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«Лимит ничего не прибавляет и не убавляет». Что мы узнали из интервью Мутко «Матч ТВ»

Лимит не будет отменен

Наличие в студии Юрия Дудя позволило всей стране сразу же услышать ответ на интересующий всех болельщиков вопрос. И вряд ли его можно назвать неожиданным. Лимит отменен в ближайшие годы не будет. Более того, Мутко верит в его эффективность не меньше Александра Кузмака, ловящего каждое слово министра. Аргументы приводятся великолепные: первый лимит, введенный в 2006-ом, принес сборной бронзу Евро-2008. Дудь справедливо перебил контраргументом – те игроки воспитывались в эпоху отсутствия лимита, а за два года он никак не мог дать результатов. В ответ последовал нервный набор слов и увод разговора в другую сторону. Все это только подтверждает давнюю мысль многих журналистов: введение лимита и прочие ключевые реформы инициируются вовсе не министром спорта.

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В провале сборной нет вины руководства

Разумеется, прямым текстом Мутко с себя ответственность не снимал. Однако его фразы косвенно намекают на то, что РФС сделало все возможное для успешного выступления команды. Просто послушайте:

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Министр пространно намекает на тактическую ошибку Слуцкого, заверяя, что со стороны РФС и его лично было сделано все возможное. Классическая история – глобальные проблемы игнорируются, акцент делается на локальных. В итоге не решаются ни те, ни другие.

ВОБ живет своей жизнью

Вопрос о том, почему Мутко поддерживает Александра Шпрыгина («фотография которого с фашистским приветствием гуляет по всему интернету») откровенно раздраконил министра. Он тут же открестился от ответственности, заявив, что семь лет не работал в футболе. Интересное заявление, учитывая, что одним из авторов проекта ВОБ был сам Мутко, несколько лет работая со Шпрыгиным. Затем пошли фразы о том, что РФС не может контролировать все, особенно фанатскую субкультуру. Однако ВОБ – общественная организация, подконтрольная РФС. К сожалению, кроме любимой фразы «этим надо заниматься» ничего толком не прозвучало. Да, будут предприниматься меры относительно нарушивших закон фанатов, но методов регулирования активности ВОБ предложено в эфире не было.

Мутко не уйдет в отставку ни с одного из постов до 2018-го года

Известно, что Виталий Леонтьевич король парадоксов. На финальный животрепещущий вопрос Дудя он сначала отвечает, что готов взять ответственность на себя, но в конце спича утверждает, что провал на Евро не является мерилом ответственности. Отставку с поста министра он допускает лишь в одном случае: если сборную в полном составе отстранят от Олимпиады. Но об уходе из РФС речи не идет. Признавая, что совмещение дается ему крайне сложно, Мутко заявляет, что не всегда нужно делать то, что ты хочешь – иногда нужно заниматься тем, что умеешь. И он не сомневается, что умеет, перечисляя решенные проблемы (увольнение Капелло, сокращения долга, выход на Евро), завершая все ответственным 2018-ым годом. «Моя задача, чтобы команда выступила на Чемпионате мира нормально». Намек понятен?

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Мутко противоречит сам себе и уходит от ответов

Глупо обвинять политика в подобном, но в случае Виталия Леонтьевича это очень важно. Наверняка министр знал, что на программе будет Юрий Дудь – самый неудобный спортивный журналист России – и вместе с помощниками активно готовил речевые приемы для защиты от наиболее острых вопросов. А все вопросы Дудя были именно такими. Стратегия Мутко была проста: принизить уровень журналиста в глазах аудитории. Не раз в ответах звучало слово «примитивно» и конструкции вроде «все намного сложнее», «вы не понимаете», «вы там пишете всякое», дающие очень простой посыл – Юрий якобы не в курсе дел и доносит для своих читателей и зрителей собственное субъективное мнение. На деле же не нужно разбираться в психологии, риторике и даже спортивной журналистике, чтобы понять: Дудь лишь озвучивал наиболее популярные вопросы, накопившиеся у аудитории и встречающие в комментариях, в том числе и на нашем сайте.

