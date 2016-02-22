Буратино из Мюнхена. Какой будет «Бавария» при Анчелотти

Карло Анчелотти предстоит непростая задача – не только не уронить знамя клуба после ухода Гвардиолы, но и взгромоздить его на новые высоты. Однако итальянцу не впервой решать такие вопросы. Он трижды играл в финале Лиги чемпионов с "Миланом", пришел на место Моуринью в "Реал", чтобы оформить Десиму, и построил "ПСЖ" в его нынешнем виде. По количеству и качеству титулов Пеп уступает Анчелотти лишь самую малость. Более того, испанца многие называют лучшим тренером мира, и его уход для "Баварии" считают огромной потерей. Однако Анчелотти может оказаться куда более полезным тренером.

Консервативность как благо

Пепа мы знаем как футбольного новатора, явившего миру тики-таку, а Анчелотти – как консерватора, который всегда готов сыграть прагматично и заставить играть на контратаках даже мадридский "Реал". В Италии результат всегда ставился выше красоты футбола, и с этим ничего не поделаешь. Это как раз то, что нужно "Баварии", уставшей от двух подряд звонких вылетов из Лиги чемпионов на стадии полуфинала.

Анчелотти способен выполнять указания руководства и не провоцировать никаких радикальных изменений. У Пепа это получалось не всегда. Та же история с врачом Мюллером-Вольфартом показательна. Испанец настоял на увольнении человека, являющегося одним из символов "Баварии", хотя в нынешнем сезоне уже без него катастрофа с обилием травм никуда не делась. За это в Мюнхене на Гвардиолу смотрят искоса. С Карло такого наверняка не будет – если человек проработал в "Реале" два года, то он знает, как ладить с начальством.

Пеп давно признавался, что не может работать в одной команде более трех-четырех лет. Карло восемь лет возглавлял "Милан", дважды выиграв с ним Лигу чемпионов. Фактически, при нем мы в последний раз видели реально конкурентоспособную команду в красно-черных футболках. "Бавария" будет совсем не прочь сотрудничать с Анчелотти в течение пяти, а то и более лет. Немцы ценят традиции и верность, а это не пустые слова для итальянца.

Микроклимат в команде

Большинство игроков "Баварии" надеялись на то, что Гвардиола продлил контракт, и казалось, что команда в действительности готова стоять за тренера горой. Но уже в начале 2016-го года мы узнаем о конфликте с Видалем и рядом других игроков, и хотя Маттиас Заммер все отрицает и обвиняет журналистов во лжи, от правды никуда не деться: сейчас обстановка в раздевалке "Баварии" не самая лучшая. Игрокам непонятно, почему они не могут летать на выходных заграницу, а жесткие требования Гвардиолы в других аспектах организации режима футболистов уже не кажутся им такими уж беспрекословными. Ограничивать себя в чем-то, следуя указаниям человека, который решил покинуть команду, не так уж просто. И совсем уж веский аргумент: в прессу попала информация о возможном увольнении Гвардиолы досрочно в случае, если команда не пройдет в 1/8 финала ЛЧ "Ювентус". Если бы тренером были довольны, такой вариант вряд ли рассматривался бы.

Анчелотти, наведший порядок в раздевалке "Реала" после ухода Моуринью, в такой ситуации кажется оптимальной кандидатурой на пост главного тренера. Он умеет находить подход к каждому, включая "примадонн" вроде Роналду и Бэйла, что благотворно отражается на игре коллектива. В конце концов, когда Флорентино Перес прошлой весной собирался увольнять итальянца, игроки мадридского клуба даже ходили к президенту, уговаривая его передумать. Тони Кроос, в частности, говорил: "Когда он ушел, были опечалены даже те, кто не играл постоянно. Не могу сказать ни одного плохого слова в адрес Анчелотти". Пожалуй, Перес и сам сейчас жалеет о принятом решении.

