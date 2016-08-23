Девушка, которая не досталась Иглесиасу. Подруга Эдина Джеко

Сегодня форвард «Ромы» может заработать кучу денег для своего клуба, если поможет ему выйти в Лигу чемпионов. «Бомбардир» показывает, кто сегодня будет болеть за боснийца персонально.

Амра Силайджич – боснийская актриса и фотомодель. Известна она по съемкам в различных сериалах, например, «CSI: Место преступления Нью-Йорк», «Кремниевая долина» или «Красавцы». Одну из главных ролей девушка исполнила в музыкальном клипе Энрике Иглесиаса (на песню «No Me Digas Que»), впрочем, там ничего серьезного не происходило. Звезда «Ромы» может быть спокойна.

text Ноя 10 2012 в 7:32 PST

text text Июн 25 2014 в 6:20 PDT

text text Апр 12 2015 в 7:12 PDT

Раньше у Амры даже был собственный сайт, а сейчас он не работает. Впрочем, сейчас возлюбленной Эдина Джеко особо не до саморекламы – все силы уходят на воспитание ребенка: в феврале у пары родилась дочка. Но прошлые фотосеты еще вполне актуальны.

text Авг 31 2012 в 4:58 PDT

text Окт 6 2012 в 5:22 PDT

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text Ноя 27 2012 в 7:16 PST

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