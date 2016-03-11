Серый кардинал Европы или марионетка США? 9 фактов, которые нужно знать о новом президенте ФИФА

Факт 1. Европеец

Джанни Инфантино родился в Швейцарии. Там же окончил университет и проработал большую часть своей жизни. Инфантино – абсолютный европеец, соединивший в себе педантичное швейцарское воспитание и пробивной итальянский характер. Европеец снова стал президентом ФИФА. Это означает, что международная футбольная ассоциация продолжит сохранять равновесие между континентами, но главной ассоциацией по-прежнему останется УЕФА. И повторения тех конфликтов, которые были между Блаттером и Платини, скорее всего, не будет. Инфантино не один десяток лет проработал в структуре УЕФА и вряд ли допустит в органы высшего управления европейским футболом своих оппонентов.

Конечно, Джанни изо всех сил старается отойти от своего европейского прошлого, чтобы заручиться поддержкой остальных конфедераций. Отсюда высказывания, что у него нет «европейского взгляда» на футбол, и что он рассматривает эту игру вне континентальных рамок. Доказать свою непредвзятость Инфантино еще придется на деле.

Факт 2. Блаттер в маске

После избрания нового президент Гарри Линекер в своем твиттере написал: «Есть ощущение, что Инфантино снимет свою маску и покажет нам Зеппа Блаттера».

В опасениях британца есть доля справедливости. Инфантино пока не предлагает ничего нового, продолжая линию бывшего президента. Сам Блаттер, комментируя итоги выборов, сказал об Инфантино: «У него есть все, чтобы продолжить мою работу». Инфантино и продолжает. Говорит о расширении количества участников на чемпионатах мира или о развитии женского футбола (любимая тема Блаттера). Даже выборы нового президента удивительно похожи на выборы в мае 2015 года, когда переизбирали Зеппа. Тот же принц Иордании Али бин Аль-Хусейн и в мае 2015 и сейчас, в феврале 2016, выходил со своей кандидатурой, собирая почти 30 голосов в первом туре (в основном от представителей КОНКАКАФ), а затем снимал свою кандидатуру, по сути, отдавая голоса европейскому конкуренту. Так и хочется подозрительно прищуриться и сказать: «Совпадение? Не думаю».

Неизвестно, насколько «марионеточным» является принц Иордании, но его «помощь» и Блаттеру, и Инфантино заставляет подумать об очередных непрозрачных перипетиях в и так запятнавшей себя футбольной ассоциации.

Факт 3. Не футболист

Инфантино – юрист. В отличие, например, о бывшего футболиста Платини и многих футбольных чиновников, еще 10 лет назад беззаботно игравших в профессиональных лигах и не сильно заботившихся о получении высшего образования. Джанни окончил Фрибурский университет, один из старейших и престижнейший ВУЗов Европы, давший ему юридическое и экономическое образование. Поэтому президент понимает, как зарабатывать, и во что вкладывать деньги. С пониманием конкретно футбольной индустрии у него тоже все в порядке.

Факт 4. Опыт

Вы сильно ошибались, если думали, что единственной работой Инфантино было катание шаров на жеребьевках европейских турниров. На самом деле, он уже 16 лет работает в структуре УЕФА, сначала как юридический консультант, а затем как генсекретарь федерации и, по сути, правая рука Мишеля Платини. Вспоминая, через какие конфликты и скандалы прошла ассоциация, можно представить, сколько черновой работы пришлось выполнить девятому президенту ФИФА.

Факт 5. Грамотная политика

Его точно нельзя сравнивать с Трампом или Жириновским. Инфантино во время предвыборной гонки вел себя крайне осторожно. В условиях постоянных скандалов вокруг футбольных чиновников по всему миру Джанни выбрал верную оборонительную тактику. «Мы должны посылать правильные сигналы», – сказал чиновник. Сейчас он только это делает. С одной стороны, посылает сигналы маленьким ассоциациям, продвигая идею с расширением состава участников на мундиале и летая на лоукостерах. С другой стороны, опасаясь повторения скандалов, мягко критикует своих бывших боссов, говоря о расхождениях в их отношении к футболу.

