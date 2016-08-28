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Сила, молодость, универсализм – три кита «Тоттенхэма»

Минувшим летом Маурисио Покеттино очень хотел воссоединиться со своим бывшим подопечным по «Саутгемптону» Виктором Ваньямой. Этого не произошло, потому что «святые» запросили слишком большие деньги за кенийского опорника. С тех пор, как «Тоттенхэм» занялся строительством нового стадиона, в клубе стали считать каждую копейку, потому Покеттино просто пожал плечами и сделал опорником Эрика Дайера. В итоге бывший защитник дорос на своей новой позиции до уровня основы сборной Англии, проведя выдающийся сезон.

А за Ваньямой Покеттино вернулся этим летом, когда у него оставался год до истечения контракта с «Саутгемптоном» и Виктор не мог стоить больше 11 миллионов фунтов. Маурисио вполне устраивала игра в центре поля пары Дайер-Дембеле, но Муса начинал сезон с четырехматчевой дисквалификацией, да и расширение состава перед возвращением в Лигу чемпионов не помешало бы. В этом весь нынешний «Тоттенхэм» – переплачивать за игроков здесь уже никто не хочет, а возможности для усиления находятся за счет внутреннего резерва.

Рейтинг: «Челси», «МЮ», «Лестер», «Тоттенхэм» – кто станет чемпионом Англии?

Помнится, когда в похожей ситуации оказался Арсен Венгер, мы только и слышали, что о строящемся новом стадионе, еще пару лет после того как он был построен и уже приносил сверхдоходы. Покеттино никогда не оправдывал результаты команды режимом экономии, так как, во-первых, они, результаты, были лучше, чем в годы, когда «шпоры» тратили по 100 миллионов, а во-вторых, его вполне устраивает нынешнее положение вещей. Покеттино верит в собранный им состав и в то, что главный ресурс для движения вперед – в индивидуальном и командном прогрессе нынешнего состава.

Покеттино собрал команду универсалов и работяг – для него приоритетными качествами игроков становится умение закрыть несколько позиций (Ваньяма, к примеру, может сыграть и в центре обороны), а также способность играть в энергозатратный футбол. Большинство игроков в стартовом составе «Тоттенхэма» прошлого сезона – высокие, выносливые исполнители, с умением сыграть как минимум на двух позициях. Расставание с Таунсендом произошло во многом потому, что он мог играть только справа. Никакой личной неприязни к вингеру у аргентинца не было – совсем недавно он раскритиковал Эрика Ламелу за то, что тот унизил бывшего одноклубника, прокинув ему мяч между ног в матче с «Кристал Пэлас».

Покеттино не любит выпендрежников – он сам провел карьеру на позиции, которая не располагала к техническим излишествам. В «Тоттенхэме» сейчас собрана команда профессионалов, которая полностью подчиняется менеджеру – даже телевизионщики, проводившие предсезонные фотосессии в командах АПЛ отметили, что на базе «шпор» работалось комфортнее всего из-за потрясающей послушности игроков и их готовности выполнять работу без лишних слов.

В прошлом сезоне главной отличительной чертой «Тоттенхэма» было умение прибавлять по ходу матча – Покеттино использовал преимущество в физике, которое было актуально для «шпор» на протяжении всего сезона. Провал в концовке был обусловлен скорее психологическим давлением близости возможного чемпионства и над этим Маурисио еще должен поработать, но в плане физики его команда была безупречной. Сейчас, с групповым раундом Лиги чемпионов, нагрузки увеличатся, но мы уже в первых двух турах могли видеть, что «Тоттенхэм» все тот же – команда Покеттино способна прибавлять по ходу игры, чем заслужила очки с «Эвертоном» и победу с «Кристал Пэлас».

Для Покеттино важно делать звезд, а не покупать их, потому и второй значительный трансфер «Тоттенхэма» Винсент Янссен – это игрок, который способен прогрессировать. Янссен – не из тех игроков, за которыми скауты «шпор» могли следить годами, так как его звезда зажглась только в середине прошлого сезона, а ранее он играл в скромном «Алмере Сити». Но зажглась она так ярко, что на «Уайт Харт Лейн» не осталось сомнений – это тот парень, который составит достойную конкуренцию Харри Кейну.

