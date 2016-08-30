Девушка, которую не привез с собой новичок «Спартака». Бывшая подруга Маурисио

С такой подружкой адаптироваться в Москве было б гораздо проще. «Бомбардир» знакомит вас с пышной красоткой, которую любил новый защитник «Спартака».

Бывшую девушку футболиста Майару Дела Вегу – бразильскую модель из Сан-Паулу – легко отнести к категории тех женщин, которые с удовольствием забрасывают свой собственный Instagram откровенными снимками. Их у бразильянки полным-полно – любуйся хоть весь день.

text text Авг 10 2013 в 9:19 PDT

text text Янв 30 2014 в 12:13 PST

text Фев 9 2014 в 4:13 PST

text text Окт 28 2014 в 5:06 PDT

text text Мар 5 2015 в 6:23 PST

Говорят, несколько месяцев назад пара рассталась, оттого видимо совместных фотографий Майары и Маурисио практически не найти у нее в аккаунте. Писали как-то, что расставание далось тяжело именно футболисту, а тут еще у «Лацио» дела шли не лучшим образом. Напомним, 13 желтых карточек Маурисио отхватил в 24 матчах Серии А. Уж не с проблемами ли на личном фронте связана его сверхагрессивность?

text text Сен 30 2015 в 6:30 PDT

text text Окт 11 2015 в 7:18 PDT

text text Дек 7 2015 в 6:08 PST

text text Дек 12 2015 в 10:26 PST

text text Апр 10 2016 в 2:14 PDT

text text Янв 6 2016 в 5:45 PST

text text Янв 24 2016 в 1:31 PST

text text Фев 13 2016 в 12:29 PST

text text Мар 14 2016 в 5:55 PDT

text text Апр 4 2016 в 10:10 PDT

text text Апр 11 2016 в 8:06 PDT

text text Апр 19 2016 в 8:56 PDT

text text Июл 25 2016 в 11:37 PDT

text text Июл 30 2016 в 9:49 PDT

text text Авг 23 2016 в 5:30 PDT

И все-таки Москва! К сожалению, это старое фото.

text text Авг 7 2015 в 11:26 PDT

Девушка, которая не досталась Иглесиасу. Подруга Эдина Джеко

Мартина Каррера – дочь-красавица нового тренера «Спартака»