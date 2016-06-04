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    Германия обыграла Венгрию (ВИДЕО)


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    Голосов: 0
    04.06.2016 19:55
    Поражение от Словакии серьезно охладило пыл сборной Германии. Просто так действующим чемпионам мира уже никого не победить. «Бомбардир» показывает основные моменты встречи немцев с командой Венгрии, где команде Лева все-таки удалось реабилитироваться.

    Второй гол забивают немцы. Отличился Томас Мюллер. Интриге в этой встрече поставлен конец. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу команды Германии.

    Единственный мяч в первом тайме толкнул мимо Кирая Гетце. Но гол, кстати, записали на венгерского защитника Лэнга.

    Двумя сумасшедшими спасениями в первом тайме отметился Нойер. Хотя отметим, что у Салаи был офсайд.

    Немцы в первой половине были впереди не только по счету, но и по игре. Однако и венгры ни в чем сопернику старались не уступать, создав несколько опасных моментов. Нойер играл неподражаемо, в очередной раз доказав, что ему нет достойной альтернативы. Вратарь венгров Габор Кирай тоже выделялся, но не сэйвами, а своими известными штанишками.

    Текстовый онлайн матча

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -46

      kurskih 4 июня 2016, 21:41

      Уверенная закономерная победа.

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