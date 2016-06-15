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  • «Не вижу смысла выносить претензии на обозрение общественности». Репортаж с матча сборных России и Словакии

«Не вижу смысла выносить претензии на обозрение общественности». Репортаж с матча сборных России и Словакии

Лишний билетик

Игра между Россией и Словакией, открывавшая программу второго тура чемпионата Европы во Франции, стала одной из немногих, не вызвавшей большого ажиотажа у болельщиков. Стадион в Лилле – один из самых вместительных на турнире, и игру между не самыми статусными соперниками трибуны заполнились не полностью. На официальном сайте УЕФА в продаже появились билеты даже по 25 евро.

Перед стадионом собралось огромное количество людей, предлагавших билеты на матч, и предложение значительно превышало спрос. «Да, билет стоил 105 евро, но бери уже хоть за сколько. Друзья не приехали», – предлагали болельщики из России. Другой распечатал бумажку, предлагая купить билет третьей категории (55 евро) за символическую цену в 20 евро.

Немалую часть нейтральных зрителей составили английские болельщики, скучающие в преддверии матча своей команды против Уэльса. Игра сборной Англии пройдет завтра в маленьком Лансе, находящемся в 40 километрах от Лилля, и в качестве места дислокации многие англичане выбрали более крупный город, в который, к тому же, ходят прямые поезда из Лондона.

No drunk English fans – no problems

Несмотря на несколько небольших столкновений в Лилле между английскими и российскими футбольными хулиганами накануне игры, обстановка вокруг матча кардинально отличалась от того, что было в Марселе. Проблемы в центре города нашли только те, кто их специально искал и приехал за этим.

На самом же стадионе сложилась по-настоящему доброжелательная атмосфера. Болельщики двух стран подружились друг с другом, на матче поддерживали своих, пускали волну и ни о каких проблемах не было и речи. Хочется задать английским журналистам вопрос: почему конфликты с матчей сборной России ушли вместе с пьяными фанатами с Туманного Альбиона?

Французские ноу-хау

Действия организаторов в отношении организации логистики на стадион вызывали большое недоумение. Для того, чтобы разбить толпы, сотрудники транспортных служб входили в поезда на ветке, напрямую ведущей к стадиону, и заставляли тех, кто едет на матч, пересаживаться на параллельную.

Параллельная ветка прибывала в совершенно другой район, откуда были организованы автобусы, идущие к стадиону. Эти действия удлиняли дорогу на матч для части болельщиков как минимум на 20 минут.

Второе французское «ноу-хау» было продемонстрировано уже на самой арене. По прогнозам синоптиков, в день матча был возможен дождь. Организаторы решили не рисковать, и… закрыли над стадионом крышу, демонстрируя все возможности новых французских арен. За первый час игры дождь так и не пошел, заморосив ближе к концовке, но душный воздух и ощущения игры в манеже негативно повлияли на общий темп игры.

Словакия выиграла у сборной России. Главные события 6-го дня Евро

Мы ждем перемен

Россия пропустила два гола еще к перерыву, так и не создав ни одного опасного момента за этот отрезок игры, и уже к перерыву подоспели изменения. Слуцкий сменил всю опорную зону – Мамаев и Глушаков вышли вместо Нойштедтера и Головина; чуть позже в бой вошел и Широков.

Болельщики сборной России сидели и молчали, будучи расстроенными слабой игрой сборной, но изменения, внесенные в игру Слуцким, позволили провести одну отличную атаку и сократить отставание в счете – отличился Глушаков. Шатов нашел себя на фланге, Широков и Мамаев позволили заиграть в комбинационный футбол, но голевых моментов до конца матча Россия не создала, и Словакия довела матч до закономерной победы.

После забитого мяча трибуна болельщиков сборной России заметно оживилась и несколько фанатов даже зажгли файера, дав повод для очередных нападок со стороны иностранной прессы. На послематчевой пресс-конференции российских журналистов прежде всего интересовали вопросы на игре, иностранные журналисты трижды повторили одинаковый вопрос про файер. Слуцкий был тактичен, трижды сообщив, что был сконцентрирован только на событиях, происходящих на футбольном поле.

«После каждого матча есть претензии как к командной игре в целом, так и индивидуально к конкретным футболистам, но я не вижу смысл выносить это на обозрение общественности», – сообщил наставник россиян. Леонид Слуцкий отметил, что изменения в составе в следующем матче против Уэльса возможны, не согласившись при этом с критикой тройки нападения Кокорин-Смолов-Дзюба.

К настоящему моменту в группе B сложилась трудная турнирная ситуация, но сборная России может обеспечить себе выход из группы, одержав победу над Уэльсом в третьем туре. Сегодняшний второй тайм дал пищу для размышлений, и почти наверняка теперь команду ждут значительные изменения. Остается надеяться, что Слуцкий знает рецепт, как изменить в лучшую сторону в следующем матче не только состав, но и игру сборной России.

