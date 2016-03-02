Сумасшедшему финту Бергкампа — 14 лет

Приход голландца в "Арсенал" в 1995 году стал поворотной точкой и для клуба и для самого игрока. За 11 лет Бергкамп выиграл с "канонирами" 11 титулов, забив 120 голов во всех турнирах. Но один из его мячей будут помнить особо. Забит он был, кстати, на 11-й минуте.

Произошло это ровно 14 лет назад – 2 марта 2002 года. "Арсенал" отправился в гости к "Ньюкаслу" и уже в начале игры явил миру настоящий шедевр. Бергкамп невероятным финтом прокинул мяч мимо защитника Дабизаса и открыл счет в матче. Интересно, что "Арсенал" очень хотел сделать статую в честь голландца именно с этим финтом, но технически это было невозможно.

"Когда люди спрашивают меня об этом шедевре, я просто отвечаю: "Деннис Бергкамп", - говорит Тьерри Анри. – Они снова спрашивают, мол, он что, так и задумывал? Мой ответ не меняется. "Деннис Бергкамп". Я тогда не играл в том матче, но смотрел его по ТВ. Когда увидел это чудо, то лишь спросил: "Что?!"

"Это гениальный гол, но я видел, как Бергкамп выдумывал похожие штуки на тренировках, - рассказывает Иан Райт. – Хотел ли он сделать так, как сделал? Ну, конечно! Он все верно прочертил, измерил и построил за одну секунду".

"Любимый ли это гол у меня? Нет, - отвечает сам герой. – Потому что без удачи в нем не обошлось – сделай защитник шаг назад, и ничего б не произошло. Финт для меня остается просто финтом. Чем он должен помочь? Он должен быть полезен. А искусство ради искусства это не интересно. Сам трюк выглядит довольно необычно, но это только из-за того, что вследствие него был забит гол. Финт оправдан голом, он стал частью чего-то большего. Финт создаeт гол, а гол создаeт финт.

Здесь же моей первой мыслью было: "Я хочу прорваться к воротам любым способом, совершенно не важно, как до меня дойдeт передача". За десять ярдов до того, как я получил мяч, я принял решение: "Развернусь". Мысль была такая: "Я подкину мяч, а потом будет видно, вдруг он попадeт в защитника или полетит не в ту сторону, может быть, защитник предвидит такое развитие событий и пробежит на два ярда больше, чем на самом деле. А вдруг он будет ошарашаен, и тогда я смогу его определить". Когда всe это произошло, защитник всe ещe был рядом, так что мне пришлось применить силовую борьбу. Короче говоря, без удачи не обошлось", - подытожил Бергкамп.

Остается добавить, что тот гол Бергкампа помог "Арсеналу" одержать третью подряд победу в чемпионате. К концу сезона их количество выросло до 13 подряд, то есть весной "канониры" больше очков не теряли. Потому и стали чемпионами Англии по итогам сезона-2001/02.

[cr]