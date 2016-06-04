Германия обыграла Венгрию (ВИДЕО)

Второй гол забивают немцы. Отличился Томас Мюллер. Интриге в этой встрече поставлен конец. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу команды Германии.

Единственный мяч в первом тайме толкнул мимо Кирая Гетце. Но гол, кстати, записали на венгерского защитника Лэнга.

Двумя сумасшедшими спасениями в первом тайме отметился Нойер. Хотя отметим, что у Салаи был офсайд.

Немцы в первой половине были впереди не только по счету, но и по игре. Однако и венгры ни в чем сопернику старались не уступать, создав несколько опасных моментов. Нойер играл неподражаемо, в очередной раз доказав, что ему нет достойной альтернативы. Вратарь венгров Габор Кирай тоже выделялся, но не сэйвами, а своими известными штанишками.

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