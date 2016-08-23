Девушка, которая не досталась Иглесиасу. Подруга Эдина Джеко

Сегодня форвард «Ромы» может заработать кучу денег для своего клуба, если поможет ему выйти в Лигу чемпионов. «Бомбардир» показывает, кто сегодня будет болеть за боснийца персонально.
Амра Силайджич – боснийская актриса и фотомодель. Известна она по съемкам в различных сериалах, например, «CSI: Место преступления Нью-Йорк», «Кремниевая долина» или «Красавцы». Одну из главных ролей девушка исполнила в музыкальном клипе Энрике Иглесиаса (на песню «No Me Digas Que»), впрочем, там ничего серьезного не происходило. Звезда «Ромы» может быть спокойна.
Раньше у Амры даже был собственный сайт, а сейчас он не работает. Впрочем, сейчас возлюбленной Эдина Джеко особо не до саморекламы – все силы уходят на воспитание ребенка: в феврале у пары родилась дочка. Но прошлые фотосеты еще вполне актуальны.