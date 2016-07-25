Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Победитель КП Артем Долженко: «Знал, что Португалия выиграет Евро уже на стадии четвертьфинала»

Победитель КП Артем Долженко: «Знал, что Португалия выиграет Евро уже на стадии четвертьфинала»

– Надеюсь, у вас есть смартфон для того, чтобы заряжать его своим новым аккумулятором от Monster?

– Да, и аккумулятор и книга Игоря Рабинера сейчас пришлись очень кстати. Мы с семьей скоро поедем на море поездом, вот там все это пригодится.

«Индивидуальное общение – зло». Первый имиджевый промах Леонида Слуцкого

– Успели отпраздновать победу в специальном сезоне КП?

– Конечно, друзья приходили – мы отметили заодно и это дело. Они пили, я чаек попивал.

– Как вам этот сезон Конкурса прогнозов? Было легко победить?

– Мне сезон показался довольно легким, потому что у всех были одинаковые условия, даже притом, что давалось всего 100 очков на ставку. У всех были связаны руки – тут надо было либо рисковать и ловить хорошие коэффициенты, анализировать, могут ли команды реально на что-то претендовать, либо…не знаю. На маленький коэффициент не было смысла ставить, сто очков тут не дадут хорошего рейтинга. В любом случае, тут идет чистая математика. Вот сейчас в сезоне, где дается тысяча очков на ставку, реально сложнее – здесь начинаешь анализировать все матчи более глубоко. В общем, тот экспериментальный сезон мне дался легко.

– Расскажи немного о себе.

– Мне 29 лет, я живу в Воронеже, занимаюсь продажами. Дружу с цифрами, в общем. У меня два образования – техник-электроник и режиссер телевидения. Есть жена и дочка Аня, ей пять лет.

– Как для вас начался этот сезон?

– Я как-то сразу поймал свою волну. Старался ставить только на те команды, которые реально могли бы себя проявить. А вообще ставил на все матчи, потому что очки было девать некуда. Тактика была простая – ставишь не на фаворитов, а на слабую команду только при условии, что она, действительно, может себя проявить. Цифры играют. Помню, я вырвался вперед после матча Испания – Грузия. Поставил на грузинов, там был большой коэффициент, и так оторвался от всех с большим запасом очков. Дальше, по-моему, никто меня уже не обгонял.

– То есть все-таки ваша тактика – ставить на большие коэффициенты?

– Если я вижу, что команда не имеет никакого шанса, то при любом коэффициенте не буду на нее тратить очки. Если у нее нет конкретных целей, то зачем рисковать. На товарищеских матчах может быть любой исход, команды же пробуют составы и ничего не теряют от поражения, поэтому я тогда и поставил на Грузию. В официальных матчах, конечно, сложнее, тут уже надо вдумываться.

– А были провальные периоды?

– Был момент один, когда у меня был ограниченный доступ в интернет, и я пропустил где-то три десятка матчей. Но все равно выиграл. Еще в самом конце было немного нервно, потому что там меня уже догоняли. Мой трехтысячный отрыв сократился чуть ли не до ста очков, но я оторвался в итоге.

– Удивили ли вас результаты Евро-2016? Многие команды, на которые первоначально делались ставки, проявили себя слабо, и наоборот.

– Мало, что удивило, на самом деле. В том, что Португалия выиграет чемпионат, я уже на стадии ¼ финала был уверен.

– То есть финальная ставка сыграла.

– Да, правда, я поставил на их победу в основном времени матча, поэтому очков мне это не дало. Насколько я знаю, в 2004-ом году была аналогичная ситуация – Греция вышла в финал и выиграла у хозяев турнира, как раз у португальцев. Вот через 13 лет кубок наконец-то пришел и к Португалии, опять же в матче против хозяев турнира. Да, в обоих случаях унылая игра от обороны, но она дала свой результат.

– Исландия вас тоже не удивила?

– Ну я к Исландии присмотрелся на групповом этапе, по ним было видно, что они – борются до конца и могут рассчитывать на что-то. Я и рискнул, когда поставил на них в матче с Англией. Против французов я тоже поставил на исландцев, но уже без особых надежд, – тут чисто математика, чтобы в случае их победы меня никто не обогнал в конкурсе.

