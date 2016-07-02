Почему Эмануэле Джаккерини – главная звезда Евро-2016

«На мой взгляд, это один из лучших игроков в Европе, который подходит под мою систему. Немногие вингеры обладают таким интеллектом или способностью выполнять нужную роль. То, как он перемещается по полю, создавая свободное пространство для партнеров, его умение читать игру... Он один из топ-игроков»,– говорил Пауло Ди Канио про Эмануэле Джаккерини после подписания полузащитника в «Сандерленд».

Тогда фраза казалась мотивирующей бравадой для восхваления своего выбора. Мы же знали, что у Пауло вместо разума тестостерон. С тех пор прошло три года. После четырех матчей сборной Италии на Евро-2016 слова Ди Канио стали мейнстримом. В тактические зигзаги Антонио Конте влюбились футбольные снобы, а Джаккерини стал воплощением новой Италии.

В детстве итальянец боялся врачей. Медосмотры вызывали у ребенка страх. Он был подвержен болезням. Окружающие относились, как к мальчику, которого надо покормить и пожалеть. О каком футболе могла идти речь? «У них так же, как и у тебя, две ноги. Не сдавайся. Никогда», – спокойно наставлял его отец. Слова папы Джаккерини запомнил на всю жизнь.

Гол в ворота Бельгии остается ждать еще восемь лет и Эмануэле носится в четвертом итальянском дивизионе за «Павию». Команда никогда не поднималась в Серию А, ее стадион вмещает всего 6000 болельщиков. Самому Джаккерини уже 23 года. Руководство скромной «Чезены» не видело в нем перспектив. Продать футболиста не получалось, поэтому боссы решили – пусть побегает в аренде. «Форли», «Беллария-Иджеа-Марина»– не названич вирусных эпидемией.

Местечковые клубы Италии, где Эмануэле Джаккерини кроме юркости и старания ничего не показывал. Тут должно появиться очередное пафосное сравнение с Форестом Гампом. Да, будущий герой Италии продолжал бежать.

Еще до перехода в «Павию» Джаккерини получил тяжелую травму. Жесткий стык с соперником привел к разрыву селезенки. Сердце полузащитника едва выдержало болевой шок. Тот матч не успел закончиться, а врачи уже удалили селезенку.

Вернувшись в «Чезену» футболист расцвел. Никакого психологического барьера после жуткого повреждения. Если ты переборол страх в детстве, то больше он к тебе не вернется. Тренеры начали использовать Джакку на позиции крайнего нападающего. Высокая скорость, комариная неуловимость позволили закрепиться в основном составе. Сезон 2009/20010 получился удачным – 8 голов в 32 матчах. «Чезена» вышла в Серию А и Джаккерини стал ключевым футболистом атаки проведя в среднем за сезон 81 минуту в стартовом составе.

На Эмануэле обращает внимание «Парма». «По моему мнению, на роль атакующего полузащитника нам бы очень подошел парень из Чезены — Эмануэле Джаккерини, игрок сильно недооценен, и от него будет больше пользы, чем от Джовинко и Дьяманти», — заявил на пресс-конференции генеральный директор «Пармы» Пьетро Леонарди. Кроме него интерес начинают проявлять скауты «Лацио», «Сампдории», «Торино», «Кальяри» и «Сиены». Но до главного перехода в карьере оставался год.

Первый матч после возвращения в Серию А «Чезена» проводила с «Ромой». Игра закончилась нулевой ничьей. Есть подозрение, после той встречи Антонио Конте полюбил Джаккерини. Крайний нападающий не стал заниматься позерством в атаке и переключился на оказание помощи защитникам. Так «Чезена» сдерживала нападки по флангам от фаворита. Несмотря на лошадиную норму тягомотной работы против «Ромы», Эмануэле оставался одним из самых острых созидателей в чемпионате. Команда финишировала на 15 месте, забив 38 голов. Из них в 11 поучаствовал Джаккерини. Кроме голов все увидели другие сильные качества – универсализм и способность постоянно бегать в оборону, чтобы участвовать в коллективном отборе.

18 мая 2011 года Антонио Конте достиг договоренности с руководством «Ювентуса» о том, что возглавит команду. Начался масштабный поиск футболистов под схему с тремя центральными защитниками. Особо Конте нуждался в тех, кто способен закрыть фланги. Скауты «Юве» получили задание – нужны быстрые ребята, способные носиться в атаку и защиту. Новички должны уметь растянуть наступление, чтобы в центре поля возникало пространство у Пирло и Маркизио. Зная про канатные жилы Эмануэле Джаккерини, «Старая синьора» отдала всего 3 миллиона евро за половину прав на футболиста.

Через два года, когда Джакка покинет «Ювентус», болельщик туринцев попытается покончить с собой. Инцидент произошел вечером на железнодорожной станции сицилийской провинции Трапани. Как сообщают очевидцы, подросток совершил попытку суицида, бросившись на рельсы перед проезжающим поездом. К счастью мальчик не пострадал, отделавшись лишь ушибами и переломом. Уже в больнице родителям удалось выяснить причины такого поступка. «Они продали его за жалкие 8 миллионов, им не стоило этого делать. Он был скромным и сильным» — цитирует мальчика его отец.

