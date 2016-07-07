Как сборная Германии изменилась после ЧМ-2014

Немцы в четвертьфинале сыграют со сборной Италии. Этот матч считают скрытым финалом, в котором встретятся сильнейшие команды чемпионата Европы. «Бомбардир» анализирует, как изменилась немецкая команда за последние два года.

На сборную Германии теперь давит статус фаворитов. Но действующие чемпионы мира сильно изменились за последние два года. У команды есть проблемы во всех линиях, а неубедительные результаты прошедших матчах вызывают еще больше опасений. Сборная Италии может воспользоваться слабостями соперника и выиграть матч.

Статус фаворитов

Сборная Германия – главный претендент на победу, по мнению экспертов, букмекеров и болельщиков. На кого ставить еще, если не на чемпионов мира, показавших такой блистательный результат в Бразилии? К тому же существенная часть аудитории чемпионата Европы следит за футболом только раз в два года. И мало кого волнует, что Германия с 2014 года изменилась, что другие сборные стали сильнее и опытнее, что вообще футбол значительно поменялся. Нет, победа немецкой команды в турнире не станет сенсацией.

Такое положение не является стимулом для немцев. Они сами лучше экспертов и букмекером знают, на что способны. Но лишнее внимание, лишние ожидания болельщиков – это дополнительный стресс. Два года назад казалось, что выиграть чемпионат мира – значит достигнуть футбольной вершины. Сейчас требуется подтверждать статус. А идти впереди всегда сложнее, чем догонять.

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Неубедительный результат

Вспомните, как выступали немцы в Бразилии. Началось с разгрома Португалии (4-0), когда Германия с близкой к идеальной результативностью (5 ударов в створ – 4 гола) и подавляющим владением мячом, разрушила интригу в одной из самых интересных встреч первого тура. Потом была тяжелая ничья с Ганой (2-2), которая охладила немцев после португальской эйфории и дала силы на принципиальный матч со сборной США под руководством Юргена Клинсмана (1-0). Германия вышла из группы с первого места, потом лишь в добавленное время обыграла Алжир, а в четвертьфинале встретилась с французами.

Остановимся на этом этапе, потому что сейчас немцы как раз дошли до четвертьфинала. И впечатление другое. Германию критиковали за игру с Украиной, в которой подопечные Фоменко заставили соперника ошибаться, терять мяч и пропускать опасные атаки. Если бы украинцы реализовали хотя бы половину своих моментов, нас бы не смущал уверенный, на первый взгляд, счет 2-0.

Нулевая ничья с поляками тоже не делает положение немцев критическим. Понимаете, здесь важнее вопрос образа, который сборная создала. Сколько раз вы слышали и читали о «немецкой машине» за последние два года? Много. Так вот никакой немецкой машины в лице сборной Германии нет. Команда дает результат, необходимый для продвижения по турниру. Но стремительной и слаженной игры, образцового, хладнокровного футбола в стиле «забьем столько, сколько захотим», нет. Да, в последнем матче группового этапа с Ирландией немцы, уже обеспечив себе выход в плей-офф, все равно доминировали и статус фаворитов турнира поддерживали. Но забить-то смогли только один раз.

Проблемы в каждой линии

Из этого следует еще одно отличие Германии-2016 от Германии-2014. Тактически команда не сбалансирована. Она играет в атакующий футбол, но самая сильная линия у нее – оборонительная. К Нойеру вопросов нет. Связка центра обороны Хуммельс-Боатенг хоть и является, возможно, лучшей на чемпионате, но имеет проблемы. У Хуммельса есть желтая карточка и в случае выхода сборной в полуфинал, он может пропустить его. А значит, будет играть осторожнее, менее жестко. Боатенг же получил травму икроножной мышцы в поединке с Северной Ирландией, поэтому со словаками провести на поле весь матч не смог. И пусть оба футболиста отрицают давление карточки и влияние недавней травмы. Мы-то понимаем, что Конте записал все слабые места соперника в свой блокнот. И будет на этом играть.

Германия-2014 славилась своей полузащитой, но вот, что о игре говорил Сами Хедира в начале турнира: «Изъяны возникают, когда мы теряем мяч. Нам надо реагировать быстрее. Есть проблемы и с переводом мяча из обороны в атаку». Хорошо, что немцы анализируют ошибки. Теперь нужно не повторить их в матче с сильным соперником.

Самая критическая линия – нападение. У немцев всегда были проблемы с форвардами, а когда ушел Клозе – Лев совсем запутался. Мюллер на острие атаки – не самое удачное решение, ведь Томасу некомфортно быть примитивным игроком с двумя задачами – открываться и бить. Он не умеет это делать, ему нужен Левандовски.

Делать ставку только на Гомеса нельзя – он вряд ли сможет еще три матча забивать, играя без замен. Ну, а Марио Гетце…

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Поддержка

Вспомните, в Бразилии хотелось болеть за немцев, даже когда их разрушающий футбол уничтожал креатив. Хотя бы потому, что немцы заслужили эту победу. Они шли к ней еще с домашнего чемпионата мира 2006 года, каждый раз останавливаясь в одном или двух шагах от трофея. Четыре турнира приходилось довольствоваться бронзой или серебром.

Теперь все, наоборот, болею за Италию, которая неожиданно выстрелила и уже обыграла чемпионов прошлого Евро. Опытная оборона, харизматичный тренер, амбициозная атака – за итальянцев хочется болеть. В конце концов, вы же не переживаете за Голиафа, когда с ним сражается Давид?

Соперник

Еще отдельно про итальянцев. Этот матч похож на бразильский четвертьфинал Германия – Франция. Тогда французы стали неожиданно выстрелившей командой, за которую тоже хотелось болеть. Та игра не была скрытым финалом, потому что на золото претендовали и бразильцы, и аргентинцы, и голландцы. Но для Германии та выстраданная победа стала серьезным шагом к трофею. И бразильцы в полуфинале проблему не составили, потому что играли несравнимо хуже, чем сборная Франции.

Италия – неудобный соперник. С 1982 года Германия встречалась с ней на крупных турнирах четырежды. И ни разу не выиграла. Итальянцев называют командой-зеркалом, которая тонко реагирует на проблемы соперника. Если Германия сыграет первым номером – ее легче будет поймать на ошибках. Но если сядет в оборону – сможет ли перебороть команду, которая всю свою историю строит игру с сильными защитниками?

Перед немцами стоит много проблем. Но никто ведь не обещал легкую жизнь чемпионам.

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