Пять крутых вещей и достижений 1-го тура Евро

Чемпионат Европы Европа Россия Словакия Слуцкий Леонид
Комментарии (24)
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Boniel+
1466010049
Так играть нельзя!Хотя они и не умеют лучше.Тренер,который ставит в центр поля Головина и немца,где ни один, ни другой раньше не играли на этой позиции достоин самой низкой оценки,если он,конечно, отвечает за результат.А так "с гуся вода"!У нас не принято признавать свои ошибки.Всё плохо на всех позициях.Хотя шансы есть.Идеально,если "Уэльс" обыграет англичан и на игру с нами выставит второй состав.Нужно у них выиграть и набираем четыре очка,а "Словакия" с "Англией" сгоняют ничью и мы выходим со второго места.Мечтать не вредно!!!
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Зенит 2015
1466012492
Тебя в отставку, а во францию необходимо срочно ввести войска ВС РФ для обеспечения защиты находящихся та наших граждан и местного населения. Заодно оккупировать Великобританию и истребить всё их неадекватное население.
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Спартак-воин
1466012985
нах..я этот жирный хомяк ставит головина и фашиста в основу ??? ДИЧЬ !!!
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семечкин
1466013421
немец-полиглот из нашей сборной в одном из многочисленных интервью сказал, что полгода назад даже и не мечтал, что будет играть на ЕВРО-16... это его реальный уровень и адекватная самооценка мастерства... однако у нас он стал чуть ли не лидером, не удивился бы я, если бы повязку капитана привязали.... а с КЕМ ещё играть???? сломался псих-осетин и вот команда посыпалась.... что,у нас всё на Дзагоеве было замешано? он у нас столб???? или столб тот, чья команда улетела в первую лигу??? зачем нам Дзюба без Халка? ведь только Халк клал " своячка в лузу" с игрочишкой, а больше так никто не научиться никогда... где зенитовские проходы Олежи Шатова? или ему Боаша на лавке не хватает? так прилепите Слуцкому фотографию на майку, может Шатов заиграет... короче,позор...
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Zubo
1466013694
Головина и Нейштедтера нужно было убирать сразу после матча с Англией , два больших нуля
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Edward52
1466013919
Уже просто надоело переживать за этих уродов, которые только и могут что бахвалиться, а надо бы еще и уметь и желать играть за родину.
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Андрей Ермошин
1466015818
Вы поглядите как наши клоуны сборной бахвалились перед чемпионатом - тренируемся с неимоверными нагрузками, в группе всех порвем. Интонация поменялась спустя 10 дней - 2 игры, 1 очко, вся надежда на Уэльс и русский авось. Это не сборная Великой страны, это сборная зажравшихся миллионеров, которым на всех наср...
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burbon2002
1466071758
gamchek krasavec!
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Kuban23
1466082187
Да можно и со второго выйти, нужно Уэльс обыграть покрупнее, и Англия чтобы оба матча выграла. Но выйграем ли мы Уэльс... Если Лёня накуралесил со сборной что то, вроде бы контроль мяча и пас есть, а толку от этого нифига нет. Центральная зона вообще стоит и не двигается, не открывается Ноштайдер под игрока с мячом, сам косячит с началом атак и обрезает, Головин вообще никакой (не понял зачем Лёня его в состав второй матч пихает, какой то слив имени Лени в этом месте), Кокорин - уставший или травмированный как будто, стоит всё время в краю, а мяч получает теряет его, где его креатив , скорость и техника - хз. Смолов - лучший бомбардир РФПЛ, то по мячу не попадает, то по воротам - странно как то... Не просто так кто то там говорил, что есть данные по игроку ФК Краснодар принимавшего запрещенные допинг препараты , сразу начинает казаться, что понятно кто о ком речь :) Щенников как то через раз играл. Сотня поперечных передач, откаты назад на Васю или Сережу Игнашевича. Слуцкий вообще первый тайм со Словаками походу тактически слил, если у команды нет движения , а Словаки играют плотно с коллективным отбором, какой смысл было играть широко - если никто не бежал, не открывался под игрока с мячом и не поддерживал??? - первая ошибка имхо. Вторая ошибка это с составом. Причем вторую ошибку Леня быстро осознал в перерыве и исправил.
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alex1951
1466095349
Россия вперед!!! Но в клане сборной Уэльса ,не разделяют оптимизма россиян. Так ,например,игроки валийцев в один голос заявляют,вспоминая посыл Евсеева в 2003 году,что тепеь черед русских получать Х....вам!
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