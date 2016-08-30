Девушка, которую не привез с собой новичок «Спартака». Бывшая подруга Маурисио

Бывшую девушку футболиста Майару Дела Вегу – бразильскую модель из Сан-Паулу – легко отнести к категории тех женщин, которые с удовольствием забрасывают свой собственный Instagram откровенными снимками. Их у бразильянки полным-полно – любуйся хоть весь день.
Говорят, несколько месяцев назад пара рассталась, оттого видимо совместных фотографий Майары и Маурисио практически не найти у нее в аккаунте. Писали как-то, что расставание далось тяжело именно футболисту, а тут еще у «Лацио» дела шли не лучшим образом. Напомним, 13 желтых карточек Маурисио отхватил в 24 матчах Серии А. Уж не с проблемами ли на личном фронте связана его сверхагрессивность?
И все-таки Москва! К сожалению, это старое фото.
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