Факт 6. Поддержка и критика

Все, кто опасался, что Россия останется без чемпионата мира, могут облегченно выдохнуть – Инфантино поддерживает Владимира Путина и Виталия Мутко. А Путин и Мутко поддерживают Джанни. «Инфантино – наш кандидат!», – гордо заявил Виталий Леонтьевич и даже не побоялся выступить одним фронтом с Европой.

Мутко: «Инфантино сможет вернуть доверие к ФИФА в ближайшее время»

Помимо Путина и Мутко на стороне Инфантино выступают Роберто Карлос, Фигу, Буффон и Кафу. За несколько дней до выборов в социальных сетях была развернута широкомасштабная поддержка европейского кандидата. В благодарность футболистам Инфантино создаст команду Легенд, которых отправит по миру популяризировать футбол и зарабатывать для ФИФА деньги.

Но есть у Джанни и недоброжелатели. О Линекере я уже писал выше. Здесь скажу о президенте «Палермо» Маурицио Дзампарини, обвинившего Инфантино в подкупе голосов, и Диего Марадоне, назвавшего чиновника «предателем», пытавшемся заработать миллионы «благодаря манипуляциям с шарами и спонсорами». Впрочем, оба обвинения носят популистский характер и весомыми доказательствами не подкреплены.

Факт 7. Главная идея

Инфантино помогал Платини в проекте расширения финальной стадии Евро до 24 команд. Следующий шаг – такие же изменения на чемпионате мира. Вместо 32 команд – 40. Зачем? Чтобы турнир приносил больше денег, а сборные среднего уровня имели возможность (или хотя бы надежду) дойти до финальной стадии. Инфантино дарит командам надежду, а заодно зарабатывает деньги и получает голоса на следующих выборах. Схема проста и эффективна.

40 команд точно не приедут в Россию. И вряд ли приедут в Катар, потому что Чемпионат мира 2022 года пройдет в необычных условиях (зимой), и у организаторов будут проблемы и без эпических планов Джанни.

Думаю, прежде чем осуществлять эту реформу, осторожный итальянец сначала убедится в ее эффективности на Евро-2016.

Факт 8. Видеоповторы

Пока не понятно, какого настоящее отношение Инфантино к одной из самых главных проблем в современном футболе. Президент высказывается крайне неоднозначно. Вроде «нельзя закрывать глаза на развитие технологий», но, с другой стороны, «одна из особенностей футбола – его непрерывность». Инфантино сам пока не знает, как решить проблему видеоповторов и не нажить врагов в виде недовольных тренеров и футболистов.

Лучше второй раз увидеть. Почему видеоповторы необходимы современному футболу

Факт 9. Реформы в ФИФА

Инфантино не может закрыть глаза на обвинения, которые предъявила общественность, разоблачая деятельность футбольной ассоциации. От него ждут реформирования структуры ФИФА, и ему придется эту структуру реформировать. Первые изменения уже описаны в предвыборной программе кандидата. Из самого важного: сделать открытыми зарплаты сотрудников федерации (чтобы избежать конфликтов, подобных ситуации с Блаттером и Платини), сделать рейтинг сборных «прозрачнее» и увеличить затраты на развитие непосредственно игры в футбол, в том числе и в удаленных от Европы странах.

Идеи Инфантино выглядят здраво и разумно. Насколько правильно и рационально они осуществятся – станет понятно уже через несколько месяцев.

Пока перед ФИФА стоит одна сверхзадача: восстановление своей репутации и получение доверия со стороны конфедераций. Для этого нужен сильный и при этом дипломатичный лидер, который сможет в короткие сроки восстановить сломанную систему. Посмотрим, станет ли таким лидером Джанни Инфантино.