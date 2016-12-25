Игуаин, Роналдо и еще 10 знаменитых жирных футболистов

Роналдо

Наследственность – ужасная вещь. Генетические особенности настоящего Роналдо обрекли его на регулярный набор веса во время залечивания травм. Впрочем, пузико никогда не мешало ему улетать от защитников и забивать шедевральные мячи. Но помешало завершить карьеру в «Реале» – Фабио Капелло никак не устраивала форма легендарного бразильца. Так транзитом через «Милан» Феномена занесло в «Коринтианс», где даже перевешивающий его иногда живот не мешал периодически творить шедевры. После завершения карьеры Роналдо настолько запустил себя, что даже стал участником бразильского вариант того самого трешового шоу про похудение гипертолстяков, что любит смотреть ваша жена.

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Йерун Верхувен

А его выдающийся мамон вы могли лицезреть даже вживую, когда «Аякс» приезжал в Москву на встречу со «Спартаком». Голландцы тогда проиграли, но спихивать вину на задорного толстячка, подменяющего основного кипера, не очень-то правильно. При своих 103 кг он довольно здорово двигается в воротах, а на тренировках вовсю пытается сбросить лишние килограммы. Так что и сейвы периодические Пицца (не правда ли, шикарное прозвище?) делал выдающиеся. Правда, с возрастом ему перестали доверять сначала в «Аяксе», потом в «Утрехте», а теперь он грустно доигрывает в «Волендаме» из Эрстедивизи.

Даниэль Карвальо

Еще один человек, которого вы точно хорошо помните. Ну, если, конечно, не заняты сейчас заполнением читательского дневника по литературе. Возможно, лучший легионер в истории РФПЛ (да простит меня еще один обладатель большой (по другим причинам) задницы) запустил себя еще во времена ЦСКА. Постоянные травмы показали нам, что у Даниэля те же проблемы, что и у его более именитого соотечественника-толстячка. Любовь к калорийной пище сначала выбросила его из стана армейцев, а затем помотала по арабским и бразильским клубам. Но Карвальо вспомнил про силу воли, сбросил вес и с 2010 года начал возвращать себе былые кондиции. Жаль, что в столь позднем возрасте.

Адриано

Да, для бразильцев ожирение сродни эпидемии. Катализатором становятся огромные деньги, которые спускаются не только на еду, но и на различное веселье. Адриано прочили славу как минимум Роналдо, и были на то предпосылки. Но он, находясь на пике карьеры, предпочел футбольным клубам ночные. Это сказалось как на весе, так и на жизни в целом. От забивания голов грандам, он перешел к дракам на вечеринках, фотографиям с оружием и прочим прелестям жизни настоящего пацана. С 2011 года он весит центнер и пытается заиграть в чемпионате Бразилии. Пытается слабо, ибо матчей накопилось всего семь. Недавно Адриано решился на переезд США. Но тамошний фастфуд его может окончательно погубить.

Ференц Пушкаш

Его лишний вес волновал еще меньше, чем Роналдо. Великий венгр обладал настолько выдающимся талантам, что мог класть по 50 мячей за сезон, даже если не видел ничего за пределами своего живота. Самое забавное, что в самые славные годы – времена выступлений за «Реал» – Ференц пребывал едва ли не в худшей форме за всю жизнь. Чем еще больше поражал публику. Просто посмотрите, как выглядел один из титанов мирового футбола – фото, что выше, весьма показательное.

Аилтон

Обещаю, что последний бразилец. Но неправильно было бы не включить в наш список такую пышку. Некогда звезда Бундеслиги к концу карьеры превратился в колобка, который по-прежнему умел здорово уходить от защитников. Пусть и в дебрях четвертого немецкого дивизиона. При 180 см роста он весил 90 кг. Чтобы закрывать мяч корпусом при таких габаритах и техника не нужна. Но и с ней у Аилтона всегда был полный порядок. Что делало его практически неуязвимым. Но не для холестерина. Да уж, теперь он точно не сможет позволить себе такое фото.

