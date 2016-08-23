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    Девушка, которая не досталась Иглесиасу. Подруга Эдина Джеко


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    Голосов: 12
    23.08.2016 18:10
    Сегодня форвард «Ромы» может заработать кучу денег для своего клуба, если поможет ему выйти в Лигу чемпионов. «Бомбардир» показывает, кто сегодня будет болеть за боснийца персонально.

    Амра Силайджич – боснийская актриса и фотомодель. Известна она по съемкам в различных сериалах, например, «CSI: Место преступления Нью-Йорк», «Кремниевая долина» или «Красавцы». Одну из главных ролей девушка исполнила в музыкальном клипе Энрике Иглесиаса (на песню «No Me Digas Que»), впрочем, там ничего серьезного не происходило. Звезда «Ромы» может быть спокойна.

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    Раньше у Амры даже был собственный сайт, а сейчас он не работает. Впрочем, сейчас возлюбленной Эдина Джеко особо не до саморекламы – все силы уходят на воспитание ребенка: в феврале у пары родилась дочка. Но прошлые фотосеты еще вполне актуальны.

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    Мартина Каррера – дочь-красавица нового тренера «Спартака»

    Карла Хоу – сексуальная подруга защитника «Ливерпуля»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Амры Силайджич
    Рейтинг: 4 Голосов: 12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +536

      dolf666 26 августа 2016, 16:51

      вы случаем не ананисты?

      0
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      Рейтинг: +45

      Тим2015 24 августа 2016, 10:56

      у всех модели и проститутки .

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 24 августа 2016, 10:34

      Непонятно одно: написали что у нее недавно родилась дочь,только непонятно от кого - ведь она этому футболисту всего лишь подруга,но не законная жена (или им на это обоим наплевать)?

      0
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      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd > nemolod 28 августа 2016, 20:08

      в Европе, с этим все проще, да и у нас сейчас гражданским браком много кто живет...

      0
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 24 августа 2016, 09:59

      есть видео где её ебут?

      -1
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      Рейтинг: +113

      Касабланка 23 августа 2016, 19:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тёлка красивая, но не пойму зачем на футбольном сайте писать о подругах футболистов, больше писать что ли не о чем

      -6
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      Рейтинг: +192

      Жека 35 > Касабланка 23 августа 2016, 22:46

      А почему нет? По мне так норм, разнообразие...
      ИМХО)))

      5
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      Рейтинг: +30

      Виктор_RnD > Касабланка 24 августа 2016, 00:12

      футбол есть футбол а личная жизнь личная....

      -1
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      Рейтинг: +30

      Виктор_RnD > Жека 35 24 августа 2016, 00:12

      так нравится подрачивать на чужих)?

      -2
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      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 > Касабланка 24 августа 2016, 10:44

      был опрос, если я не ошибаюсь, за эту тематику проголосовало большее количество людей

      2
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      Рейтинг: +192

      Жека 35 > Виктор_RnD 24 августа 2016, 12:36

      Витя, херню не неси)

      0
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