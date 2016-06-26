«Лимит ничего не прибавляет и не убавляет». Что мы узнали из интервью Мутко «Матч ТВ»

Лимит не будет отменен

Наличие в студии Юрия Дудя позволило всей стране сразу же услышать ответ на интересующий всех болельщиков вопрос. И вряд ли его можно назвать неожиданным. Лимит отменен в ближайшие годы не будет. Более того, Мутко верит в его эффективность не меньше Александра Кузмака, ловящего каждое слово министра. Аргументы приводятся великолепные: первый лимит, введенный в 2006-ом, принес сборной бронзу Евро-2008. Дудь справедливо перебил контраргументом – те игроки воспитывались в эпоху отсутствия лимита, а за два года он никак не мог дать результатов. В ответ последовал нервный набор слов и увод разговора в другую сторону. Все это только подтверждает давнюю мысль многих журналистов: введение лимита и прочие ключевые реформы инициируются вовсе не министром спорта.

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Разумеется, прямым текстом Мутко с себя ответственность не снимал. Однако его фразы косвенно намекают на то, что РФС сделало все возможное для успешного выступления команды. Просто послушайте:

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Министр пространно намекает на тактическую ошибку Слуцкого, заверяя, что со стороны РФС и его лично было сделано все возможное. Классическая история – глобальные проблемы игнорируются, акцент делается на локальных. В итоге не решаются ни те, ни другие.

ВОБ живет своей жизнью

Вопрос о том, почему Мутко поддерживает Александра Шпрыгина («фотография которого с фашистским приветствием гуляет по всему интернету») откровенно раздраконил министра. Он тут же открестился от ответственности, заявив, что семь лет не работал в футболе. Интересное заявление, учитывая, что одним из авторов проекта ВОБ был сам Мутко, несколько лет работая со Шпрыгиным. Затем пошли фразы о том, что РФС не может контролировать все, особенно фанатскую субкультуру. Однако ВОБ – общественная организация, подконтрольная РФС. К сожалению, кроме любимой фразы «этим надо заниматься» ничего толком не прозвучало. Да, будут предприниматься меры относительно нарушивших закон фанатов, но методов регулирования активности ВОБ предложено в эфире не было.

Мутко не уйдет в отставку ни с одного из постов до 2018-го года

Известно, что Виталий Леонтьевич король парадоксов. На финальный животрепещущий вопрос Дудя он сначала отвечает, что готов взять ответственность на себя, но в конце спича утверждает, что провал на Евро не является мерилом ответственности. Отставку с поста министра он допускает лишь в одном случае: если сборную в полном составе отстранят от Олимпиады. Но об уходе из РФС речи не идет. Признавая, что совмещение дается ему крайне сложно, Мутко заявляет, что не всегда нужно делать то, что ты хочешь – иногда нужно заниматься тем, что умеешь. И он не сомневается, что умеет, перечисляя решенные проблемы (увольнение Капелло, сокращения долга, выход на Евро), завершая все ответственным 2018-ым годом. «Моя задача, чтобы команда выступила на Чемпионате мира нормально». Намек понятен?

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Мутко противоречит сам себе и уходит от ответов

Глупо обвинять политика в подобном, но в случае Виталия Леонтьевича это очень важно. Наверняка министр знал, что на программе будет Юрий Дудь – самый неудобный спортивный журналист России – и вместе с помощниками активно готовил речевые приемы для защиты от наиболее острых вопросов. А все вопросы Дудя были именно такими. Стратегия Мутко была проста: принизить уровень журналиста в глазах аудитории. Не раз в ответах звучало слово «примитивно» и конструкции вроде «все намного сложнее», «вы не понимаете», «вы там пишете всякое», дающие очень простой посыл – Юрий якобы не в курсе дел и доносит для своих читателей и зрителей собственное субъективное мнение. На деле же не нужно разбираться в психологии, риторике и даже спортивной журналистике, чтобы понять: Дудь лишь озвучивал наиболее популярные вопросы, накопившиеся у аудитории и встречающие в комментариях, в том числе и на нашем сайте.

