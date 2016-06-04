Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Германия - Венгрия
Германия - Венгрия: обзор матча 04 июня 2016
Германия
04.06.2016, суббота, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Венгрия
39'
А. Ланг (АГ)
63'
Т. Мюллер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Германия - Венгрия
90'
+1
Желтая карточка
З. Гера
82'
Замена
Б. Беше
️️️️
А. Фиола
Замена
Л. Подольски
️️️️
М. Гетце
80'
Замена
Л. Сане
️️️️
Т. Мюллер
68'
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
Т. Кроос
68'
64'
Замена
Т. Пришкин
️️️️
А. Салаи
ГОЛ! 2:0!
Т. Мюллер
63'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Ю. Дракслер
60'
60'
Замена
З. Гера
️️️️
А. Пинтер
Замена
М. Гомес
️️️️
С. Хедира
46'
Замена
Э. Джан
️️️️
Й. Хектор
46'
42'
Желтая карточка
Л. Кляйнхайзлер
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Ланг
39'
Желтая карточка
Т. Кроос
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
17
Джером Боатенг
(К)
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Сами Хедира
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Венгрия
1
Габор Кирай
ВР
5
Аттила Фиола
ЛЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
20
Ричард Гузмич
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ПЗ
7
Балаж Джуджак
(К)
ЛП
8
Адам Надь
ОП
16
Адам Пинтер
ОП
14
Герго Ловренчич
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Бернд Лено
ВР
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Эмре Джан
ОП
15
Юлиан Вайгль
ОП
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
9
Андре Шюррле
ЦП
19
Лерой Сане
ПВ
23
Марио Гомес
ЦФ
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
3
Михай Корхут
ЦЗ
13
Даниэль Беде
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
18
Золтан Штибер
ЦП
10
Золтан Гера
АП
23
Неманья Николич
ЦФ
11
Кристиан Немет
ЦФ
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
4-2-3-1
1
Нойер
3
Хектор
17
Боатенг
2
Рюдигер
4
Хеведес
6
Хедира
8
Кроос
7
Дракслер
11
Гетце
10
Озил
13
Мюллер
4-2-2-1-1
1
Кирай
4
Кадар
2
Ланг
20
Гузмич
5
Фиола
8
Надь
16
Пинтер
14
Ловренчич
7
Джуджак
15
Кляйнхайзлер
9
Салаи
3
Хектор
23
Джан
23
Джан
3
Хектор
8
Кроос
7
Швайнштайгер
7
Швайнштайгер
8
Кроос
7
Дракслер
9
Шюррле
9
Шюррле
7
Дракслер
11
Гетце
10
Подольски
10
Подольски
11
Гетце
13
Мюллер
19
Сане
19
Сане
13
Мюллер
6
Хедира
23
Гомес
23
Гомес
6
Хедира
5
Фиола
21
Беше
21
Беше
5
Фиола
16
Пинтер
10
Гера
10
Гера
16
Пинтер
9
Салаи
19
Пришкин
19
Пришкин
9
Салаи
Остались в запасе
Германия
Венгрия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Бернд Лено
ВР
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
15
Юлиан Вайгль
ОП
Главный тренер
Йоахим Лев
12
Петер Гулачи
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
23
Роланд Юхас
ЦЗ
3
Михай Корхут
ЦЗ
13
Даниэль Беде
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
18
Золтан Штибер
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Бернд Лено
ВР
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
15
Юлиан Вайгль
ОП
Остались в запасе
12
Петер Гулачи
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
23
Роланд Юхас
ЦЗ
3
Михай Корхут
ЦЗ
13
Даниэль Беде
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
18
Золтан Штибер
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Германия - Венгрия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Стрембергсон
(Евле)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Новости команд
Все
Германия
Венгрия
Все участники плей-офф Лиги наций
Вчера, 00:56
1
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
17 ноября
2
Реакция Хави на позорное поражение Нидерландов от Германии
17 ноября
2
Клопп прокомментировал сокрушительную победу Германии над Нидерландами в Лиге наций
17 ноября
1
Все участники плей-офф Лиги наций
Вчера, 00:56
1
Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
17 ноября
2
Реакция Хави на позорное поражение Нидерландов от Германии
17 ноября
2
Клопп прокомментировал сокрушительную победу Германии над Нидерландами в Лиге наций
17 ноября
1
Лига наций. Германия Клоппа поставила на колени Хави и его Нидерланды (5:0)
17 ноября
2
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Грузии и Венгрии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+