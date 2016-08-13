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    Карла Хоу – сексуальная подруга защитника «Ливерпуля»


    4.1
    Голосов: 27
    13.08.2016 17:57
    Стартовал новый сезон АПЛ, а это значит, что игрокам пора окончательно выходить из отпуска и проводить меньше времени с женами и девушками. «Бомбардир» объясняет, почему для Натаниэля Клайна это будет особенно тяжело.

    Карла Хоу – известная модель Playboy, которая регулярно участвует в откровенных фотосессиях (зачастую со своей сестрой Мелиссой). В мире футбола она стала известна благодаря своей любвеобильности: ее ухажерами были Марио Балотелли, Патрис Эвра, Маруан Шамах и Хуан Куадрадо. Женщина она, кстати, жесткая: например, Эшли Коул сумел ее так разозлить, что получил три удара по лицу и остался с разбитой губой. Однако около года назад дама остепенилась и начала строить серьезные отношения с защитником «Ливерпуля» и сборной Англии Натом Клайном. Она всячески поддерживает его: например, перед Евро поучаствовала в фотосессии в форме сборной Англии. Ниже – несколько причин, почему не стоит удивляться популярности Карлы у футболистов.

    ​Руби Мэй – шикарная девушка Деле Алли

    Аннели Альперт – девушка нового вратаря «Ливерпуля»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Фейсбук Карлы Хоу, The Sun
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 27
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +9

      Алекс БК 26 октября 2016, 00:24

      обыкновенная шлюха, которая за деньги сделает всё, что угодно. Вопрос лишь в цене. И чтобы жениться на такой? Да ни в жисть!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 15 августа 2016, 03:43

      любит чёрные колбасы

      2
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      Рейтинг: +60

      Arsenal-Zenit1994 14 августа 2016, 16:47

      аж шишка встала

      1
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      Рейтинг: +192

      Жека 35 14 августа 2016, 16:14

      Не, ну станок очень даже ничего)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2185

      LOKOfanatik19 14 августа 2016, 15:03

      Баба как баба... только перечпокалась со всеми... В общем ничего интересного

      1
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 14 августа 2016, 11:29

      Как можно жить с такой чепушилой силиконово-разукрашеная губоутка .

      -2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 14 августа 2016, 02:16

      Хороша...

      2
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 14 августа 2016, 01:28

      им просто нравиться.ведь за это платят

      -1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 14 августа 2016, 01:08

      Не понимаю я этих девушек, показывающих себя всему миру в таком виде.Что-то в этом есть от проституции. Ведь они выставляют свои тела напоказ за деньги. Ведь им же платят всякие глянцевые журналы , а это, на мой взгляд и есть проституция, только бесконтактная.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 14 августа 2016, 01:00

      за деньги и товар

      3
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