Трансферные возможности «Тоттенхэма» сейчас настолько ограничены, что пришедший вместе с Покеттино бывший главный скаут «Сотона» Пол Митчелл принял решение покинуть клуб из-за серьезных ограничений в работе. Он был недоволен тем, что «Тоттенхэм» не стал идти до конца в торговле по Мичи Батшуайи, не захотел переплачивать «Марселю» за Жоржа-Кевина Нкуду, а также так и не подписал Саидо Берахино, охоту за которым Митчелл вел два года. Были и рабочие моменты, связанные с постоянным вмешательством Даниэля Леви в трансферную работу клуба.

Покеттино, впрочем, мало беспокоит нынешнее скромное поведение «Тоттенхэма» на трансферном рынке. Он смог избавиться от тех игроков, которым честно мог сказать об отсутствии перспектив – Фасио и Бенталеб ушли в аренду, Алекс Притчард был продан за 8 миллионов в «Норвич» и за счет этих денег частично был покрыт трансфер Ваньямы. Сравните уровень – Притчард и Ваньяма!

Покеттино уже привык находить ресурсы для усиления состава в академии клуба и в «Саутгемптоне» и в «Тоттенхэме», потому стоит присмотреться к таким игрокам как Камерон Картер-Викерс (центральный защитник), Шайон Харрисон (нападающий), Кайл Уокер-Питерс, как и оригинальный Кайл Уокер способный сыграть как слева, так и справа в защите. Есть большие надежды на Джоша Онома и Харри Викса, а 17-летний Марк Эдвардс, плеймейкер с низким центром тяжести и волшебной левой ногой может дебютировать на профессиональном уровне уже в этом сезоне.

Таблица летних трансферов АПЛ

Единственной проблемой для Покеттино остается нерешенная ситуация с новым контрактом для Кристиана Эриксена, желающего значительно увеличить свой действительно низкий оклад. Датчанин при всей свой субтильности, не вписывающейся в «культ выносливости» Покеттино, важный винтик командного механизма, дающий «Тоттенхэму» немножко волшебства, а также – постоянное обострение при стандартах. Было бы обидно потерять Эриксена из-за чрезмерной бережливости Даниэля Леви, но есть уверенность, что в «Тоттенхэме» все же оценят вклад Кристиана в игру правильно и найдут ему достойное место в зарплатной ведомости.

В остальном «Тоттенхэм» выглядит командой, способной прогрессировать и дальше – простор для улучшения игры у этого коллектива выше, чем у его конкурентов за счет молодости состава. Но все же траты «Челси», «МЮ» и «Манчестер Сити» – это факторы, с которыми нужно считаться, оценивая шансы «шпор» остаться на завоеванных позициях, как и необходимость играть на два фронта с полной самоотдачей. Групповой раунд Лиги чемпионов не сравнишь с Лигой Европы, где «Тоттенхэм» привык обкатывать молодежь и вылетать в правильное для этого время. Потому даже став сильнее «шпоры» могут оказаться ниже места прошлого сезона – таковы уж реалии нынешнего сезона в АПЛ.

Пять сюжетов из АПЛ, за которыми вы будете следить

Англия. Премьер-лига Англия Тоттенхэм Эриксен Кристиан Кейн Гарри Ламела Эрик Ваньяма Виктор Янссен Венсан Почеттино Маурисио
Комментарии (2)
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oyabun
1472382846
Какие "три кита"? Еле избежал поражения в домашней встрече с Ливерпулем в крайнем туре. Так.. три блохи в лучшем случае
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alexis02lion
1472387754
Всё правильно. Молодых и выносливых много. Лишнего не тратим. А позиция в Эспаньоле была центральный защитник, так что там точно особо не придумаешь конструктивного, а вот при исполнении пенальти это было у него. Есть характер и нет звёздности на этом можно выдержать много турниров, но тяжело будет занять тоже место что в том сезоне уж точно.
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