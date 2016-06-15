«Не вижу смысла выносить претензии на обозрение общественности». Репортаж с матча сборных России и Словакии

Лишний билетик

Игра между Россией и Словакией, открывавшая программу второго тура чемпионата Европы во Франции, стала одной из немногих, не вызвавшей большого ажиотажа у болельщиков. Стадион в Лилле – один из самых вместительных на турнире, и игру между не самыми статусными соперниками трибуны заполнились не полностью. На официальном сайте УЕФА в продаже появились билеты даже по 25 евро.

Перед стадионом собралось огромное количество людей, предлагавших билеты на матч, и предложение значительно превышало спрос. «Да, билет стоил 105 евро, но бери уже хоть за сколько. Друзья не приехали», – предлагали болельщики из России. Другой распечатал бумажку, предлагая купить билет третьей категории (55 евро) за символическую цену в 20 евро.

Немалую часть нейтральных зрителей составили английские болельщики, скучающие в преддверии матча своей команды против Уэльса. Игра сборной Англии пройдет завтра в маленьком Лансе, находящемся в 40 километрах от Лилля, и в качестве места дислокации многие англичане выбрали более крупный город, в который, к тому же, ходят прямые поезда из Лондона.

No drunk English fans – no problems

Несмотря на несколько небольших столкновений в Лилле между английскими и российскими футбольными хулиганами накануне игры, обстановка вокруг матча кардинально отличалась от того, что было в Марселе. Проблемы в центре города нашли только те, кто их специально искал и приехал за этим.

На самом же стадионе сложилась по-настоящему доброжелательная атмосфера. Болельщики двух стран подружились друг с другом, на матче поддерживали своих, пускали волну и ни о каких проблемах не было и речи. Хочется задать английским журналистам вопрос: почему конфликты с матчей сборной России ушли вместе с пьяными фанатами с Туманного Альбиона?

Французские ноу-хау

Действия организаторов в отношении организации логистики на стадион вызывали большое недоумение. Для того, чтобы разбить толпы, сотрудники транспортных служб входили в поезда на ветке, напрямую ведущей к стадиону, и заставляли тех, кто едет на матч, пересаживаться на параллельную.

Параллельная ветка прибывала в совершенно другой район, откуда были организованы автобусы, идущие к стадиону. Эти действия удлиняли дорогу на матч для части болельщиков как минимум на 20 минут.

Второе французское «ноу-хау» было продемонстрировано уже на самой арене. По прогнозам синоптиков, в день матча был возможен дождь. Организаторы решили не рисковать, и… закрыли над стадионом крышу, демонстрируя все возможности новых французских арен. За первый час игры дождь так и не пошел, заморосив ближе к концовке, но душный воздух и ощущения игры в манеже негативно повлияли на общий темп игры.

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Мы ждем перемен

Россия пропустила два гола еще к перерыву, так и не создав ни одного опасного момента за этот отрезок игры, и уже к перерыву подоспели изменения. Слуцкий сменил всю опорную зону – Мамаев и Глушаков вышли вместо Нойштедтера и Головина; чуть позже в бой вошел и Широков.

Болельщики сборной России сидели и молчали, будучи расстроенными слабой игрой сборной, но изменения, внесенные в игру Слуцким, позволили провести одну отличную атаку и сократить отставание в счете – отличился Глушаков. Шатов нашел себя на фланге, Широков и Мамаев позволили заиграть в комбинационный футбол, но голевых моментов до конца матча Россия не создала, и Словакия довела матч до закономерной победы.

После забитого мяча трибуна болельщиков сборной России заметно оживилась и несколько фанатов даже зажгли файера, дав повод для очередных нападок со стороны иностранной прессы. На послематчевой пресс-конференции российских журналистов прежде всего интересовали вопросы на игре, иностранные журналисты трижды повторили одинаковый вопрос про файер. Слуцкий был тактичен, трижды сообщив, что был сконцентрирован только на событиях, происходящих на футбольном поле.

«После каждого матча есть претензии как к командной игре в целом, так и индивидуально к конкретным футболистам, но я не вижу смысл выносить это на обозрение общественности», – сообщил наставник россиян. Леонид Слуцкий отметил, что изменения в составе в следующем матче против Уэльса возможны, не согласившись при этом с критикой тройки нападения Кокорин-Смолов-Дзюба.

К настоящему моменту в группе B сложилась трудная турнирная ситуация, но сборная России может обеспечить себе выход из группы, одержав победу над Уэльсом в третьем туре. Сегодняшний второй тайм дал пищу для размышлений, и почти наверняка теперь команду ждут значительные изменения. Остается надеяться, что Слуцкий знает рецепт, как изменить в лучшую сторону в следующем матче не только состав, но и игру сборной России.

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