«Я провел в «Ювентусе» два замечательных года, и если бы решение зависело только от тренера, я бы остался в Турине. Клуб рассмотрел все полученные предложения и в итоге согласился на условия «Сандерленда». Они решили расстаться со мной. В Премьер-лиге футбол менее техничный, но зато более интенсивный и энергичный. Стадионы всегда переполнены, а болельщики просто великолепны», – сказал Джаккерини на прощание.

Конте остался недоволен продажей своего любимца. Для журналистов находил пространные объяснения об экономическом кризисе и важности экономии. Сам тренер понимал – бывший игрок «Павии» за два года не стал основной силой «Ювентуса». Если им пожертвовать, то особых проблем не возникнет. Но наверняка Антонио находил в нем родственную душу. Трудно найти футболиста, умеющего помочь на любом участке поля. Конте сам действовал по системе «мало умею, но многое перетерплю». Конечно, приятно, что мой клиент всех интересует, но Антонио Конте не хочет даже говорить о продаже Джаккерини. Для него он из разряда тех, кто не продается», – угадывал настроение тренера агент Фурио Валкареджи.

Несмотря на непостоянное место в составе клуба на Джаккерини стал надеяться другой апологет схемы с тремя центральными защитниками -Чезаре Пранделли. Набор на прошлый чемпионат Европы у итальянцев проводился по схожему принципу – бойцы важнее технарей. Сам футболист уже забыл про позицию крайнего нападающего. В «Юве» приходилось исполнять роль солдата, который может выполнить черновую работу по установке палатки, пока основная обойма отдыхает.

«Давайте не будем шутить об итальянской сборной. Сейчас я сосредоточен исключительно на «Ювентусе». Только если я покажу хорошую игру за «Юве», то тогда, может быть, в один прекрасный день, Чезаре Пранделли и вызовет меня в сборную»,– скромничал Эмануэле. Мальчик, бросившийся под поезд из-за его перехода в «Сандерленд», окажется прав – Джакка скромный парень. На Евро его Пранделли взял и за это. В Италии покручивали у виска пальцем от такого решения. Через четыре года история повторится.

Что готовил Конте для сборной Испании

Порой бойцовская натура нападающего, ставшего полузащитником, находила радикальные выражения. Во время празднования 28-го чемпионства «Ювентуса» Джаккерини продемонстрировал плакат с оскорбительной надписью. По информации Football Italia, надпись на плакате гласила: «Засуньте гол Мунтари в ж*пу». Во время матча второго круга чемпионата Италии-2011/12 судьи ошибочно не засчитали гол «Милана». Мяч после удара Мунтари пересек линию ворот Буффона, но арбитры этого не заметили, и встреча завершилась вничью – 1:1. Судьи все проспали и подарили возможность Георгию Черданцеву считать себя суффиксальным новатором.

После бессодержательного пребывания в «Сандерленде» полузащитник сборной Италии оказался в «Болонье». Сезон перед Францией позволил вернуться в теплое состояние времен «Чезены». В 2015 «Болонью» тренировал Роберто Донадони, набравший респекты за работу в умирающей «Парме». «Я остаюсь. Кто пожелает, может уматывать. Но те, кто решат быть со мной, должны сражаться до конца!»,– эту фразу Донадони произнес во время финансового краха «Пармы». К «Болонье» она не имеет никакого отношения, а вот Джаккерини живет идей «должен сражаться до конца». Папа же учил. Постылое пребывание в Англии сменилось на увлекательную роль взрывного шарика у Роберто Донадони.

«Когда я находился в составе сборной Италии, Конте всегда был очень важным человеком для меня. Антонио точно такой же тренер, как и многие другие. Он любит проводить каждый день со своими игроками на тренировочном поле. Что касается замены для Конте в сборной Италии, то на эту роль обязан согласиться Донадони. Он обладает нужным для этого именем и авторитетом. К тому же, Роберто уже давно должен был возглавить «Скуадра Адзурру»,– восторгается двумя тренерами Джакка, верившими в него. Ему удалось вернуться в атакующую стихию – 7 голов в 28 матчах.

Перед Евро вся футбольная Италия посмеивалась над выбором Антонио Конте. Тренер остался непреклонным – элегантный Жоржинью из «Наполи» мягок и не подходит для трудового хардкора. Эмануэле лучше кусается. «Мы доказали, что у нашей команды есть яйца»,– скажет после матча со Швецией он. После такой цитаты стоит напомнить – прозвище итальянца «Блоха».

Полузащитник сборной Италии установил рекорд Евро-2016 по пробегу за 90 минут игрового времени. В матче 1/8 финала с Испанией (2:0) на «Стад де Франс» в Сен-Дени 31-летний хавбек пробежал 12,97 км. Это главный показатель насколько важен для Конте парень с ростом 168 см. Он всегда на мяче и безостановочно бежит. Италия получила бесконечный конвейер по прессингу. Про гол в ворота Бельгии и говорить не приходиться.

Противовес академической игра Иньесты, Ракитича, Дейли Алли в лице полузащитника Италии эффективнее. Он не так талантлив, но по объему работы близок к вечному двигателю. Инертная сборная Испании не даст соврать.

Пять крутых вещей и достижений 1/8 финала Евро-2016