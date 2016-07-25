Победитель КП Артем Долженко: «Знал, что Португалия выиграет Евро уже на стадии четвертьфинала»

– Надеюсь, у вас есть смартфон для того, чтобы заряжать его своим новым аккумулятором от Monster?

– Да, и аккумулятор и книга Игоря Рабинера сейчас пришлись очень кстати. Мы с семьей скоро поедем на море поездом, вот там все это пригодится.

«Индивидуальное общение – зло». Первый имиджевый промах Леонида Слуцкого

– Успели отпраздновать победу в специальном сезоне КП?

– Конечно, друзья приходили – мы отметили заодно и это дело. Они пили, я чаек попивал.

– Как вам этот сезон Конкурса прогнозов? Было легко победить?

– Мне сезон показался довольно легким, потому что у всех были одинаковые условия, даже притом, что давалось всего 100 очков на ставку. У всех были связаны руки – тут надо было либо рисковать и ловить хорошие коэффициенты, анализировать, могут ли команды реально на что-то претендовать, либо…не знаю. На маленький коэффициент не было смысла ставить, сто очков тут не дадут хорошего рейтинга. В любом случае, тут идет чистая математика. Вот сейчас в сезоне, где дается тысяча очков на ставку, реально сложнее – здесь начинаешь анализировать все матчи более глубоко. В общем, тот экспериментальный сезон мне дался легко.

– Расскажи немного о себе.

– Мне 29 лет, я живу в Воронеже, занимаюсь продажами. Дружу с цифрами, в общем. У меня два образования – техник-электроник и режиссер телевидения. Есть жена и дочка Аня, ей пять лет.

– Как для вас начался этот сезон?

– Я как-то сразу поймал свою волну. Старался ставить только на те команды, которые реально могли бы себя проявить. А вообще ставил на все матчи, потому что очки было девать некуда. Тактика была простая – ставишь не на фаворитов, а на слабую команду только при условии, что она, действительно, может себя проявить. Цифры играют. Помню, я вырвался вперед после матча Испания – Грузия. Поставил на грузинов, там был большой коэффициент, и так оторвался от всех с большим запасом очков. Дальше, по-моему, никто меня уже не обгонял.

– То есть все-таки ваша тактика – ставить на большие коэффициенты?

– Если я вижу, что команда не имеет никакого шанса, то при любом коэффициенте не буду на нее тратить очки. Если у нее нет конкретных целей, то зачем рисковать. На товарищеских матчах может быть любой исход, команды же пробуют составы и ничего не теряют от поражения, поэтому я тогда и поставил на Грузию. В официальных матчах, конечно, сложнее, тут уже надо вдумываться.

– А были провальные периоды?

– Был момент один, когда у меня был ограниченный доступ в интернет, и я пропустил где-то три десятка матчей. Но все равно выиграл. Еще в самом конце было немного нервно, потому что там меня уже догоняли. Мой трехтысячный отрыв сократился чуть ли не до ста очков, но я оторвался в итоге.

– Удивили ли вас результаты Евро-2016? Многие команды, на которые первоначально делались ставки, проявили себя слабо, и наоборот.

– Мало, что удивило, на самом деле. В том, что Португалия выиграет чемпионат, я уже на стадии ¼ финала был уверен.

– То есть финальная ставка сыграла.

– Да, правда, я поставил на их победу в основном времени матча, поэтому очков мне это не дало. Насколько я знаю, в 2004-ом году была аналогичная ситуация – Греция вышла в финал и выиграла у хозяев турнира, как раз у португальцев. Вот через 13 лет кубок наконец-то пришел и к Португалии, опять же в матче против хозяев турнира. Да, в обоих случаях унылая игра от обороны, но она дала свой результат.

– Исландия вас тоже не удивила?

– Ну я к Исландии присмотрелся на групповом этапе, по ним было видно, что они – борются до конца и могут рассчитывать на что-то. Я и рискнул, когда поставил на них в матче с Англией. Против французов я тоже поставил на исландцев, но уже без особых надежд, – тут чисто математика, чтобы в случае их победы меня никто не обогнал в конкурсе.

