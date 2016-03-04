Мутко: «Инфантино сможет вернуть доверие к ФИФА в ближайшее время»

Министр спорта РФ, глава РФС Виталий Мутко выразил мнение, что новый президент ФИФА Джанни Инфантино справится с задачей вернуть доверие к организации.

«ФИФА порой обвиняется во всех смертных грехах, но не имеет к этому никакого отношения. Если, например, в РФС кто-то злоупотребляет своим положением, его арестовывают, но имиджевый удар идет по ФИФА. Есть требования, которые ФИФА предъявляет национальным федерациям. И в первую очередь создание независимых контрольных органов при федерациях, следящих за финансами. Инфантино – тот человек, который сможет вернуть доверие к ФИФА в ближайшее время. Стоит задача, чтобы к 2018 году, когда мы примем чемпионат мира, доверие к ФИФА было возвращено», - заявил Мутко.