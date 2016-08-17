Мартина Каррера – дочь-красавица нового тренера «Спартака»

Массимо Каррера официально назначен главным тренером «Спартака». «Бомбардир» знакомит вас с одной из его замечательных дочек по имени Мартина.

Массимо Каррера – счастливый отец двух дочерей – Мартины и Франчески. Сегодня мы любуемся младшенькой дочкой итальянского тренера – Мартиной. text Апр 15 2015 в 9:34 PDT text text Апр 29 2015 в 1:34 PDT text Июн 5 2015 в 11:22 PDT text Июл 19 2015 в 5:27 PDT text text Сен 5 2015 в 3:12 PDT text Фев 13 2016 в 9:15 PST text Фев 28 2016 в 9:10 PST text Мар 18 2016 в 2:15 PDT text text Мар 26 2016 в 3:27 PDT text text Июн 22 2016 в 4:01 PDT text Авг 4 2016 в 10:03 PDT text text Авг 5 2016 в 2:44 PDT text text Янв 27 2015 в 2:16 PST text Фото опубликовано Martina Carrera ♡ (@martina_carrera) Июл 4 2016 в 1:17 PDT text Фото опубликовано Martina Carrera ♡ (@martina_carrera) Ноя 5 2013 в 2:51 PST