«Дер вар Сар» и другие. Кого Геннадий Орлов не хотел бы видеть в «Зените»

Роман Нойштедтер

Слухи о переходе Нойштедтера в «Зенит» гуляют уже около полугода. Роман недавно получил российское гражданство, потому стал особо ценен для российских клубов. В Питере он может закрыть как центр обороны, так и опорную зону. В его классе сомневаться не приходится, а российское гражданство практически обеспечит ему место в основе. Впрочем, Нойштедтер может решить остаться в Германии, чем заметно облегчит жизнь Геннадию Орлову.

Альтернатива: Бастиан Швайнштайгер («МЮ»)

Альфред Финнбогасон

Клуб два года назад еще до подписания Артема Дзюбы и Александра Кокорина в поисках форварда обратил внимание на исландца с непроизносимой фамилией «Финнбогасон». Альфред забил 38 мячей за сезон в составе «Херенвена» и привлек к себе внимание селекционеров нескольких сильных клубов. Однако переговоры сорвались, и форвард перебрался в «Аугсбург».

Альтернатива: Гуннар Торвальдссон («Норччепинг»)

Рики ван Вольфсвинкел

Еще один нападающий, который мог стать страшным сном защитников РФПЛ и комментатора «Зенита». Сине-бело-голубые активно наблюдали за выступлениями голландца в составе «Спортинга», где он на пару с Маратом Измайловым составил одну из мощнейших связок португальского чемпионата. К тому же, в его услугах был заинтересован лично Лучано Спаллетти. Не срослось. Ван Вольфсвинкел предпочел «Зениту» английский «Норвич».

Альтернатива: Реза Гоошаннейхад («Стандард»)

Тоби Алдервейрельд

В то же время селекционеры питерцев искали кандидата на укрепление обороны. До подписания Гарая оставалось еще полгода и защитник мадридского «Атлетико», который никак не мог пробиться в основу, выглядел вполне оптимальной кандидатурой. Переговоры были так близки к завершению, что Геннадий Орлов успел обмолвиться, что в случае перехода бельгийца будет величать того просто «Тоби». Идеальный план, однако в жизнь его претворить не получилось. Как и ван Вольфсвинкел, Алдервейрельд отправился в АПЛ и теперь в составе «Тоттенхэма» вырос в одного из сильнейших защитников лиги.

Альтернатива: Михаэль Шимпельсбергер («Рапид»)

Роман Вайденфеллер

Если слухи о переходе Вайденфеллера когда-то и гуляли, то до российской прессы не дошли. В теории, Роман мог усилить состав «Зенита» до прихода Юрия Лодыгина. Сейчас вопросов к российскому вратарю хватает, однако, на его стороне российский паспорт. К тому же, возраст Вайденфеллера уже далеко не молодой, да и конкуренцию за место в «Боруссии» он проигрывает. Но опыт возрастного голкипера после ухода Малафеева «Зениту» мог бы пригодиться.

Альтернатива: Константинос Триантафиллопулос («Панатинаикос»)

Сократис Папастатопулос

Еще один футболист «Боруссии», который «органично» бы вписался в трудновыговариваемую сборную потенциальных новичков. Интерес к этому футболисту «Зенит» проявлял еще в 2011 году, когда тот безуспешно пытался закрепиться в основе «Милана». Если бы сделка совершилась, сейчас в распоряжении Мирчи Луческу был бы один из самых надежных оборонцев Европы, который в теории мог бы составить непроходимую связку с Гараем в центре защиты (ну, или с Алдервейрельдом).

Альтернатива: Витаутас Андриюшкевичюс («Лехия»)

Асьер Ильярраменди

Тут Асьер, что называется, для красного словца. Переговоров о его трансфере «Зенит» никогда не вел, а выкладывать за опорника «Реал Сосьедада» 39 миллионов евро способен исключительно «Реал» мадридский. В составе «королевского клуба» Ильярраменди ничего толкового показать не сумел, однако, вернувшись в Басконию, вновь обрел себя. На фоне слухов о возможном уходе Хави Гарсии и Акселя Витселя, в ближайшее время Асьер вполне может попасть в поле зрения питерских скаутов.

Альтернатива: Мориц Штоппелькамп («Мюнхен-1860»)

Алекс Окслэд-Чемберлен

Год назад хавбек «Арсенала» засветился в Instagram в футболке «Зенита». Что это было за фото, и где вообще находился Алекс – так никто и не понял. Конечно, слухи о переходе игрока правдоподобными никак не назовешь, однако на фланге сине-бело-голубых Окслейд-Чемберлен вполне мог бы навести шороху. Тем более что Халк собрался в Китай, и тогда придется заменить его кем-то в ближайшее время.

Альтернатива: Рубен Лофтус-Чик («Челси»)

Юлиан Баумгартлингер

Тут «Зенит» уже опередили. Неделю назад леверкузенский «Байер» объявил о переходе 28-летнего австрийца. Баумгартлингер – классический опорный полузащитник, который мог бы исполнять роль собравшегося покинуть Питер Витселя. Вполне можно представить, что Юлиан без проблем вписался бы в игру «Зенита», однако для оглашения стартового состава заслуженному российскому комментатору пришлось бы потратить несколько лишних секунд.

Альтернатива: Аксель Беллингхаузен («Фортуна Д»)

Хакан Чалханоглу

В прошлом сезоне «Зенит» мог убедиться, что этот турецкий парень способен на многое. Чалханоглу вместе с «Байером» здорово повозил питерскую оборону на групповой стадии Лиги чемпионов, а стандарты в его исполнении заставляли Юрия Лодыгина трястись от страха. В общем, трансфер Хакана «Зениту» вполне по силам провернуть. И это было бы отличное усиление основы.

Альтернатива: Лазарос Христодулопулос («Болонья»)