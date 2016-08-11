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    Шатов построил стадион в Нижнем Тагиле за 15 миллионов рублей


    4.7
    Голосов: 7
    11.08.2016 19:49
    Выставлять рвачами футболистов сборной России сейчас модно, но мимо таких поступков пройти нельзя. Одной современной площадкой для занятий спортом в стране стало больше благодаря Олегу Шатову.

    «Где я родился, сейчас в плане спорта все немножко запущено. К сожалению, дети много времени проводят за компьютерами или еще хуже — занимаются плохими вещами. Поэтому я решил, что пусть даже двое-трое детей будут ходить и заниматься на этой площадке, то это уже будет какой-то плюс, какое-то начало», — рассказал о своем решении Олег Шатов. Его друзья подготовили бизнес-план, а футболист выделил деньги в размере 15 миллионов рублей. Отец Олега Шатова бесплатно предоставил технику и часть материалов.

    Стадион включает в себя современный искусственный газон, а также площадки для баскетбола и волейбола. Открытие стадиона было приурочено ко Дню города, там уже прошли первые футбольные матчи. Арена уже получила имя «Стадион имени Олега Шатова» среди жителей Нижнего Тагила. «Меня такой вариант смущает», – отреагировал на это название отец футболиста. Зато появился еще один повод для гордости.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: oblgazeta.ru, vk.com
    Рейтинг: 4.7 Голосов: 7
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    Комментарии47
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    • ...
      Рейтинг: +1101

      edw7777 16 августа 2016, 19:39

      !!!!!!!!!!!!! Уважение и почет

      0
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 15 августа 2016, 15:07

      Честь и хвала

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 15 августа 2016, 15:07

      Если бы так каждый игрок рфпл сделал в своем городе, глядишь и через 10 лет была бы норм сборная

      1
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 14 августа 2016, 14:06

      Молодец. Если бы еще стадион был назван именем первого тренера Шатова был бы просто герой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      richi 14 августа 2016, 09:59

      1/3 лимона баксов потратил на хорошее дело. Не мало, зачет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > richi 14 августа 2016, 10:01

      Чет не так прикинул. 1/4.

      0
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      Рейтинг: +24

      seawave 13 августа 2016, 01:28

      Шатов красава!!!Вот это настоящее дело сделал!

      1
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      Рейтинг: +44

      AlMann 12 августа 2016, 15:09

      Олежка мужик! ;)

      1
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande 12 августа 2016, 14:18

      Шатов молодец, очень хороший поступок, но возникает вопрос, почему государство этого не делает?

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 12 августа 2016, 13:43

      Молодец Олег !!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 12 августа 2016, 12:19

      Достойный поступок!!!

      1
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