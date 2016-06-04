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Главный судья:
Маркус Стрембергсон (Евле)
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Германия - Венгрия

04.06.2016, Суббота, 19:00 мск Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена Товарищеские матчи. Сборные Германия - Венгрия
Товарищеские матчи. Сборные 2010

29 мая, суббота 22:00 Венгрия 0:3 Германия
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    Рейтинг: +852

    FaTeK1945ru 4 июня 2016, 13:56

    ...почему матчи России показывают в позднее время,а например,Германия-Венгрия в 19час.???
    Это продолжение санкций???

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    Рейтинг: +1708

    Benifacto > FaTeK1945ru 4 июня 2016, 18:55

    а ты когданибудь задумывался о том что матчи идут в одно время, просто есть такая штука как часовые пояса, когда у нас 22-00 то в европе 19-20 часов, учи мат часть....спроси у жителей Владивостока, хотят они ночью(или рано утром)смотреть футбол своей сборной?а лучше сам на него ответь...

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    Рейтинг: +14769

    kykyi > FaTeK1945ru 4 июня 2016, 20:41

    Показывает российское тв., если только они против России санкции ввели?

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