Когда Мутко не контратаковал, он оборонялся. И делал это излюбленным методом любого управленца: уходом от ответа и переводом разговора на другую тему. Являясь действительно харизматичным оратором, он регулярно выдает длинные монологи, уводящие журналистов в совершенно другую сторону. Дудь постоянно тянул руку, надеясь зацепиться за конкретную фразу, но ему не давали этого сделать. Ниже – классический пример того, как можно ответить на вопрос, не ответив на него.

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Сработало: внимание интервьюеров переключилось на другие темы, а важные моменты застряли где-то в середине монолога Виталия Леонтьевича.

Фото дня. Пиво с министром после Англии

Однако, если слушать внимательно, можно заметить, что Мутко далеко не эталонный оратор, поскольку постоянно выдает одно противоречие за другим. В одном монологе он умудряется совместить фразы «лимит является важным элементом развития футбола» и «лимит ничего не прибавляет и не убавляет». В конце передачи министр смело заявляет, что готов брать любую ответственность на себя, тогда как в середине эфире сокрушается по поводу совмещения: «Думаете, мне это нужно?». Заявлена задача сделать футбол рыночным, а позже звучит фраза, что государство обязано финансировать спортсменов и клубы. В начале передачи Мутко утверждает, что 90% российского спорта держится на государстве, тогда как к финалу уверяет, что денег уходит не так много, как может показаться. И таких парадоксов полно. Но мы привыкли, ведь свой главный хит Виталий Леонтьевич породил еще 23 июня 2014-го года: «Если у нас в стране не отменить лимит на легионеров, то сделать нашу сборную сильнее будет очень трудно».

Ведущие «Матч ТВ» по-прежнему бояться задавать важные вопросы

Известная проблема. Но на контрасте с Дудем, задающего такие вопросы, которые на федеральных каналах задавать важным людям не принято, вчера это было еще заметнее. Даже обычно довольно бескомпромиссный Василий Конов был мягок и молчалив, поинтересовавшись лишь парой довольно локальных моментов. Кузмак же как мог защищал и поддерживал министра, открыто заявляя, что он тоже за лимит и постоянно подавляя активность Дудя жестом «имей совесть, сейчас министр вещает».

Вчерашний эфир все же вышел бодрым, что редкость для канала, куда постоянно приглашают совершенно неинтересных личностей, которым толком нечего сказать. Зачастую экспертами выступают и вовсе некомпетентные в спорте артисты эстрады. Среди толпы гостей, сидящих на комфортных креслах студии «Матча», действительно зрелищными и нестандартными бывают только Андрей Талалаев, Валерий Карпин и все тот же Юрий Дудь, который, по сути, и не гость-то вовсе. Запоминающиеся эфиры, среди любых футбольных передач производимых «Матч ТВ» тоже выделит трудно. По-настоящему огненным вышел только один – онлайн жеребьевки Евро, на который позвали опять же Дудя и Александра Гордона. Но даже эта трансляция в итоге скатилась в треш. Печально констатировать, но искоренить банальность и неадекватный патриотизм у канала не получилось до сих пор, что во вчерашнем эфире подметил даже Мутко.

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Но канал не боится пробовать новое

И делать настоящую журналистику. Ее пример как раз разбирается в этом тексте. Главное правило любой адекватной современной журналистики – создавать плюрализм мнений. Пройдя тонны скучных эфиров «Спортивного вопроса» с рукопожатными журналистами, «Матч ТВ» осмелился в трудный для министра спорта период позвать на передачу Юрия Дудя с его неудобными вопросами и известной политической позицией.

Но по-настоящему крутым шагом стало даже не это, а приглашение Василия Конова. Да, он преимущественно отмалчивался, но сам факт его присутствия на канале – самый важный шаг «Матч ТВ» за последнее время. Именно Конов должен был быть его главным редактором, но продержался всего неделю, уйдя со скандалом, детали которого вынужденно выложил через несколько месяцев в сеть в ответ на заявления Натальи Билан. После этого многим стало очевидно, что путь на спортивное телевидение для Василия закрыт навсегда. Но вчера руководители «Матча» внезапно сократили список персон нон-грата. Стоит признать, он явно короче, чем у других федеральных каналов. Что в наших реалиях, безусловно, заслуживает уважения.

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