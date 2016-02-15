«Призываю все клубы Серии А собраться и остановить чемпионат». История психоза президента «Палермо»

05.10.15. Дзампарини: "Палермо" сейчас – худшая команда в Серии А, но я верю в Джузепе Якини"

Начало октября. С этого заявления президента началось время, которое болельщики предпочтут не вспоминать. На тот момент "Палермо" действительно занимал последнее место в Серии А. Но это было вызвано продажей Пауло Дибалы и большими переменами состава. Причины вполне себе достойные.

10.11.15. Дзампарини: "Я не чувствовал, что у нас с Якини может что-нибудь получиться"

Джузепе Якини проработал на посту главного тренера "Палермо" два года. Через месяц после предыдущего заявления он был уволен. В начале ноября 2015-го к работе с командой приступил Давиде Баллардини. В его задачи входило не только спасение ситуации, но и постановка командной игры. Дзампарини любит, чтобы его "Палермо" играл красиво.

21.12.15. Дзампарини: "Арбитр Фаббри не назначил три пенальти в пользу нашей команды. Ему нужно в школу судей. Скажите мне на милость, а для чего вообще нужны дополнительные судьи и четвертый рефери?!"

Любому тренеру приходится работать в "Палермо" на углях. Но иногда президент совершает свои выпады не только в сторону наставников. После проигранного матча "Сампдории" (0:2) Дзампарини налетел на главного судью. Но если ошибки арбитра в той встрече и случались, то президенту хотя бы следовало учесть, что его команда действительно проиграла по делу. "Сампдория" была лучше и могла забивать еще. Плохая работа арбитра в такой ситуации – не оправдание, а ситуация в "Палермо" к тому времени только накалялась.

10.01.16. Дзампарини: "Я не собираюсь увольнять Баллардини. Да я и не могу этого сделать. Он не готовил команду к игре с "Вероной"

Голкипер и капитан "Палермо" Стефано Соррентино в начале января рассказал, что у Баллардини открытый конфликт с игроками. Внутренний хаос в сицилийском клубе набирал обороты, а теперь был близок к максимуму. Тренер на эту ситуацию никакого влияния уже не оказывал.

12.01.16. Дзампарини: "Я контактировал со Скелотто еще месяц назад. Он хочет тренировать в Европе, а я не буду этому мешать. Но Скелотто предстоит работать с командой вместе с Вивиани"

Но тренерская рокировка все-таки произошла. Давиде Баллардини клуб покинул, а на его место пришел аргентинец Гильермо Скелотто. Итальянец Фабио Вивиани, уже до этого работавший в "Палермо", стал ассистентом главного тренера. Дзампарини, улыбаясь, фактически отворил дверь для хаоса. Спасать команду от вылета выпало наставнику без тренерского опыта. Но для Дзампарини это совсем не показатель.

28.01.16. Дзампарини: "Расследование моих счетов – фикция. Я призываю президентов клубов Серии А собраться и остановить чемпионат"

В конце января шквал нападок обрушился уже на самого Дзампарини. Его начали подозревать в неуплате налогов. Президент взбунтовался не на шутку, на какое-то время даже позабыв о своем детище. Хотя за несколько дней до этого Дзампарини вообще неожиданно заявил, что ищет богатого инвестора, которому сможет продать "Палермо". Пока так и не нашел.

15.02.16. Дзампарини: "Прошу прощения за хаос, царивший в "Палермо" в последнее время"

То, что произошло в течение следующих двух недель, попросту нельзя объяснить. Сначала "Палермо" пришлось расстаться со Скелотто из-за того, что УЕФА не одобрил его тренерскую лицензию. "Я должен уехать, ведь у меня нет лицензии", - досадовал Скелотто, место которого занял Джованни Бози. Удивительно, но Бози просуществовал на посту главного коуча всего пять дней. Он вывел команду на матч с "Торино", а после этой игры Дзампарини снова психанул, вернув в клуб Джузеппе Якини.

15.02.16. Дзампарини: "Вся эта неразбериха позволила мне восстановить отношения с Якини"

Что мы имеем на выходе? "Палермо" занимает 15-ю строчку в Серии А, имея преимущество над зоной вылета в четыре очка. В клуб вернулся Джузеппе Якини, который и так установил рекорд по продолжительности работы с Дзампарини. Все вроде бы хорошо, но утверждать, что уже через неделю у "Палермо" снова не сменится тренер, нельзя. С президентом "Палермо" все равно не могут долго уживаться тренеры, игроки, судьи и вся Серия А.

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