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  • Ана Иванович – знаменитая жена легенды сборной Германии

Ана Иванович – знаменитая жена легенды сборной Германии

Ана Иванович – сербская гордость, отдавшая теннису всю свою сознательную жизнь. Уже в 16 лет она обратила на себя внимание во всем мире, а в 17 – выиграла свой первый титул. Еще через пару лет она вышла в финал турнира «Большого шлема» во Франции, а в 2008-м – выиграла Ролан Гаррос и стала первым номером женского тенниса.

Самой сексуальной теннисисткой планеты Иванович признали в 2010 году по итогам опроса на одном из популярных теннисных сайтов.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Комментарии (15)
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Chelsea 1997
1472751578
Красавица
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shurik45
1472754477
Повезло Швайне)
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Виталич
1472793560
баба как баба..наши лучше..
Ответить
Karpathian
1472799858
вдувабельная))))))
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Docentusa
1472803647
Она из лучщих
Ответить
Молчуновский
1472808219
Тогда уж Анна Ивановна.
Ответить
Benifacto
1472846758
обычная Русская красавица
Ответить
MONSTERqq
1472873241
вот она! мой идеал!
Ответить
Болельщик 123-777
1472883873
Под пивко пойдёт ))))) на фотке вроде красивая а в жизни может быть совсем другая !!!!
Ответить
лёха72
1473229078
красотка
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