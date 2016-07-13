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    Итоги Конкурса прогнозов: BoltCX стал победителем специального сезона Евро-2016

    Специальный экспериментальный сезон Конкурса прогнозов подошел к концу. Почти 3 тысячи игроков боролись за звание лучшего прогнозиста месяца в одном дивизионе и с одинаковым количеством бонусов. А сезон Июль-Август 2016 уже стартовал!

    К сожалению, при подсчете результатов этого сезона произошла техническая ошибка, из-за чего первоначально мы дали новость с ошибочными данными о победителях. Мы полностью пересчитали все ставки за весь сезон и готовы назвать точный список ТОП-100 участников специального сезона КП. Надеемся, что подобных ошибок больше не повторится.

    «Бомбардир» объявляет о начале нового сезона Конкурса прогнозов

    Итак, победителем сезона Евро-2016 стал BoltCX – этот игрок набрал 54 400 очков рейтинга, сделав 765 ставки со средним коэффициентом 4,34. Он получает портативный аккумулятор для смартфона Powercard Turbo от всемирно известного американского бренда Monster и книгу о Леониде Слуцком «Тренер из соседнего двора». О своей радости он сможет рассказать в интервью «Бомбардиру».

    Второе место занял lejnin, он набрал 54 319 очков рейтинга и получает домашнюю футболку сборной России от интернет-магазина футбольной экипировки и аксессуаров PROFOOTBALL.

    На третьей строчке с результатом в 54 190 очков рейтинга расположился ZetWar, он выиграл гостевую футболку сборной России от PROFOOTBALL.

    Четвертую позицию занял Gek Dement, его приз – наушники Clarity HD In-Ear от Monster.

    На пятом месте – Jack Jack24, который выигрывает наушники iSport Strive от Monster. На шестой строчке – Gawrosh, он получает книгу бывшего пресс-атташе сборной России Ильи Казакова «Foot'больные люди» с автографом автора.

    Далее в рейтинге расположились Lev Aleks и Fju-2. Они выиграли наборы болельщиков сборной России (очень надеемся, что они пригодятся в будущем).

    И самые крутые призы получают – Стивен и Костя из Барселоны. Первому достанется крутейшая подборка футбольной музыки на французском языке от «Бомбардира» на стену Вконтакте, а второму – множество лайков на аватарку от подписчиков группы «Бомбардира» в Вк (которых >360 тысяч).

    Чтобы получить свой приз, победители должны связаться с нами до 19 июля по адресу bets@bombardir.ru с пометкой «КП. Евро-2016». В первом письме напишите нам ваш ник, адрес, индекс и контактный телефон (или ссылку на страницу Вк, если вы заняли 9 и 10 место).

    Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации.

    Имена ТОП-100 участников специального сезона КП, которые получат 100 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11», уже опубликованы. Список можно посмотреть здесь. Чтобы получить 100 бустеров и использовать их на развитие своей команды, напишите на адрес bets@bombardir.ru свой ник на «Бомбардире, название и ID вашей команды в «11х11» с темой письма «КП. Бустеры».

    Также все участники КП еще могут получить скидку в 300 рублей при заказе футбольной атрибутики в интернет-магазине PROFOOTBALL, назвав администратору кодовое слово «Бомбардир».

    Поздравляем победителей и желаем удачи в новом сезоне Конкурса прогнозов!

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2016 12:45
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +13

      alex742 14 июля 2016, 21:30

      вот я ставил вроде на все матчи,деньги были ,но почему-то у вышестоящих на 100!!! матчей больше!(по ставкам)не пойму?

      0
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      ...
      Рейтинг: +30

      druga7 > alex742 14 июля 2016, 22:50

      Нужно было сидеть сутками !!!

      0
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      Рейтинг: +354

      valike35 14 июля 2016, 00:22

      неплохо так)

      -1
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 14 июля 2016, 00:19

      Поздравляю!

      -1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 13 июля 2016, 22:58

      Я на 56 месте, хотя в начале месяца на 26 месте был, подкачали неожиданные результаты в конце...

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 13 июля 2016, 18:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хохол победил))

      -6
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      Рейтинг: +36

      DoGmA_TM 13 июля 2016, 17:32

      до пересчета был в тридцатке, в итоге 16 место, мне интересно кто и как считает результаты и начисляет очки ))

      -1
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 13 июля 2016, 16:44

      Поздравляю организаторов, с подведением итогов! =)

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 13 июля 2016, 16:27

      Победителей с победой!

      0
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      Рейтинг: +79

      Стас85 13 июля 2016, 14:58

      топ 100 есть,а где посмотреть то свои набранные очки за месяц?помню несколько дней назад был где-то 650,интересно просто сколько баллов от 100 места отделило...

      0
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      Рейтинг: +2

      ZetWar 13 июля 2016, 13:45

      лучше футболку сборной германии или франции ) ну и так пойдет) дома носить.

      0
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 > ZetWar 13 июля 2016, 16:23

      дома нельзя братан, она ж у тебя гостевая )))

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