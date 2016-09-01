Ана Иванович – знаменитая жена легенды сборной Германии

Ана Иванович – сербская гордость, отдавшая теннису всю свою сознательную жизнь. Уже в 16 лет она обратила на себя внимание во всем мире, а в 17 – выиграла свой первый титул. Еще через пару лет она вышла в финал турнира «Большого шлема» во Франции, а в 2008-м – выиграла Ролан Гаррос и стала первым номером женского тенниса.

Самой сексуальной теннисисткой планеты Иванович признали в 2010 году по итогам опроса на одном из популярных теннисных сайтов.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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