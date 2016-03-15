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Задай вопрос «Бомбардиру». Трансляция завершена

Пишите свои вопросы в комментариях к этому материалу. Приветствуются не только похвала, но и критика, претензии, оценки нашей работы. Давайте только в разумных пределах. Единственное условие: никаких оскорблений. Отвечать будет как редакция сообща, так и отдельные авторы и редакторы.

 

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Комментарии (92)
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Pathfinder
1457962286
Привет! Когда в Конкурсе прогнозов будут призы??
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Amir005
1457963134
Я варю хорошее кофе))и пью...
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FanatSerj
1457963761
Только по "технической составляющей" 1) Планируется ли добавить редактирование собственных комментариев? ИМХО в течении 5 минут от публикации. 2) Будет ли создаваться удобный просмотр собственных комментариев и ответов на них? чтобы без танцев с бубнами было просто отвечать и вести диалог ? Авторам и редакторам респек! Прекрасно понимаю что это не простой труд отнимающий много времени.
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REDWHITE_
1457964326
1. Так и не заработал редактор постов. А он есть, даже на самых убитых порталах. 2. Васю Уткина надо брать. Порвем все рейты.) 3. Цветовая гамма портала, слишком напоминающая соккер, убивает привлекательность. Я бы сделал в цвете Российского триколора. Красивее и патриотично. 4. ...еще подумаю...
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Igorello97
1457970250
Все отлично, кроме дизайна. Ребят на дворе 2016 год, а дизайн у вас тянет максимум на 2008. Хочется чего-то необычного, стильного и современного.
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Cheapnick
1457982616
Лично мне очень хотелось бы увидеть на сайте обзоры прошедших матчей, не так как сейчас голы , а полностью обзор опасных ударов, голов...
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yatsik
1458038137
Привет) Я предлагаю убрать ГИФКИ с главной. Мало того, что может заметно тормозить "пролистывание" страницы, так еще и отвлекает) Ничего страшного, если гифка будет спрятана внутри новости.
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z89
1458038158
Надо добавить таблицу коэффициентов УЕФА
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igorek25
1458039843
Предлагаю ввести рубрику "Лазарет", где будет информация от клубов РФПЛ по состоянию здоровья травмированных игроков и ориентировочные сроки их восстановления .
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z89
1458061948
Редакция слышит своих читателей!!! Почаще проводите "Прямой эфир"!!! Удачи!!!
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