Когда Мутко не контратаковал, он оборонялся. И делал это излюбленным методом любого управленца: уходом от ответа и переводом разговора на другую тему. Являясь действительно харизматичным оратором, он регулярно выдает длинные монологи, уводящие журналистов в совершенно другую сторону. Дудь постоянно тянул руку, надеясь зацепиться за конкретную фразу, но ему не давали этого сделать. Ниже – классический пример того, как можно ответить на вопрос, не ответив на него.

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Сработало: внимание интервьюеров переключилось на другие темы, а важные моменты застряли где-то в середине монолога Виталия Леонтьевича.

Фото дня. Пиво с министром после Англии

Однако, если слушать внимательно, можно заметить, что Мутко далеко не эталонный оратор, поскольку постоянно выдает одно противоречие за другим. В одном монологе он умудряется совместить фразы «лимит является важным элементом развития футбола» и «лимит ничего не прибавляет и не убавляет». В конце передачи министр смело заявляет, что готов брать любую ответственность на себя, тогда как в середине эфире сокрушается по поводу совмещения: «Думаете, мне это нужно?». Заявлена задача сделать футбол рыночным, а позже звучит фраза, что государство обязано финансировать спортсменов и клубы. В начале передачи Мутко утверждает, что 90% российского спорта держится на государстве, тогда как к финалу уверяет, что денег уходит не так много, как может показаться. И таких парадоксов полно. Но мы привыкли, ведь свой главный хит Виталий Леонтьевич породил еще 23 июня 2014-го года: «Если у нас в стране не отменить лимит на легионеров, то сделать нашу сборную сильнее будет очень трудно».

Ведущие «Матч ТВ» по-прежнему бояться задавать важные вопросы

Известная проблема. Но на контрасте с Дудем, задающего такие вопросы, которые на федеральных каналах задавать важным людям не принято, вчера это было еще заметнее. Даже обычно довольно бескомпромиссный Василий Конов был мягок и молчалив, поинтересовавшись лишь парой довольно локальных моментов. Кузмак же как мог защищал и поддерживал министра, открыто заявляя, что он тоже за лимит и постоянно подавляя активность Дудя жестом «имей совесть, сейчас министр вещает».

Вчерашний эфир все же вышел бодрым, что редкость для канала, куда постоянно приглашают совершенно неинтересных личностей, которым толком нечего сказать. Зачастую экспертами выступают и вовсе некомпетентные в спорте артисты эстрады. Среди толпы гостей, сидящих на комфортных креслах студии «Матча», действительно зрелищными и нестандартными бывают только Андрей Талалаев, Валерий Карпин и все тот же Юрий Дудь, который, по сути, и не гость-то вовсе. Запоминающиеся эфиры, среди любых футбольных передач производимых «Матч ТВ» тоже выделит трудно. По-настоящему огненным вышел только один – онлайн жеребьевки Евро, на который позвали опять же Дудя и Александра Гордона. Но даже эта трансляция в итоге скатилась в треш. Печально констатировать, но искоренить банальность и неадекватный патриотизм у канала не получилось до сих пор, что во вчерашнем эфире подметил даже Мутко.

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Но канал не боится пробовать новое

И делать настоящую журналистику. Ее пример как раз разбирается в этом тексте. Главное правило любой адекватной современной журналистики – создавать плюрализм мнений. Пройдя тонны скучных эфиров «Спортивного вопроса» с рукопожатными журналистами, «Матч ТВ» осмелился в трудный для министра спорта период позвать на передачу Юрия Дудя с его неудобными вопросами и известной политической позицией.