Энди Рид

Его полнота, пожалуй, сильнее всего бросается в глаза. Вот уж кого точно не возьмут в рекламу ЗОЖ. 75 кг при росте 170 см. И никак не мышц. Впрочем, пузатость никак не помешала Энди исследовать почти всех середняков и аутсайдеров английского футбола, а однажды даже побывать в «Тоттенхэме». Между прочим, и в сборной Ирландии ему всегда рады. Не потому что время летит незаметно, а из-за того, что Рид настрелял в ее составе 4 мяча в 29 матчах, будучи полузащитником. Толстым полузащитником.

Илкай Гюндоган

Возможно, увидев эти фотографии, Гвардиола ужаснулся и ввел жесткие правила, касающиеся физической формы. Теперь если хрустальные ноги турецкого немца вновь разобьются, он не сможет притронуться к пицце и некоторыми видам соков. Или сможет, но тогда после выздоровления не будет допущен даже до тренировок. Ну или его просто нарекут свинкой Пепа. А вообще Гюндоган молодец, что быстро приводит себя в форму после таких проблем и продолжает поддерживать статус одного из лучших полузащитников мира.

Уильям Фулк

Настоящая легенда английского футбола, фотографиями которого можно рекламировать цирковые выступления. Да, в том числе и сейвами. Ведь при своих габаритах он очень недурно выручал команду. А габариты вряд ли вместятся у вас в голове, ибо не вмещались даже в стандартную игровую форму: 150 кг! Как Адриано, съевший Торбинского. Голкипером Уильям стал во много потому, что попросту занимал большую часть ворот. Однажды он даже сыграл за сборную Англии и помог обыграть Уэльс. Жаль, что столь колоритная личность жила и творила в начале 20-го века, и мы не смогли насладиться его вратарскими подвигами, коих, уверяю, было немало. А фанаты «Челси» и вовсе должны гордиться, что когда-то за них выступал такой большой, во всех смыслах, человек.

Адебайо Акинфенва

Самый известный толстяк мирового футбола. Или не толстяк. Амбал – вот самое точное слово. Он бы вполне мог сняться в сериале «Сорвиголова», если бы создатели не следовали канону в плане цвета кожи, и если бы Винсент Д'Онофрио не был бы так великолепен. Впрочем, еще не все потеряно: Адебайо уже сейчас любит устраивать шоу. Он активно участвует в фотосессиях, отжигает на интервью и даже создает собственную линию одежды. Для здоровяков, судя по всему. Лишний вес и мышечная масса превращают Акинфенву в самого заметного и опасного игрока на поле. При росте 180 см, он весит 108 кг, что который год пугает все команды низших лиг. А не так давно болельщики «Ливерпуля» могли воочию наблюдать, как их юные защитники сторонились короля воздуха из «Уимблдона».

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Дмитрий Кудряшов

Думали, обойдем вниманием наш футбол? Как бы не так. Есть в нем один удивительный персонаж, которого Тина Канделаки никогда не позовет экспертом в студию. Зато всегда будут рады видеть хоть у себя на кухне болельщики «Спартака». В свои 33 года при весе 95 кг Дмитрий Кудряшов является едва ли не самым техничным и умным игроком «Спартака-2». Полузащитник с большим опытом игр в Премьер-лиге еще не наелся футболом и до сих пор рад играть рядом с 18-летними пацанами. С него они активно берут пример. Но, само собой, не в плане любви к мучному.

Гонсало Игуаин

Когда «Ювентус» оформил дикую покупку Гонсало Игуаина за 90 млн евро, игрока много спрашивали про излишки. Не в евро, а в килограммах. Игуаин лишь усмехался: «Разговоры о лишнем весе меня ни капли не волнуют. Даже наоборот: если об этом будут говорить перед матчами, то я обязательно буду забивать».

Разговоры не записываются, но голов у аргентинца достаточно. Сейчас он по-прежнему лидер «Ювентуса», но маленький и юркий Дибала все-таки выглядит креативнее.

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