Мартина Каррера – дочь-красавица нового тренера «Спартака»

Массимо Каррера – счастливый отец двух дочерей – Мартины и Франчески. Сегодня мы любуемся младшенькой дочкой итальянского тренера – Мартиной.
Массимо Каррера – счастливый отец двух дочерей – Мартины и Франчески. Сегодня мы любуемся младшенькой дочкой итальянского тренера – Мартиной.
симпатичная обычная девушка...не более
Не зря все-таки еще во времена царя Петра Великого наши бояре в Италии с ума сходили от итальянок,хотя у них своих девок было полно!
Да у нас до фига таких девок ,да еще с сиськами ,ничего особо выдающегося нет,на пляж сходите или в клуб там дофига таких и получше
#люблюженюсь
Я не когда не понимал, зачем лесть в чужую семью и выкладывать фото близких !!! Я бы понял если бы она была бы она футболистом тогда можно фотки выставлять, ну типа посмотрите какие красотки играют за сборные !!! А так девушка красивая 5 +. Молодца
Ну стройная... Все они там вместе варятся. Толку от этого нам?
Ну, хоть подписчиков у дочки прибавиться, так что есть какой-то плюс от его назначения.