Но по-настоящему крутым шагом стало даже не это, а приглашение Василия Конова. Да, он преимущественно отмалчивался, но сам факт его присутствия на канале – самый важный шаг «Матч ТВ» за последнее время. Именно Конов должен был быть его главным редактором, но продержался всего неделю, уйдя со скандалом, детали которого вынужденно выложил через несколько месяцев в сеть в ответ на заявления Натальи Билан. После этого многим стало очевидно, что путь на спортивное телевидение для Василия закрыт навсегда. Но вчера руководители «Матча» внезапно сократили список персон нон-грата. Стоит признать, он явно короче, чем у других федеральных каналов. Что в наших реалиях, безусловно, заслуживает уважения.

Видео доступно на сайте видеохостинга

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Комментарии (24)
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headdevil
1466956002
Классическая история – глобальные проблемы игнорируются, акцент делает на локальных. Автор + тебе!
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alexxxl93
1466957162
бедненький, на 10 работах работает, не покладая рук, а в итоге везде провал.
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diadushka
1466958548
через пару лет в интервью скажет: мы же взяли золото в 2008-м благодаря моему решению о лимите)
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Arshavin2008
1466961643
По мне дак он на пару с мистером Толстых должен уже давно быть под следствием,если не больше.
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Arshavin2008
1466961822
За расхищение как минимум,РФС сначало в долги вогнали с контрактом с Итальянцем,а потом типо красавцы все разрулили.Если бы Алишер денег не дал,что бы делали тогда????
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alp
1466967275
лимит настолько эффективен, что нашему выступлению на евро2016 завидуют немцы испанцы англичане итд
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Freeman84
1466984100
подобные чиновники типа мудко и астахова должны украшать фонарные столбы.
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somn
1467005547
Не в Англии живём. У нас чиновники уходят либо в тюрьму, либо на кладбище.
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Nail-football
1467024020
Матч ТВ - государственный канал. Конечно он не будет кусать "руку дающую", так что ни о какой журналистике здесь говорить не приходится.
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Handers
1467101765
"Чемпионат Европы", "Чемпионат Мира" - это не просто турниры, где игроки выходят играть за "честь" своей страны: это шанс чего то добиться, шанс проявить себя, показать себя, доказать, что ты достоин играть в лучших клубах, получать больше денег - это огромная мотивационная платформа для всех футболистов. Кто-нибудь увидел эту мотивацию у российских игроков? Лично я - нет. Главный провал Евро-2016 - это не результат, а то что мы по самоотдаче и желанию показали едва ли не самую худшую игру. Складывается впечатление, что их все устраивает. И я их отчасти понимаю. Лимит на легионеров ввели в 2006 году, главной целью которого было гарантированное предоставление игровой практики российским футболистам и как следствие - повышение их уровня. В 2008 году Сборная России завоевывает бронзу на ЧЕ, но вряд ли лимит являлся причиной успеха. Игроки, взявшие бронзу на ЧЕ, и до введения лимита, стабильно получали игровую практику в своих клубах, а новых игроков мы не увидели. Казалось бы спустя 10 лет лимит должен был дать результаты - и он их дал. Только не те, на которые мы рассчитывали. Кто из российских игроков, получив место в основе в своем клубе, вырос за эти годы? Закрепившись в основе(благодаря лимиту), игроки переставали прогрессировать, останавливались в развитии. Первое, на что лимит заметно повлиял - это на зарплаты и цены футболистов. "Подписываешь контракт - получай зарплату по своим способностям. Есть русский паспорт - держи + к зарплате. Вроде есть перспектива - держи еще 1-2 миллиона в год. То же самое и с ценой на российских игроков. Русский? - наценка 5-10 миллионов. А теперь вопрос. Какая мотивация остается у российских футболистов прогрессировать? Завоевывать место в основе? Благодаря лимиту, об этом можно не беспокоиться. Заработок денег - тут та же история. Именно по этому в Европу нашим дорога закрыта - никто не будет доплачивать и переплачивать за игрока, только потому что он имеет российский паспорт. Вместо того, чтобы создать условия для развития футболистов, мы создали условия, которые их устраивают. Это разные вещи. Это основная, но далеко не единственная причина деградации российского футбола.
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