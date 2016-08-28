Почему «Краснодар» может стать чемпионом России уже в нынешнем сезоне

Учтены ошибки прошлых стартов

Год назад в первых трех матчах «Краснодар» набрал 4 очка, в позапрошлом сезоне – 5, три года назад – 4. Сейчас 7, но дело абсолютно не в цифрах – «Краснодар» вообще обязан был обыгрывать «Крылья» и возглавлять таблицу с 9 баллами. На этот раз команда именно по игре стартовала гораздо мощнее, чем в предыдущих сезонах – она доминировала во всех матчах и не оставляла шансов никому кроме самарского клуба. 18 голов в шести играх с учетом еврокубков – по три в среднем, пусть мальтийцам да албанцам, но год назад команда Кононова зачем-то устроила цирк в виде 3:3 в Словакии, превосходя соперника по всем компонентам. Сейчас такое пока сложно себе представить – уж слишком солидно смотрится «Краснодар» не в пример стартам прошлых сезонов. Учли ошибки. Кроме того, руководство клуба избежало страшной глупости в виде продажи Мамаева, что тоже большой плюс.

Почему продажа Мамаева – абсурдное решение «Краснодара»

Глубина состава круче, чем у конкурентов

Причем на порядок. Когда у «Краснодара» все здоровы, на скамейке сидит еще один состав мало чем уступающий стартовому – его можно смело заявить в РФПЛ, и он тоже будет бороться за место в еврокубках.

Сейчас у «Краснодара» надолго выбыли Мамаев и Вандерсон, лечится Измайлов, не все в порядке у Подберезкина. Неприятно, но абсолютно не смертельно для клуба, у которого есть 20-25 футболистов высокого уровня в заявке. Между прочим, мы даже не включили в эти обе сборные Владимира Быстрова, а также опорника Куасси, который уже успел забить за «Краснодар» в еврокубках.

Годами сыгранный состав

Чем как раз блистал ЦСКА, завоевывая одно чемпионство за другим – четкостью, сыгранностью. Открываем состав «Краснодара» в первом туре сезона-2014/15 и видим в старте лишь двух футболистов, которых нет в нынешней обойме, один из них – вратарь Дикань, другой – полузащитник Померко, которого быстро сменили на Ари. Если открыть состав первого тура трехлетней давности – в основе лишь трое тех, кого сейчас нет – голкипер Фильцов, защитник Смольников и полуфорвард Пицелли. Смольников в «Краснодаре» – помните, как давно это было? Так вот еще тогда у «Краснодара» был весь нынешний подбор футболистов.

СуперСмолов

Давненько у нас в РФПЛ российский нападающий не лез на вершину списка бомбардиров с такой наглостью. Хорошее будущее Смолову в «Краснодаре» предрекать было легко – и схема под него, и место центрфорварда удобнее, и партнеры очень хороши. 10-15 голам мало кто бы удивился, за исключением рисовавших мемы школьников, однако 20 забитых мячей уж точно многих поразили. Но ведь он и сейчас не останавливается – уже семь голов в пяти матчах. Пять мячей забил в РФПЛ всего за три тура. Потрясающе.

Что здорово отличает Смолова от многих других форвардов Премьер-лиги – уверенность в себе и поставленный удар. Первое, молодец, нарастил, а второе в нашей «небьющей» лиге вообще считается едва ли не чудом. Это в чемпионате Португалии дальним ударом может забить едва ли не любой игрок заштатного «Фейренсе», у нас же в чемпионате классным ударом обладают единицы. Это просто данность, так вышло, так сложилось. А вот для Смолова – что гол ударом из штрафной, что из-за пределов – разница невелика.

Трудности конкурентов

ЦСКА адаптируется к более медленному футболу с продажей Мусы и приходом Траоре, вырывая победы лишь на последних секундах. «Зенит» привыкает жить без Халка и пока больше чудит, чем побеждает. «Спартак» как всегда топит собственное руководство, в «Локомотиве», похоже, будет перестройка, новый «Рубин» оказался не способен стартовать мощно, а «Ростов» без Бердыева и с жуткими кадровыми проблемами конкурентоспособным вряд ли станет. Никто сейчас не выглядит сильнее краснодарского клуба. В этих условиях сыгранный, финансово стабильный и уверенный в себе «Краснодар» может смело набирать очки, попутно создавая задел. Только такие матчи, как в Самаре, конечно, отдавать не следует.

Нет никакого давления

«Краснодар» – не «Спартак» с миллионами болельщиков, и не «Зенит» с миллионами денег. Внимание к клубу всегда будет ниже со стороны СМИ, чем к тем, кто либо чаще выигрывал все эти годы, либо просто популярен. Не нужно отвлекаться на мысли о том, что напишут, что скажут, что спросят. Конечно, если «Краснодар» будет оставаться во главе таблицы, игроков и тренера все чаще начнут терроризировать по поводу возможного чемпионства, как это было с «Ростовом» в прошлом сезоне, но у краснодарского клуба всегда был характер его тренера – спокойного и рассудительного Олега Кононова. Вряд ли команда будет подвержена перепадам настроения и дополнительным нервам – это просто не в ее стиле.

Всенародная любовь

Давить на «Краснодар» будут едва ли, а вот любить и желать чемпионства – всегда пожалуйста. Симпатии к клубу у нейтральных болельщиков появились еще давно, восторг у многих вызывает управление клубом и строительство академии и стадиона, к тому же «Краснодар» – это вообще модное и свежее явление. Тонны респектов Галицкому порой валятся уже просто так, «по привычке». Словом, если надо – «Краснодар» без поддержки не останется в любом городе, уж слишком зацепил людей этот проект.

Импульс в виде нового стадиона

Неизвестно, сколько на новую краснодарскую арену будет приходить фанатов, но поначалу интерес наверняка будет колоссальным. Кроме того, самим футболистам куда приятнее играть на абсолютно новом стадионе – это в том числе и дополнительная мотивация. Даже интересно будет сравнить домашние результаты «Краснодара» и ЦСКА, который сыграет на своей новой арене уже в начале осени.

Итак, сыгранная команда, два равноценных состава, чудо-форвард, буксующие конкуренты, в общем, золото для «Краснодара» как никогда близко, и убеждают в этом совсем не победы над мальтийцам-албанцами. С другой стороны, никто не отменял спады, игру на два фронта с учетом еврокубков, силу конкурирующих клубов, которые, в конце концов, перестроятся. Еще свеж в памяти позапрошлый сезон, когда за четыре тура до конца «Краснодар» опережал ЦСКА на четыре очка, но в итоге проиграл ему место в Лиге чемпионов. Впрочем, сейчас становится очевидно: биться за чемпионство «Краснодар» уже готов. Ждать больше ни к чему. Пора переходить на новый уровень.

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