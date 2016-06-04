...почему матчи России показывают в позднее время,а например,Германия-Венгрия в 19час.???
Это продолжение санкций???
|
|29 мая, суббота
|22:00
|Венгрия
|0:3
|Германия
...почему матчи России показывают в позднее время,а например,Германия-Венгрия в 19час.???
Это продолжение санкций???
а ты когданибудь задумывался о том что матчи идут в одно время, просто есть такая штука как часовые пояса, когда у нас 22-00 то в европе 19-20 часов, учи мат часть....спроси у жителей Владивостока, хотят они ночью(или рано утром)смотреть футбол своей сборной?а лучше сам на него ответь...
Показывает российское тв., если только они против России санкции ввели?