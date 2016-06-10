Пиво за 100 тысяч евро, 20 часов полета ради девушки и другие неизвестные истории Евро-2016

Что за чудо-немец: праздников нет, есть только футбол

«У нас редко были семейные праздники, потому что сын не желал пропускать тренировки или матчи своей команды, – вздыхает Улла Холтхофф – первая женщина в Германии, которой доверили комментировать футбол. – У бабушки день рождения, а нашего парня нет. А почему? Потому что важный матч. Представляете, однажды мы уехали всей семьей на горнолыжный курорт, а сын остался дома и приехал на день позже, потому что должен был играть в футбол – снова важная игра. И потом он приехал к нам на поезде. В 12 лет!».

Сын в итоге натренировался настолько, что дорос до «Баварии», однако перешел в «Боруссию». Чтоб потом, уже в ранге чемпиона мира, вернуться в Мюнхен. Да, речь идет о замечательном Матсе Хуммельсе – невероятном футбольном фанатике и великолепном профессионале, который никаких других игрушек кроме мяча с детства не признавал, как и его брат, который, правда, завершил карьеру по окончании нынешнего сезона из-за череды травм.

Не поешь гимн? Вон из сборной!

Защитник Ярослав Ракицкий провел почти 40 матчей за сборную Украины. Пока страна жила спокойно, футболиста никто не трогал, но как разыгрался политический конфликт, многие прищурились: «А что же ты, украинец, единственный из всех не поешь национальный гимн перед игрой?». Игрок спокойно отвечал, что слова знает, но настраивается на матч так, как ему нужно. Объяснения хватило примерно на год, но прошлой осенью буря поднялась заново. Нардеп от Народного фронта Юрий Вознюк и вовсе заявил: «Из 22 двух игроков обеих команд один лишь Ракицкий с циничным лицом не запел главную песню страны. Причем, неоднократно и однозначно выражал свою точку зрения относительно событий в нашем государстве. Однозначно – сепаратистскую. Неужели ему нет замены?».

«Вместо него я пою у телевизора», – вмешалась жена Ольга. «Посмотрите, как Ярик бьется на футбольном поле, как выкладывается. Его игра – лучший ответ на подобные претензии. Ну не поет человек гимн, так это личное дело каждого», – раздраженно ответил правый защитник сборной Украины Артем Федецкий. Да и самому Ракицкому все это надоело до жути: «Фоменко (главный тренер) тоже не поет, и что? Может, мне с ним рядом встать?». Что ж, видимо у украинцев нет больше никаких проблем. И вообще, можете себе представить, чтоб у нас обвинили Игоря Акинфеева в том, что он … спит во время гимна?

Пособие из Польши: как вылечиться от игровой зависимости в обществе наркоманов

Какая все-таки замечательная команда у поляков: в каждой линии какая-то суперзвезда – вратари известные, в строю все знаменитое трио из «Боруссии», которое, правда, с годами разбежалось, крутой защитник Глик, великолепный Крыховяк. В компанию к ним по своему таланту должен был влиться и вингер Камил Гросицки, чье место в основе сомнению не подлежит, но до звездного статуса пока далековато. Все могло быть по-другому, не сруби Камила жутчайшая игровая зависимость. Как переехал в Варшаву – едва ли не жил в казино, куда, конечно же, спускал все деньги. Дошло до того, что «Легия» отправила парня на Гавайи, только не на отдых, а в центр борьбы с наркоманией, где поляк 33 дня провел на курсах в веселой компании с алкашами, наркоманами и прочими неудачниками. «Господи, после этого я даже убирался в своем доме с громадным удовольствием», – вспоминал Гросицки.

Не игры – так гулянки, но поляка за это гоняли меньше – он существенно прогрессировал на поле, а после трех лет в турецком «Сивасспоре» отправился во Францию уже полновесным мужем и отцом: у Камила с женой родилась дочь. Кажется, все позади, и хоть погулять Гросицки любит, но футболу это больше не вредит.

Четыре года назад – почтальон, сейчас – надежда нации

Похожую историю мы вчера читали о капитане Уэльса Эшли Уильямсе, но будни официанта у валлийца были давным-давно, а вот североирландцу Конору Вашингтону всего четыре года назад приходилось подрабатывать разносчиком почты. Что-то от Джейми Варди тут тоже есть. В маленьком 11-тысячном Сент-Айвсе Конор пытался совмещать и работу почтальона и футбол (примерно в девятой-десятой по силе лиги Англии), пока, наконец, его не заметил клуб «всего лишь» из Конференции, выбравшийся в Лигу 2 (четвертый по силе дивизион).

