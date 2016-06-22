Пять клубов для Эсекьеля Гарая

«Интер»

Из-за этого клуба и начала набирать обороты сага с уходом Гарая. Аргентинским защитником заинтересовался «Интер», а самого Гарая привлекла возможность отъезда в Италию. В «Интере», где сейчас проводят очередную контрольную закупку, решили полностью обновить линию обороны. Пришедшие в клуб китайские инвесторы, купившие у Тохира мажоритарный пакет акций, готовы вложиться в новых футболистов. Самих же игроков привлекает в «Интере» еще и победное прошлое, которое в миланском клубе так хотят перенести в настоящее. «Зенит» не против продать Гарая именно в коллектив Роберто Манчини, но взамен хочет получить защитника Джейсона Мурильо. Переговоры ведутся, а Эсекьелем интересуются все новые команды.

«Манчестер Юнайтед»

В летнее трансферное окно Жозе Моуринью получит в «Манчестер Юнайтед» 150 миллионов фунтов на трансферы. Потратить эти деньги португалец планирует не только на атакующих игроков, но и на укрепление обороны. Гарая можно поставить в пару к Смоллингу, либо перевести туда же Дэйли Блинда. Эсекьелю в своей карьере пришлось играть в паре с защитниками разного роста и стиля игры. Везде аргентинец был ведущим оборонцем, командовал защитной линией и не давал партнерам расслабиться. Такой футболист пригодится «МЮ», чтобы наконец-то разгрузить Давида Де Хеа. Испанский кипер не сможет бесконечно тащить команду к высоким местам. Если же «Манчестер» хочет стабильно попадать в еврокубки, то без защитника уровня Гарая ему точно не обойтись.

«Рома»

Итальянской «Роме» не хватило совсем немного, чтобы побороться за чемпионский титул в Серии А. «Ювентус» постоянно обыгрывает римлян в стабильности состава, «Наполи» превосходит атакой. Однако современный футбол диктует такие условия, что все команды необходимо строить от обороны. У «Ромы» эта составляющая игры выглядит слабовато. Гарай даст коллективу Спаллетти опыт и надежность, а взамен получит популярность, признание и возможность выигрывать европейские трофеи. В Италии за игрой защитников следят едва ли не больше, чем за красивыми голами. Гарай же идеально подходит стилю «Ромы», а заодно и сможет помочь команде на стандартных положениях.

«Арсенал»

Мертезакера постепенно списывают в запас, Габриэл и Чемберс не тянут – проблемы в обороне у «Арсенала» глубже, чем кажется на первый взгляд. У лондонской команды остается один надежный защитник – Лоран Косиельни. Но в одиночку француз не способен обеспечить спокойствие у ворот «Арсенала», которое позволит команде наконец-то выиграть чемпионский титул. Гарай же может составить с Лораном надежную пару обороны. Тем более что по комплекции Эсекьель попросту создан для игры в английской Премьер-лиге. «Наподдать» сопернику этот защитник может легко, а с «Арсеналом» перед ним открываются еще и большие перспективы. Команда Венгера готова принять Гарая в свои ряды уже сейчас.

«Валенсия»

Возможна ситуация, что Гарай вернется в Испанию. Мадридскому «Реалу», где аргентинский защитник уже играл, Эсекьель не понадобится точно. Зато по-прежнему выглядит актуальной сделка с «Валенсией». «Летучие мыши» интересовались Гараем еще зимой, когда до окончательного краха клуба было далеко. Сейчас же, оставшись без еврокубков на предстоящий сезон, «Валенсия» вынуждено ищет пути усиления состава. Замена когда-то надежному Отаменди, занимающемуся клоунадой в «Манчестер Сити», в команде так найдена и не была. В силах Гарая спасти коллектив от еще большего позора. А талантливые валенсийские защитники смогут набраться опыта, работая с Эсекьелем.

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