4-3-2-1

При Гвардиоле мы видели и Лама в опорной зоне, и Алабу в центре обороны, и Левандовски, играющего "ложную девятку". С учетом имеющихся у мюнхенцев кадровых ресурсов некоторые перестановки казались нелепой попыткой изменить и без того здорово функционирующую модель Хайнкеса на тики-таку, которая сезоном ранее была погромлена все той же "Баварией".

Предугадать, какие тактические решения предложит Анчелотти, не так уж сложно. Он сам четко высказался на этот счет, отвечая на вопросы автора книги "Soccer. Modern Tactics" Алессандро Дзаули: "Фланги должны покрываться с помощью двух крайних защитников, которые должны обладать хорошими атакующими навыками. Это требование относится также к крайним полузащитникам, которые должны уметь хорошо двигаться на поле, выполняя различные маневры". В команде, где есть связки Алаба-Коста и Лам-Роббен, реализовать это удастся без малейших проблем.

Карло не придется что-то радикально менять – его излюбленная схема 4-3-2-1 идеально подходит "Баварии". Отыскать нападающего, который превосходил бы сейчас Левандовски, практически нереально. Гвардиола не устает хвалить его профессиональные качества: "Роберт тренируется, спит и есть для футбола". Неудивительно, что одним из первых пожеланий Анчелотти, высказанных руководству мюнхенцев, было сохранение в составе поляка, посматривающего одним глазом в сторону Мадрида, где его манят суммой с множеством нулей.

Успешная игра команд Анчелотти всегда была связана с мощной полузащитой, причем в центре он предпочитал использовать троих исполнителей. Один из них обязан стать мозгом команды, или, как любит выражаться сам Карло – "Директором". В "Милане" это был Пирло, в "Челси" – Лэмпард, в "Реале" – Модрич, а в "ПСЖ" – Верратти. В "Баварии" на эту роль идеально подходит Тиаго Алькантара. Конечно, есть вероятность, что он последует за Гвардиолой во второй раз в карьере, но просто непонятно, куда его девать в "Манчестер Сити" при всем обилии тамошних звезд. Даже если Тиаго и уйдет, есть вариант с расцветом карьеры Марио Гетце, который в скором времени должен залечить мучающую его уже давно травму.

Трансферы

Стоит принять во внимание и слухи о возможных трансферах Крооса, Хамеса и Бензема в "Баварию". Первый – один из любимчиков Анчелотти, да и не стоит забывать, что он сделал себе имя в Мюнхене, второй может рассматриваться как альтернативный вариант на позицию "баварского Модрича", а вот Бензема способен добавить вариативности в атаке. В то, что покупки в переднюю линию будут, охотно верится. За спиной Левандовски нет вообще никого, не считая Мюллера, привыкшего действовать в оттяжке. Правда "Реал" вряд ли согласится отпустить француза, не получив предварительно Левандовски, а такая рокировка Карло вряд ли понравится.

При всей своей консервативности, Папа Карло следит за современными тактическими тенденциями. В бытность тренером ПСЖ он говорил: "Я хочу, чтобы команда играла в разных вариациях: с одним чистым нападающим и двумя атакующими с фланга или с двумя форвардами и одним футболистом, атакующим из глубины". Так что без покупки форварда, кажется, не обойтись.

Покупать вратаря бессмысленно – к Нойеру ни у кого нет претензий. А вот что будет с защитой, не может сказать никто. Если удастся наладить дела с физподготовкой и избавиться от обилия травм, то основной видится пара Мартинес-Боатенг. Но покупку кого-то для углубления резерва лишней тоже не назовешь. С травматичными Бенатиа и Будштубером на лавке далеко не уедешь.

Пока Анчелотти выигрывал внутренние чемпионаты всех стран, где работал, прибавив к этому достижению победы в Лиге чемпионов с "Реалом" и "Миланом". И кажется, что "Бавария" идеально подходит для него. Итальянец имеет отличные шансы пополнить резюме новыми победами, а мюнхенский клуб получит тренера с огромным опытом и прекрасной репутацией, который не переусердствует с новаторством, но и не даст скучать.

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