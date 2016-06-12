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    «Как-то раз выиграл поездку в Англию на футбол». Интервью с победителем майского сезона КП Игорем Ковалевым


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    Голосов: 2
    12.06.2016 13:38
    Победитель майского сезона Конкурса прогнозов Игорь Ковалев под ником Percent выиграл эксклюзивные наушники от Роналду. В интервью Ульяне Лукьянченко он рассказал о своем везении, о том, как ставил на финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов, и о шансах сборной России на Евро-2016.

    – Ну что, какую музыку будешь слушать в наушниках от Криштиану Роналду, которые ты выиграл?

    – Разную, от рэпа до рока. Я в этом плане меломан. Сейчас, в основном, рэп слушаю. У «Centr», вот, новый альбом вышел.

    – Расскажи немного о себе.

    – Я работаю в области связи. Женился пару лет назад. Моему сыну Даниилу – 1,5 года. Играю в футбол постоянно – летом 8 на 8, проводим несколько турниров. Обычно в защите играю. Сейчас будем в мини-футбол гонять еще.

    – Как тебе этот сезон КП? Было легко победить?

    – Отличный сезон, я же выиграл) На самом деле, мне повезло, я в начале хорошо очень угадывал и потом уходил только в отрыв. Этот сезон уже сложнее, не идет как-то. Вообще тот сезон был моим вторым. В первом – я поставил себе задачу войти в первый дивизион, я вошел в него пятьдесят каким-то. А во втором у меня был очень хороший старт и, в итоге, я победил.

    – Какая стратегия у тебя была?

    – Ну мне повезло, что тогда было завершение чемпионата во всех лигах. Я следил за матчами и понимал, на что претендуют все команды – кому важна победа, кому не важна. На это и ориентировался, когда делал ставки. Учитывал, прежде всего, то, какой команде победа важнее. Побеждает зачастую тот, кто желает этого больше, кому это нужнее. Так сложилось, мне кажется. В начале, во всяком случае, это срабатывало. А еще я старался постоянно ставить. Не было такого, конечно, что ночью просыпался, чтобы в КП зайти, но, например, на дне рождении у кореша как-то сидел и с телефона заходил на «Бомбардир», чтобы ставки сделать. Мне говорили: «Что ты делаешь, давай выпьем уже». А я им: «Подождите, сейчас наушники выиграю, и будем пить».

    – Ты сделал в общей сложности 862 ставки (больше, чем все остальные призеры). Сколько часов в день посвящал этому?

    – Не так много, на самом деле. Ставки сделать – это 15 минут. В общей сложности 15 минут утром, 15 минут вечером каждый день. Это не так много. На работе, кстати, тоже все знают про Конкурс прогнозов и что я выиграл. С рабочего компьютера заходил периодически, чтобы ставки сделать. Мне ребята уже говорят: «А что ты нам не подсказывал, мы бы выиграли уже кучу денег на ставках».

    – У тебя был сильный отрыв от второго места, но расслабляться в КП все равно опасно. Не боялся упустить лидерство в конце розыгрыша?

    – За две недели до конца боялся. А за неделю я заметил, что парень со второго места перестал делать ставки почему-то, и у меня уже шансы были стопроцентные. Там, правда, в одном матче был опасный коэффициент – 96 на Сан-Марино. И я подумал, что если эта ставка сыграет, то кто-то сможет приблизиться ко мне аж на 96 тысяч очков. Пришлось тоже ставить на Сан-Марино, чтобы в случае их победы меня не догнали. Если бы я на них не поставил, кто-то мог вырваться вперед. Вообще я смотрел турнирные таблицы всех лиг, результаты прошлых матчей. Ну и плюс мне везет)

    – Как думаешь, секрет успеха в количестве ставок?

    – Это влияет, но не это главное. Вообще хороший старт очень важен. Еще я старался отбивать те боллары, которые ставил, чтобы не было банкротства, балансировать и не играть в минус. Если где-то проиграл две тысячи, дальше должен добавить эти две тысячи.

    – Как ставил на финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов?

    – По-моему, оба финала проиграл. Хотя нет, тоталы угадал. В Лиге чемпионов ставил на «Атлетико», очень расстроился, что они проиграли.

    – Ты болельщик «Барселоны»?

    – Нет, я вообще за «МЮ». Но в финале Лиги чемпионов очень хотел, чтобы «Атлетико» выиграл.

    – Как начал играть в КП на Бомбардире?

    – Я начинал играть еще на других сайтах, но там не было максимальных ставок, то есть было несбалансированно. Там можно было вообще все деньги поставить, и ребята, которые угадывали, уходили в космический отрыв. А потом начал на «Бомбардире» играть и, вот, второй месяц уже тут. В первый – сразу перескочил из десятого дивизиона в первый. А во второй – выиграл. Главное, отбивать то, что ты поставил, мне кажется. И не надо гнаться за огромными какими-то коэффициентами.

