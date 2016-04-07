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  • Свиная голова для Фигу, кукла для Вальбуэна. Как футболисты возвращаются домой

Свиная голова для Фигу, кукла для Вальбуэна. Как футболисты возвращаются домой

Дэвид Бекхэм

За 11 лет в «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм так полюбился болельщикам, что его поддерживали в любом другом клубе. Трогательное возвращение на «Олд Траффорд» случилось в 2010 году, когда Бекс играл в аренде за «Милан». У него был контракт с «ЛА Гэлакси», но еще хотелось попылить в Европе. Его первое касание мяча трибуны встретили овацией. «МЮ» уже разнес «Милан» (3:0), так что итоговому результату не угрожали даже фирменные кроссы и штрафные Бекхэма. Особенно трибуны порадовал послематчевый жест легенды, который поддержал фанатов в борьбе с американскими владельцами семейством Глейзеров.

Луиш Фигу

Один из самых смелых (и безрассудных?) переходов в истории. Луиш Фигу всполошил всю Испанию, решившись на трансфер из «Барселоны» в «Реал». 21 октября 2000 года он вернулся на «Камп Ноу» и ощутил огненное дыхание ненависти. Куда страшнее для него, впрочем, было будущее «Класико», когда рядом с ним приземлилась отрубленная голова свиньи.

Тьерри Анри

Болельщики «Арсенала» загрустили, когда Тьерри Анри уехал за титулами в «Барселону» в 2007 году. Клуб вошел в период без трофеев, который закончился два года назад победой в Кубке Англии. Анри этот момент упустил, но в «Арсенал» он вернулся как подобает. В 2012 году француз переждал в Лондоне перерыв в МЛС. Анри не был бы Анри, если бы «дебютировал» за «Арсенал» в своем стиле. Вышел на замену в Кубке Англии против «Лидса» и через десять минут забил победный гол.

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович, конечно, воспитанник «Мальме», но большой след в истории клуба он оставить не успел. Вышел из академии, забил пару десятков голов за три года и укатил в «Аякс». Другое дело, что в городе Златаном очень гордятся. Поэтому прошлой осенью его очень тепло встретили на стадионе «Сведбанк». Даже жуткое поражение в пять голов простили.

Матье Вальбуэна

Фанаты «Марселя» известны горячим нравом, но Матье Вальбуэна не ожидал, что ему будет устроен такой суровый прием. Он переходил в «Лион» транзитом через «Динамо», когда выбирать было особенно не из чего. Однако для болельщиков противостояние «Олимпиков» – одно из главных дерби. На «Велодроме» Вальбуэна оскорбляли словесно и с помощью баннеров, а для большей эффектности ультрас повесили резиновую куклу в футболке игрока.

Дидье Дрогба

Один из лучших форвардов в истории «Челси» уходил из клуба под фанфары. «Синие» выиграли Лигу чемпионов, а Дидье Дрогба стал лучшим игроком матча. Ивуариец еще чувствовал, что может играть, но поехал на заработки в «Шанхай Шеньхуа» и «Галатасарай». С турецким клубом он вернулся на «Стемфорд Бридж». Получилось так себе – 0:2, но после матча Дрогба еще несколько минут был двенадцатым игроком «Челси». Обнимался с бывшими партнерами, благодарил болельщиков. Так соскучился, что через полгода вернулся в «Челси».

Роналдиньо

Возвращение Роналдиньо на «Камп Ноу» состоялось в рамках товарищеского Кубка Гампера. Бразилец уже пару лет как играл за «Милан», но в Каталонии его по-прежнему любили. На табло показали трогательное видео под овации болельщиков. Карлес Пуйоль так вообще увел Роналдиньо фотографироваться с «Барселоной». Тому было неловко, но отказать капитану он не смог.

Владимир Быстров

Главное возвращение в российском футболе. Владимир Быстров много раз пытался объяснить питерским болельщикам, почему ушел из «Зенита» в «Спартак», но его слышали разве что на центральных трибунах. Фанатский «вираж» с первых матчей на «Петровском» усиленно материл футболиста. Масштабы злобы поражали, ссора Быстрова и трибун начал влиять на ситуацию в «Зените». Шумиха мешала команде сосредоточиться на игре, активные фанаты открыто конфликтовали с болельщиками, которые поддерживали Быстрова.

Ситуацию получилось замять благодаря специально организованной встрече фанатских лидеров и футболиста. «Мы предельно откровенно, жестко и честно обсудили историю перехода игрока в «Спартак» и обратно в «Зенит», – рассказывали фанаты. – Собравшиеся донесли до Быстрова наше видение всей ситуации. Владимир принес искренние извинения за свои необдуманные выступления в прессе в тот период, поцелуй эмблемы вражеского клуба и другие эпизоды, вызывавшие раздражение и ярость у нашей трибуны. Лидеры фанатских группировок удовлетворены результатами разговора и фактом того, что эта встреча состоялась. По нашему мнению, это характеризует Владимира, как мужчину, не побоявшегося ответить за свои слова и поступки (на встречу он приехал один). На данный момент считаем этот вопрос для нас закрытым».

Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Барселона Реал Арсенал Мальме Челси Марсель Милан Зенит Спартак Быстров Владимир Бекхэм Дэвид Роналдиньо Анри Тьерри Вальбуэна Матье Дрогба Дидье Фигу Луиш Ибрагимович Златан
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