I’m awaited in Valhalla! Почему Исландия круче «Лестера»

– А сборная России вам как?

– Я надеялся минимум на третье место в группе, чтобы хоть какой-то шанс был пройти в плей-офф. Вообще я поставил на Россию только в одном матче – против словаков, но, сами знаете, как вышло. Причем у нас же есть хорошие именитые игроки, хорошие исполнители, но нет самой команды, нет никакого взаимодействия. Не думаю, что в этом есть ошибка Слуцкого. Но, наверное, он не смог внести ту мотивационную атмосферу, которая заставила бы игроков бороться до конца.

– Было сложно справиться с новым форматом конкурса – когда все в одном дивизионе?

– Так было даже проще. Когда ты условно в третьем дивизионе, слабо себе представляешь, как тебе оказаться в первом и там выиграть. А тут – все были в равных условиях. Хотя ограничение в 100 очков мешало, конечно.

– Вы давно играете в КП на «Бомбардире»?

– Я начинал еще на «Соккере», но с марта играю на «Бомбардире». Здесь, мне кажется, формат поинтереснее.

– Сколько времени уделяли КП?

– Я старался заходить и делать ставки каждый день, но немного времени на это тратил. Я уже знал, на что буду ставить, поэтому быстро проставлял и все. Я ориентируюсь в бразильском чемпионате и в MLS, знаю, что каждая команда из себя представляет, поэтому не приходилось долго думать, когда уже непосредственно делал ставки. Хорошо, что в сезоне были матчи не только Евро-2016, но и Бразилии или США, а то это было бы уныло.

– Как думаете, секрет успеха – в количестве ставок?

– Это важно, но думаю, что выиграть можно и с меньшим количеством ставок. Тут дело и в качестве, и в количестве. Хотя если бы я поставил вообще на все матчи, то в последнюю неделю, наверное, не пришлось бы нервничать, когда меня начали догонять.

– Как складывались предыдущие сезоны?

– Я как-то очень быстро с 10 дивизиона перешел в третий, где-то в апреле. Сейчас я в первом. Не всегда было успешно, но, тем не менее, процесс пошел.

– Вы участвовали в Фантазисте?

– Да, но не помню, какое там место занял, угадал где-то половину. Вообще это очень интересный проект, я бы еще при других подобных матчах сыграл бы в эту штуку.

Пять крутых вещей и достижений Евро-2016

– Результат какой ставки был для вас самым неожиданным?

– Мне кажется, нет ни одного такого матча, в котором я был бы уверен на 100 процентов, и который меня прям шокировал. Даже победа Исландии над Англией была логичной – у них был мощный настрой. У них был вот тот командный дух, которого совершенно не было у сборной России.

– Что бы вы посоветовали новым игрокам КП?

– Лучше делать ставки на те матчи, которые тебе самому интересны. И ставить на те команды, за которые ты сам болеешь, тогда у тебя будет интерес и к чемпионату, и к самому конкурсу. Предыдущий победитель призывал не гнаться за большими коэффициентами, я считаю, что за ними можно гнаться, там, где это возможно. Например, если у команды-фаворита нет никакой мотивации в матче. То есть если есть какая-то вероятность, то лучше рискнуть. Если нет, то ставь на ту команду, которая тебе импонирует больше. Вообще я отношусь к футболу как к хобби. Есть люди, которые пытаются получить с этого какой-то заработок в букмекерских конторах, но я этого не понимаю. Там не бывает заработка – там только переменных успех. В общем, стоит играть в КП в свое удовольствие, смотреть футбол и болеть за любимую команду.

«Как-то раз выиграл поездку в Англию на футбол». Интервью с победителем майского сезона КП Игорем Ковалевым

«Начала следить за футболом только два месяца назад». Победительница апрельского Конкурса прогнозов Алена Мормило

Чемпионат Европы Европа Россия Исландия Испания Грузия
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
арейская
1469492708
Браво, Артём и интервью хорошее+++
Ответить
alexandr1205
1469593646
Молодца!
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+