    – Как ты чаще делаешь ставки – наугад или прям пытаешься спрогнозировать?

    – Например, бразильский чемпионат был, там только начинался сезон, – чтобы понять силы соперников, я заходил в результаты прошлого года, смотрел, кто сильнее, кто слабее, у кого как состав изменился и т.д.

    – Какой совет дашь участникам КП?

    – Максимально ставить. Стараться, чтобы на счету были боллары и не гнаться за коэффициентами.

    – Результат какой ставки был для тебя самым неожиданным?

    – Не помню точно, что это был за матч, но там коэффициент был на одну команду 12. И я поставил, хотя не очень верил. Но, вот, мой преследователь поставил 1000 и выиграл в итоге 12 тысяч. Я поставил поменьше, но был в шоке, что ставка сыграла.

    – Часто выигрываешь в подобных конкурсах?

    – Был у меня крутой случай. Летом 2012-го года я как-то пошел в супермаркет у себя в Калининграде купить поесть чего-нибудь. И там ко мне подбегает девочка и спрашивает: «А ты любишь футбол? Хочешь в Англию поехать на матч?». Я такой: «Хочу, что нужно делать?». Она говорит: «Сфоткайся с мячом, дай почту свою, а потом на сайте зарегистрируйся». Ну, я все сделал. Захожу потом на этот сайт, вижу свою фотку и там было условие: ответь на вопрос, за самый оригинальный ответ выиграешь поездку на матч в Англию. Вопрос – «На что ты готов, чтобы поехать на футбол в Лондон?». Я написал: «Готов весь год работать без отпуска». Ну там смайлики поставил и забыл про это дело. Через четыре месяца мне звонят ребята из Москвы и говорят: «Парень, ты выиграл. Есть загран.паспорт? Летишь, нет?». И я полетел на «Арсенал» – «Челси». Три дня там провел, жил в крутом отеле. Правда, матч был скучный – 0:0, Лэмпард в перекладину попал только раз и все.

    – Ты говоришь, в этом сезоне как-то не идет, почему?

    -Да не везет пока как-то. Когда начнется Евро (беседа проходила до начала ЧЕ – прим. ред), будет попроще. Там уже матчи ответственные, можно прогнозировать.

    – И как думаешь, мы выйдем из группы?

    – Да, с третьего места, может. Идеально было бы сыграть вничью с Англией, выиграть у Уэльса и у словаков.

    – Какие у тебя еще прогнозы на Евро?

    – Италия плохо сыграет, мне кажется. Австрия вроде отбор хорошо прошла, но я что-то в них не верю.

    – Кто будет в финале?

    – Россия с Англией или Россия с Украиной. Верю в эти команды.

    – Болельщики между собой драться будут.

    – Мне кажется, это не от большого ума. Я поддерживаю и Россию, и Украину в футболе. Обе команды хороши.

    – Что бы ты сейчас поменял в нашей сборной?

    – Думаю, можно было позвать Тарасова из «Локомотива», он, вроде, хороший опорник. Сейчас пока непонятно, кто будет в опоре играть. Нойштедтер – темная лошадка, не особо понял, как он играет. Еще думаю, Дзюбу можно убрать, он какой-то деревянный.

    – Но Дзюба же забивает за сборную регулярно.

    – Да что он там забивает – с трех метров в пустые ворота. Так и я забью. Смолов сейчас поинтереснее смотрится. Вспомни, как они сезон провели – это показатель.

    Вообще хочу поблагодарить всех ребят за этот сезон КП – с вами круто играть. Все достойные соперники. Особенно привет парню с третьего места под ником baltika415. Если я правильно понимаю, то он тоже из Калининграда, земляк мой. Тогда мы прям два места из пяти взяли.

    Инфографика: 100 голов Артема Дзюбы

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +2301

      baltika415 13 июня 2016, 20:30

      Спасибо за привет Игорь, но я не из Калининграда.
      Из Ставропольского края. С победой тебя!

      4
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 12 июня 2016, 21:45

      Бывал у вас городе... чисто, спокойно, в общем, понравилось)).
      Еще раз мои поздравления, Игорь!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 12 июня 2016, 19:04

      ГЛАВНОЕ ЧТО БЫЛА ВОЛЯ К ПОБЕДЕ!!!!ТАК ДЕРЖАТЬ!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 12 июня 2016, 18:31

      да старт действительно важен.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 12 июня 2016, 18:15

      молоток!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +445

      НИККО13 12 июня 2016, 15:55

      Молодец, круто сыграл и отличное интервью!

      6
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      Рейтинг: +435

      aurora5858 12 июня 2016, 14:55

      Поиграй с букмекерами -озолотишся

      1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > aurora5858 12 июня 2016, 21:47

      Игорь, не слушай! Я эту систему изнутри знаю))).

      2
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      ...
      Рейтинг: +137

      Percent > aurora5858 13 июня 2016, 17:33

      Опасно, мне еще семью кормить ))

      0
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