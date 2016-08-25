Харту не прикажешь. Зачем Гвардиола переманил Браво в «Ман Сити»

Журналисты, строча очередные аналитические материалы или обзоры о «Барселоне», в большинстве своем привыкли обсуждать что угодно, только не оборону сине-гранатовых. На любом спортивном ресурсе вы найдете минимум с десяток материалов о том, как Месси сменил прическу, как Суарес забил свой юбилейный гол за «Барсу». Или как Иньеста в очередной раз взрезал одной передачей всю оборону соперника, а затем устроил презентацию своего элитного вина на местном винограднике.

Смена позиций. Кого переделает Гвардиола в «Ман Сити»

Защиту каталонцев обсуждают постольку-поскольку. Может, найдется несколько статей о том, как Пике, вернувшись домой, вырос в одного из сильнейших защитников современности, или Маскерано преобразился в первоклассного либеро из опорника. Даже уход Пуйоля и Вальдеса не подавался так сочно, насколько это было возможно. Сейчас на задней позиции «Барсы» наступило время перемен. Опустим переходы Люка Диня и Самуэля Умтити, им только предстоит доказать свою рентабельность в качестве игроков основного состава. Самое интересное нас ждет на позиции позади них.

Вы наверняка уже в курсе того, что основной вратарь каталонцев Клаудио Браво продолжит свою карьеру в «Манчестер Сити». С одной стороны, глупый и совершенно нелогичный шаг руководства «Барсы». Однако если копнуть поглубже, можно понять откуда растут ноги у всей этой истории. Попробуем ответить на несколько вопросов, связанных с переходом Браво в «Сити» и рассказать о том, к каким последствиям это приведет.

Почему Браво ушел

Если вы следите за российским футболом, то наверняка помните парня по имени Эдуардо Лобос. Да-да, это тот самый бритоголовый вратарь «Крыльев Советов», способный как вытащить мертвый мяч, так и пустить нелепую «бабочку» себе за спину. Так вот, во многом именно благодаря Лобосу началась карьера Клаудио Браво. После того, как Эдуардо получил тяжелую травму, а затем покинул родной «Коло-Коло» ради приветливой и далекой Самары, именно Браво стал первым номером команды. К 23-м годам Клаудио зарекомендовал себя как надeжного и крепкого вратаря, после чего получил предложение от испанского «Реала Сосьедад». Чилиец быстро стал игроком основы басков. Спасал, грамотно руководил обороной, однажды даже забил сам (со штрафного в ворота «Химнастика»), однако таланты Браво долго оставались непризнанными.

В 31 год, в самый расцвет вратарской карьеры, Клаудио получил предложение, от которого нельзя было отказаться. Он провел сильный сезон в столице Басконии, потому интерес к нему «Барселоны» после ухода Вальдеса был вполне обоснован. Да и сам он понимал, что если не попробует свои силы на высоком уровне прямо сейчас, то возможно такой шанс ему больше не представится. За неделю до подписания контракта сине-гранатовые выписали из менхенгладбахской «Боруссии» молодого Марка-Андре тер Штегена. Вполне возможно, что уже на стадии заключения соглашений с обоими голкиперами, в их контрактах был прописан пункт, согласно которому Браво будет играть в Примере, а тер Штеген – в Лиге чемпионов и кубковых матчах.

Вратарь-кидала. Почему тер Штегена нужно беспощадно критиковать

Подобный расклад, если тогда и смутил Клаудио, то не слишком. В конце концов, никто не мешал ему доказать, что именно он достоин быть первым номером команды. Однако спустя годы ничего не поменялось. Браво вышел на новый уровень и превратился в одного из надежнейших вратарей мира. Выиграл чемпионат Испании, дважды взял Кубок Америки, не раз в одиночку вытаскивал для «Барсы» матчи чемпионата. Тер Штеген в это время старался проявить себя в оставшихся встречах, однако стабильной его игру нельзя было назвать никак. Сумасшедшие сейвы в матчах с «Баварией» немец чередовал с нелепыми мячами в матче за Суперкубок с «Атлетиком». Однозначного мнения об его игре нельзя было составить никак.

Оба вратаря в общении с прессой не раз заявляли, что намерены стать полноценными игроками основы в команде, и своей ролью были определенно недовольны. Тут-то и подоспел «Манчестер Сити». Чуть ниже мы расскажем о том, зачем Браво понадобился Гвардиоле, тут же отметим, что сам чилиец осознал свой уровень и захотел стать первым номером в топ-клубе. В «Барсе» этого сделать из-за позиции Луиса Энрике, не желавшего сажать кого-то из вратарей в запас, не получилось. Желание Браво уйти можно понять. В Испании он провeл большую часть своей карьеры, выиграл всe, что только можно. Ему 33 года, возраст солидный, но для вратаря далеко не критический. Он принял решение сменить обстановку, «Барселона» в своих традициях пошла ему навстречу. Тем более что запасной вариант у каталонцев уже был проработан.

