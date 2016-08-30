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    Девушка, которую не привез с собой новичок «Спартака». Бывшая подруга Маурисио


    3.2
    Голосов: 17
    30.08.2016 16:30
    С такой подружкой адаптироваться в Москве было б гораздо проще. «Бомбардир» знакомит вас с пышной красоткой, которую любил новый защитник «Спартака».

    Бывшую девушку футболиста Майару Дела Вегу – бразильскую модель из Сан-Паулу – легко отнести к категории тех женщин, которые с удовольствием забрасывают свой собственный Instagram откровенными снимками. Их у бразильянки полным-полно – любуйся хоть весь день.

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    Говорят, несколько месяцев назад пара рассталась, оттого видимо совместных фотографий Майары и Маурисио практически не найти у нее в аккаунте. Писали как-то, что расставание далось тяжело именно футболисту, а тут еще у «Лацио» дела шли не лучшим образом. Напомним, 13 желтых карточек Маурисио отхватил в 24 матчах Серии А. Уж не с проблемами ли на личном фронте связана его сверхагрессивность?

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    И все-таки Москва! К сожалению, это старое фото.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Майары Делла Веги
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 17
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +9

      arturovidal30 11 октября 2017, 21:38

      Ах едрён-батон, умники собрались!!!! Ужасная, целлюлитная, страшная!!! Вы видимо, все кто такое написал, либо ущербные говномужики, обиженные жизнью и женщинами!!!! Либо малолетние дрочеры. Хотя почему только малолетние?

      -1
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      Рейтинг: +93

      Футболсмотрящий 3 сентября 2016, 06:45

      Вау )))

      -1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 1 сентября 2016, 06:38

      Шестая фотка говорит о том , что она на самом деле блондинка))))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 31 августа 2016, 12:12

      Корова. Еще не много времени и на эту жопу надо будет одевать танковый чехол.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +483

      headdevil 31 августа 2016, 10:45

      Силикон и целлюлит фу бля

      -1
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      Рейтинг: +324

      hellkid 31 августа 2016, 10:26

      хороша

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 31 августа 2016, 10:13

      На фото в тренажерке ей походу уже ктой-то накончитос

      5
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      Рейтинг: +2251

      kvm 31 августа 2016, 00:12

      тп

      2
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      Рейтинг: +5

      geragera 30 августа 2016, 23:23

      да это не девушка гидропидор какого хрена эти сосуды для спермы бамбардире выкладывают? какое отношение они имеют к футболу не пойму

      2
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 30 августа 2016, 23:06

      Надутым сиськам +! А в остальном - чего тут такого?

      1
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