I’m awaited in Valhalla! Почему Исландия круче «Лестера»

– А сборная России вам как?

– Я надеялся минимум на третье место в группе, чтобы хоть какой-то шанс был пройти в плей-офф. Вообще я поставил на Россию только в одном матче – против словаков, но, сами знаете, как вышло. Причем у нас же есть хорошие именитые игроки, хорошие исполнители, но нет самой команды, нет никакого взаимодействия. Не думаю, что в этом есть ошибка Слуцкого. Но, наверное, он не смог внести ту мотивационную атмосферу, которая заставила бы игроков бороться до конца.

– Было сложно справиться с новым форматом конкурса – когда все в одном дивизионе?

– Так было даже проще. Когда ты условно в третьем дивизионе, слабо себе представляешь, как тебе оказаться в первом и там выиграть. А тут – все были в равных условиях. Хотя ограничение в 100 очков мешало, конечно.

– Вы давно играете в КП на «Бомбардире»?

– Я начинал еще на «Соккере», но с марта играю на «Бомбардире». Здесь, мне кажется, формат поинтереснее.

– Сколько времени уделяли КП?

– Я старался заходить и делать ставки каждый день, но немного времени на это тратил. Я уже знал, на что буду ставить, поэтому быстро проставлял и все. Я ориентируюсь в бразильском чемпионате и в MLS, знаю, что каждая команда из себя представляет, поэтому не приходилось долго думать, когда уже непосредственно делал ставки. Хорошо, что в сезоне были матчи не только Евро-2016, но и Бразилии или США, а то это было бы уныло.

– Как думаете, секрет успеха – в количестве ставок?

– Это важно, но думаю, что выиграть можно и с меньшим количеством ставок. Тут дело и в качестве, и в количестве. Хотя если бы я поставил вообще на все матчи, то в последнюю неделю, наверное, не пришлось бы нервничать, когда меня начали догонять.

– Как складывались предыдущие сезоны?

– Я как-то очень быстро с 10 дивизиона перешел в третий, где-то в апреле. Сейчас я в первом. Не всегда было успешно, но, тем не менее, процесс пошел.

– Вы участвовали в Фантазисте?

– Да, но не помню, какое там место занял, угадал где-то половину. Вообще это очень интересный проект, я бы еще при других подобных матчах сыграл бы в эту штуку.

Пять крутых вещей и достижений Евро-2016

– Результат какой ставки был для вас самым неожиданным?

– Мне кажется, нет ни одного такого матча, в котором я был бы уверен на 100 процентов, и который меня прям шокировал. Даже победа Исландии над Англией была логичной – у них был мощный настрой. У них был вот тот командный дух, которого совершенно не было у сборной России.

– Что бы вы посоветовали новым игрокам КП?

– Лучше делать ставки на те матчи, которые тебе самому интересны. И ставить на те команды, за которые ты сам болеешь, тогда у тебя будет интерес и к чемпионату, и к самому конкурсу. Предыдущий победитель призывал не гнаться за большими коэффициентами, я считаю, что за ними можно гнаться, там, где это возможно. Например, если у команды-фаворита нет никакой мотивации в матче. То есть если есть какая-то вероятность, то лучше рискнуть. Если нет, то ставь на ту команду, которая тебе импонирует больше. Вообще я отношусь к футболу как к хобби. Есть люди, которые пытаются получить с этого какой-то заработок в букмекерских конторах, но я этого не понимаю. Там не бывает заработка – там только переменных успех. В общем, стоит играть в КП в свое удовольствие, смотреть футбол и болеть за любимую команду.

«Как-то раз выиграл поездку в Англию на футбол». Интервью с победителем майского сезона КП Игорем Ковалевым

«Начала следить за футболом только два месяца назад». Победительница апрельского Конкурса прогнозов Алена Мормило