Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Блог редакции «Бомбардира» Все блоги -

    Фантазиста: Угадай победителя Евро-2016 и выиграй iPod!

    10 июля 2016
    В честь финала чемпионата Европы по футболу 2016 «Бомбардир» проводит специальный конкурс – Фантазиста. Не пропустите главное событие июля!

    В честь финала чемпионата Европы по футболу 2016 «Бомбардир» проводит специальный конкурс прогнозов – Фантазиста. Не пропустите главное событие июля!

    Вы можете предугадать, на какой минуте случится первый гол, будет ли удаление и даже какая будет погода во время финала? Тогда главный приз плеер iPod Nano практически уже ваш!

    Участвовать в этом конкурсе может любой зарегистрированный пользователь «Бомбардира». Начать можно прямо сейчас! Прием ваших ответов завершится за час до финала Евро-2016 в это воскресенье, 10 июля, в 21:00 мск.

    Имена победителей будут известны на следующий день, 11 июля, в 12:00 мск.

    ИГРАТЬ

    Как будут рассчитываться очки? Задача участника — спрогнозировать как можно больше событий, которые случатся во время игры. Чем менее вероятен исход события, тем больше очков можно заработать. При подведении итогов мы будем использовать официальную статистику матча УЕФА и всей редакцией будем пристально следить за событиями финального матча Евро-2016.

    Что будет, если несколько участников наберут одинаковое количество очков? Победит тот, у кого будет больше правильных ответов. Если они совпадут и в этом показателе, то выше будет тот, кто отправил свои ответы раньше.

    Можно ли будет оспорить результаты? В случае вопиющей ошибки мы, конечно, сделаем перерасчет.

    Могу ли я ответить не на все вопросы? Нет. Иначе анкета просто не отправится.

    А теперь о призах! Трое лучших участников Фантазисты выиграют:

    1 местоMP3 плеер Apple iPod Nano;

    2 место – футболка победителя Евро-2016;

    3 место – футболка команды, занявшей второе место на Евро-2016.

    Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации.

    А 50 лучших игроков получат по 200 бонусных бустеров каждый. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба. А попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

    Фантазиста – это новый экспериментальный формат конкурса прогнозов на «Бомбардире». Поэтому мы будем очень рады получить ваши отзывы и предложения. Сделать это можно в чате на странице конкурса. Спасибо и удачи!

    ИГРАТЬ

    Рейтинг: 5 Голосов: 5
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 11 июля 2016, 09:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Где мой айпод епта?

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -5

      Егориус 11 июля 2016, 00:57

      Ау!!!!! я угадал, где приз мой???

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 10 июля 2016, 20:26

      Пора побеждать Португалии.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3

      lihindic 9 июля 2016, 12:43

      жабоеды...

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11