Кто заменит Браво

Браво определенно был самым надежным вратарем «Барселоны» за последние 20 лет. Виктор Вальдес, несмотря на все заслуги в Каталонии, не показал ничего за ее пределами. Браво же стал тем человеком, с присутствием которого за спиной защитники успокоились и стали действовать более взвешенно. После ухода чилийца эта проблема наверняка вновь станет актуальной. В плане крепости нервов тер Штеген определенно уступает Браво, пусть и обладает незаурядным талантом.

Само собой, уход Браво повлиял и на действия клуба на трансферном рынке. Яспер Силлессен играл спустя рукава в ответном матче квалификации ЛЧ с «Ростовом», будто хотел удрать в Каталонию подписывать контракт. Кто такой Силлессен? Даем краткую справку: 27-летний голкипер «Аякса», козырями которого являются юркость, проворность и реакция. Минусы – игра на выходах (во многом из-за не самого высокого для вратаря роста) и перманентные ляпы. В общем, прототип позднего Виктора Вальдеса со всеми его грехами и благодетелями. Для наглядности можно вспомнить гол со штрафного Кристиана Нобоа в матче «Аякса» с «Ростовом» в Амстердаме.

Луис Энрике наверняка как следует ознакомился с возможностями Яспера и шанс проявить себя ему даст. Наиболее вероятен вариант, что Силлессен, как и Браво, будет играть в матчах внутреннего первенства, а тер Штеген сохранит свою роль. Но не забывайте, что тер Штеген не раз заявлял, что готов даже покинуть команду, если не сумеет завоевать полноценное место в основе. Все зависит от того, готов ли он к этому не на словах, а на деле.

Зачем Браво Гвардиоле

Если вспомнить карьеру Гвардиолы, то можно проследить тенденцию, что во всех его командах у него был один единственный основной вратарь. В «Барселоне» – Вальдес, в «Баварии» – Нойер. Почему Пеп решил вдруг позвать второго крепкого голкипера в «Сити» – на первый взгляд странный вопрос. Однако он разбивается об один факт – в «Манчестер Сити» Джо Харту больше нет места.

Как мы все прекрасно знаем, Гвардиола помешан на владении мячом. И от своей концепции игры отступаться не будет даже в Англии. Пепу нужны футболисты, прекрасно владеющие пасом, даже в линии обороны (особенно в линии обороны). Потому был выписан из «Эвертона» за огромные деньги Стоунс, потому выставлен на трансфер Мангаля, потому Коларов в первом туре был переведeн в центр обороны. Если взглянуть на статистику Харта во владении мячом ногами, можно ужаснуться. В сравнении с Джо тот же Нойер в прошлом сезоне совершил более двух тысяч точных передач, Харт – чуть более пятисот. Мануэль лишь в 35% случаев выносил мяч в центр поля, Харт – в 75. Ну и заключительное – средняя точность передач: 49 на 85 сами догадываетесь в пользу кого.

Прибавьте сюда в целом слабый сезон, проведeнный Джо, невнятное выступление на чемпионате Европы, 13 ошибок, приведших к голам по ходу первенства в АПЛ, и все встанет на свои места. Слова Гвардиолы о том, что он рассчитывает на Харта – полное лицемерие. Пеп не рассчитывает на почти легенду клуба. Потому испанец использует на старте сезона ветерана Кабальеро, потому выписывает из «Барселоны» Браво, на хорошем уровне владеющего игрой ногами. Если уж «горожане» решили серьезно обновить команду, то и проседающая позиция вратаря определенно нуждается в усилении.

Что будет с Хартом

Харт уже ищет новое место работы. За 10 лет в клубе англичанин так и не смог стать здесь кипером мирового масштаба. Порой он проигрывал конкуренцию и оседал на лавке после таких ошибок, от которых даже нейтральный зритель хватался за голову. Как не прискорбно это признавать: ярко начавший карьеру Джо Харт со временем скатился до среднего даже по меркам АПЛ вратаря.

Не только ляпы. Почему на самом деле Гвардиола избавляется от Харта

Он и сам это понимает, потому готов рассмотреть предложения от таких команд, как «Сандерленд», «Эвертон» и «Севилья». «Манчестер Сити» не будет строить препонов для ухода Джо – 23 миллиона евро, и Харта отпустят с лeгким сердцем. Показательная история о том, как сбавив требования к себе, можно превратиться из надежды нации в главного неудачника страны.

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