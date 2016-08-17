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    Мартина Каррера – дочь-красавица нового тренера «Спартака»


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    Голосов: 15
    17.08.2016 18:00
    Массимо Каррера официально назначен главным тренером «Спартака». «Бомбардир» знакомит вас с одной из его замечательных дочек по имени Мартина.

    Массимо Каррера – счастливый отец двух дочерей – Мартины и Франчески. Сегодня мы любуемся младшенькой дочкой итальянского тренера – Мартиной.

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    Фото опубликовано Martina Carrera ♡ (@martina_carrera)

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    Фото опубликовано Martina Carrera ♡ (@martina_carrera)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Мартины Карреры
    Рейтинг: 2 Голосов: 15
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +19

      treetrunk 31 мая 2017, 15:16

      симпатичная обычная девушка...не более

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 22 августа 2016, 22:00

      Не зря все-таки еще во времена царя Петра Великого наши бояре в Италии с ума сходили от итальянок,хотя у них своих девок было полно!

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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 22 августа 2016, 21:07

      Да у нас до фига таких девок ,да еще с сиськами ,ничего особо выдающегося нет,на пляж сходите или в клуб там дофига таких и получше

      0
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      Рейтинг: +67

      Lenine 22 августа 2016, 14:47

      #люблюженюсь

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      Рейтинг: +89

      Болельщик 123-777 19 августа 2016, 14:57

      Я не когда не понимал, зачем лесть в чужую семью и выкладывать фото близких !!! Я бы понял если бы она была бы она футболистом тогда можно фотки выставлять, ну типа посмотрите какие красотки играют за сборные !!! А так девушка красивая 5 +. Молодца

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      Рейтинг: +9

      ree466 19 августа 2016, 00:53

      Я бы ей вдул! Целую ночь бы ей занимался бы!

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      Рейтинг: +37

      silay > ree466 21 августа 2016, 13:33

      бы)

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      Рейтинг: +807

      jet andy 19 августа 2016, 00:51

      Устроили тут Cosmopolitan)

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      Рейтинг: +186

      STatham 18 августа 2016, 15:04

      Ну стройная... Все они там вместе варятся. Толку от этого нам?

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      Рейтинг: +25

      Clockwork_Bob 18 августа 2016, 13:38

      Ну, хоть подписчиков у дочки прибавиться, так что есть какой-то плюс от его назначения.

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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 18 августа 2016, 10:40

      Симпатичная, но Спартаку от этого не тяжелей, не легче...

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