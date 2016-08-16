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  • Сплошное невезение. Чех расколотил свою машину после поражения от «Ливерпуля»

Сплошное невезение. Чех расколотил свою машину после поражения от «Ливерпуля»

Проиграв 3:4 «Ливерпулю» в стартовом матче АПЛ, игроки «Арсенала» не скрывали разочарования и с пониманием отнеслись к оглушительному свисту на «Эмирэйтс». «Мы вполне понимаем реакцию фанатов, им тоже хотелось, чтобы мы стартовали с победы», – покивал головой голкипер «канониров» Петр Чех, а затем, выезжая со стадиона, куда-то врезался на своем Audi RS7 стоимостью 85 тысяч фунтов. Неудачу вратаря заметил один из репортеров NBC Sports.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Что ж, у всех бывают дни, когда все подряд складывается не так.

Рейтинг: «Челси», «МЮ», «Арсенал», «Лестер» – кто станет чемпионом Англии?

Англия. Премьер-лига Англия Арсенал Чех Петр
Комментарии (1)
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lovekurwa
1471365302
Жаль Ауди! а Чеха-нет, сам виноват
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