Сплошное невезение. Чех расколотил свою машину после поражения от «Ливерпуля»

Проиграв 3:4 «Ливерпулю» в стартовом матче АПЛ, игроки «Арсенала» не скрывали разочарования и с пониманием отнеслись к оглушительному свисту на «Эмирэйтс». «Мы вполне понимаем реакцию фанатов, им тоже хотелось, чтобы мы стартовали с победы», – покивал головой голкипер «канониров» Петр Чех, а затем, выезжая со стадиона, куда-то врезался на своем Audi RS7 стоимостью 85 тысяч фунтов. Неудачу вратаря заметил один из репортеров NBC Sports.

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Что ж, у всех бывают дни, когда все подряд складывается не так.

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