аксель не особенно хотел продолжить жить в Россию, но с такой девушкой можно остаться в любой точке мира.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Лига Европы Россия. Премьер-лига Европа Зенит Витсель Аксель
Комментарии (20)
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Pilottt
1473957276
Хороша!
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nik55
1473958435
баба как баба - наши лучше
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ivanthebest
1473958866
Очень даже ничего.... есть за что ухватить))
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Woodbreak
1473961646
обезьяна
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alexfor
1473966157
ну хз..а мне нравится
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MU-fanatic
1473968616
на чпоки норм,а для жены на ш похожа
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cska-62
1473971555
У нас теперь запрещают всё и вся! Ну а я бы запретил ЭСТЕТИКУ ДИКАРЕЙ для представительниц слабого пола... Все эти тату и пирсинги... Их куриные мозги всё равно не в состоянии понять, что это их уродует... Надо помочь запретительными мерами... Иначе уже никак... Поезд ушёл...
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E2E3
1474000820
А я бы забил ей пару голов ))))
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policepnz
1474012227
обычная отсосиха с селиконом!
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Partizanmett
1474014766
( . )( . ) большие конечно, а больше нечего добавить)
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