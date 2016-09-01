Семь крутых трансферов, которые вы не заметили

Никола Максимович

Откуда: «Торино»

Куда: «Наполи»

Сумма: €25 млн

Футбольная общественность до последнего предвкушала трансфер Витселя в «Ювентус». Когда же окно в Италии закрылось, все зрительское внимание переключилось на Англию. Однако под самый «свисток» бомбу выбросил «Наполи». В Неаполе сочли, что команде будет очень полезен еще один центральный защитник. За Николу Максимовича выложили приличные по итальянским меркам деньги, а в обратном направлении отправился креативный Мирко Вальдифьори. Теперь Джо Харту придется еще тяжелее на новом месте. Зато для Пепе Рейны приход в «Наполи» талантливого Максимовича стал хорошим подарком на 34-летие. Уровень спокойствия в неаполитанской обороне теперь должен существенно возрасти.

Онлайн закрытия трансферного окна

Кирякос Пападопулос

Откуда: «Байер»

Куда: «РБ Лейпциг»

Сумма: аренда

Греческий защитник долгое время подавал большие надежды. Интересовались Пападопулосом топовые европейские команды, среди которых отметился даже петербуржский «Зенит». Кирякос долго думал над отъездом из Германии, но выбрал «Байер». Оказалось, это была главная ошибка в его жизни. Эпидемия травм, подхваченная в Леверкузене, выбила из колеи некогда талантливого парня. Возвращаясь в строй, Пападопулос сначала снова ошибался, а затем отправлялся в лазарет по протоптанной дорожке. Даже в такой ситуации грек не перестал считаться очень добротным защитником. Клуб «РБ Зальцбург», только пробившийся в Бундеслигу, пригласил игрока на роль лидера команды. Интересно, что главным инициатором сделки выступил Ральф Рангник – спортивный директор, уже работавший с Пападопулосом в «Шальке».

Хол Робсон-Кану

Откуда: «Рединг»

Куда: «Вест Бромвич»

Сумма: свободный агент

Полуфиналист Евро, одним финтом способный уложить на лопатки всю оборону сборной Бельгии, все-таки дорос до уровня Премьер-лиги. Летом игрок отказался продлевать контракт с «Редингом» и вроде бы нацелил взор в сторону Китая. Дорога в Азию оказалась тяжелой и неприступной, поэтому пришлось откликнуться на первое же предложение из Англии. «Вест Бромвич», неудачно пытавшийся подписать игрока «Лацио» Бальде Кейта, нашел вполне дешевый вариант усиления атаки. Ближайшие два года Робсон-Кану попытается удивить дриблингом игроков, жестоко наказывающих за каждое пижонское действие.

Юнес Бельханда

Откуда: «Динамо Киев»

Куда: «Ницца»

Сумма: аренда с правом выкупа

Киевское «Динамо» избавилось сразу от двух игроков, которые не так давно играли в команде ключевые роли. Покинули Украину Дьюмерси Мбокани и Юнес Бельханда. Мбокани уехал в аренду в «Халл Сити», а Бельханда, поиграв в аренде в «Шальке», отправился по пути Марио Балотелли. Два взбалмошных парня теперь будут руководить атакующими действиями «Ниццы». Уход Атема Бен Арфа в «ПСЖ» в такой ситуации для клуба совсем не страшен. Бельханда, кстати, даже становился чемпионом Франции, когда выступал за «Монпелье». Тогда это принесло ему известность и хорошую репутацию. Возвращение в земли, где удавалось побеждать, дает Юнесу шанс реанимировать застоявшуюся карьеру.

Иван Кавалейру

Откуда: «Монако»

Куда: «Вулверхэмптон»

Сумма: €8 млн

Все лето «Вулверхэмптон» держал в напряжении любителей трансферных саг. В команде давно анонсировали приобретение талантливого Талиски, выступавшего за «Бенфику». Вроде бы и 25 миллионов «вулвс» почти выложили, однако игрок решил перейти в «Бешикташ». Из-за этого в заключительный день трансферного окна команде пришлось проявлять серьезную активность. Вернулся в команду 29-летний защитник Ричард Стирман, которого арендовали у «Фулхэма». Но главный переход оказался связан с «Монако». Полноценный трансфер Ивана Кавалейру, давно записанного в подающие надежды, выглядит впечатляюще. Начинать следить за ним нужно прямо сейчас, ведь воспитывался парень в молодежной команде «Бенфики». Оттуда плохие игроки редко пробиваются в большой футбол.

Вильям Ванкер

Откуда: «Рома»

Куда: «Марсель»

Сумма: аренда

Набрав игроков на три состава, «Рома» под занавес трансферного окна принялась их раздавать. Торосидис и Садик отправились в «Болонью». При этом трансфер опытного греческого защитника не предусматривает возвращения – за него заплатили миллион евро. У «Марселя» денег на полноценные покупки нет. Клуб вынужден продавать лидеров и брать на их место дешевую альтернативу. «Рома» пошла французам на уступки и согласилась отдать полузащитника Вильяма Ванкера в аренду. Не совсем понятно, зачем римляне вообще покупали футболиста, которого оказалось так тяжело вписать в состав. Для «Марселя» же трансфер Ванкера – топовый. Здесь, кстати, произошло воссоединение двух бывших динамовцев. Еще в начале трансферного окна состав французского клуба пополнил Томаш Губочан.

Тимофей Маргасов

Откуда: «Ростов»

Куда: «Крылья Советов»

Сумма: свободный агент

В предыдущем сезоне Тимофей Маргасов был основным защитником «Ростова», проведя 25 матчей в основном составе. Летом, правда, веру в сказку Бердыева Тимофей утратил, решившись на смену команды. Игроком интересовались в Европе, а сам Маргасов вроде бы мечтал уехать в турецкий «Трабзонспор». Но когда вариантов не осталось, Тимофей неожиданно оказался в «Крыльях Советов». Сюда, кстати, вернулся еще и Йоанн Молло, подписавший полноценный контракт на три года. И если конкурентов у бывшего форварда «Сент-Этьенна» будет приличное количество, то Маргасову должны предоставить безальтернативное место в основе. А там и до сборной России, если все пойдет хорошо, можно подняться. Все шансы и возможности у Тимофея есть.

Таблица летних трансферов РФПЛ

Онлайн закрытия трансферного окна. Денисов перешел в «Локомотив», Гарай – в «Валенсию»