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    Мутко: «Инфантино сможет вернуть доверие к ФИФА в ближайшее время»

    Министр спорта РФ, глава РФС Виталий Мутко выразил мнение, что новый президент ФИФА Джанни Инфантино справится с задачей вернуть доверие к организации.

    «ФИФА порой обвиняется во всех смертных грехах, но не имеет к этому никакого отношения. Если, например, в РФС кто-то злоупотребляет своим положением, его арестовывают, но имиджевый удар идет по ФИФА. Есть требования, которые ФИФА предъявляет национальным федерациям. И в первую очередь создание независимых контрольных органов при федерациях, следящих за финансами. Инфантино – тот человек, который сможет вернуть доверие к ФИФА в ближайшее время. Стоит задача, чтобы к 2018 году, когда мы примем чемпионат мира, доверие к ФИФА было возвращено», - заявил Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    04.03.2016 13:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 марта 2016, 19:58

      "Если, например, в РФС кто-то злоупотребляет своим положением, его арестовывают..." - Блин, интересное, даже многообещающее допущение, ага, кто он этот "кто-то"?

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