Из «Ньюпорта» – в «Питерборо», а там и самый настоящий взлет в 2016 году – переход в играющий в Чемпионшипе «КПР» и вызов в сборную Северной Ирландии, где Вашингтон сначала забил словенцам, а затем поразил ворота белорусов. Что еще можно пожелать? Конечно, поездки на Евро, куда североирландец и отправится. «Просто сбылась мечта, у меня нет никаких слов», – восторгается Конор, а многие известные спортивные сайты в своих превью уже готовят для Вашингтона место в старте рядом с лучшим бомбардиром квалификации – Кайлом Лафферти. Разве не чудеса?

Хочешь быть быстрым – спи полдня

Именно так звучит секрет защитника сборной Испании Жорди Альбы. Вообще, судя по тому, как отвратительно себя порой ведет защитник «Барселоны» на футбольном поле (речь о смешных симуляциях), кажется, что и в обычной жизни он может быть немного странным. И он действительно такой, если вы привыкли, что футболисты думают только «о деньгах и тачках». Машины Альбу не интересуют вообще – до сих пор на тренировки мультимиллионера подвозит отец. Хороший способ расслабиться – поиграть в шахматы c папой: «Вообще им должны обучать в школе, они здорово заставляют думать. Кстати, я никогда не играю белыми», – признается футболист. Ну а главный отдых Альбы – здоровый долгий сон: «Я сплю с 12 часов ночи до 9 утра, а потом стараюсь вздремнуть еще 2-4 часа после обеда. Думаю, именно поэтому я столь подвижен на поле». Эх, Жорди, всем бы столько времени для сна!

Раздолбай «Бентли» в честь выхода на Евро

Защитник сборной Чехии Давид Лимберски впервые в своей карьере отметился голом за национальную сборную в сентябре прошлого года: он открыл счет в выездном матче против Латвии, а затем соперники обменялись голами. В итоге, Чехия выиграла 2:1 и обеспечила себе выход на чемпионат Европы. Давид так обрадовался, что, приехав домой, принялся разъезжать по ночной Праге на своем «Бентли» и врезался в фонарный столб рядом с кирпичным забором, причем на глазах у патрульной полицейской машины. Футболист тут же попытался скрыться, но полицейские его нагнали, после чего услышали в свой адрес кучу угроз. Лимберски был пьян, а доза выпитого составила примерно 300 мл водки или 2-2,5 литра пива.

Давида, конечно, лишили капитанской повязки в пльзеньской «Виктории», а сам он, вроде бы раскаявшись в содеянном, вышел на поле в следующем матче, забил два гола, но один из них отметил с улыбкой на лице, изобразив… пьяного водителя (см. фото), чем возмутил даже собственных болельщиков. Что до «Бентли», то машине потребовался ремонт на сумму, если сконвертировать, – чуть менее полутора миллиона рублей.

Как открыть банку пива стоимостью … 100 тысяч евро. И не выпить ни глотка

Защитник сборной Хорватии и киевского «Динамо» Домагой Вида осенью 2012-го еще выступал за «Динамо» загребское. По дороге на кубковую игру против слабенького «Врсара», который динамовцы потом легко обыграют 3:0, футболист задумал открыть банку с пивом, за что тут же был высажен из автобуса – тренер с нарушителем дисциплины церемониться не стал. Впоследствии Виду оштрафовали на 100 тысяч евро – настолько дорого ему обошлась эта несчастная банка.

«Мы просто дурачились, и я, не подумав, открыл ее, иллюстрируя какую-то шутку. Тренер был в таком шоке, что сумму штрафа объявил прямо в автобусе. А пива я этого в итоге так и не выпил», – вспоминал Вида. Любопытно, что наставником загребского «Динамо», выгнавшим Виду из автобуса, был Анте Чачич, который сейчас и возглавляет сборную Хорватии.

Турецкая страсть: 20 часов полета перед судьбоносным матчем

Полузащитник сборной Турции Волкан Шен – заметная личность у себя на родине. На весь мир он стал известен после того, как ушел с поля буквально расплакавшись в матче своего «Трабзонспора» против «Ризеспора» – до слез парня довели нелюди с трибун, оскорблявшие мать футболиста, которая умерла за несколько дней до этого матча. Вскоре Шен вернулся в «Бурсаспор». В этой команде он еще на заре своей карьеры стал чемпионом, хотя и произошло это после того, как игрок вляпался в небольшой любовный скандал.

За два дня перед одной из ключевых игр Волкан задумал отправиться к своей девушке. Все бы ничего, да только жила возлюбленная футболиста тогда в Нью-Йорке, куда Шену пришлось лететь 10 часов, а потом столько же обратно. За такую «подготовку» руководство «Бурсы» впаяло парню крупный штраф. Впрочем, стать сенсационным чемпионом Турции команде это не помешало, а через пару лет Волкан женился на своей девушке. Угадайте, в каком городе.

Продолжение следует.

Продавец Пайе, библиотека Игнашевича и другие неизвестные истории Евро-2016. Часть 1