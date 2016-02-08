Почему Евгений Савин – лучшее, что случилось со спортивным ТВ за последние годы

Новое лицо

Какая у вас первая ассоциация со словом "спортивный аналитик"? Ладно, давайте проще: "эксперт". Бубнов? Ловчев? Рейнгольд? Основной состав тех, у кого можно взять короткое интервью-мнение по актуальной проблеме или же просто пригласить в студию, не меняется уже лет десять. Редкие новички зачастую поразительно безлики или, того хуже, превращаются в мем. Лучшая иллюстрация: программа "90 минут плюс", лишившая фармацевтические компании выручки со снотворных. В ней за долгие годы существования погостили все так называемые эксперты. Интересной передача получалась лишь в редкие появления Карпина.

"Матч ТВ" решил учиться на чужих ошибках и приглашать новых людей. Однако эффект, за редким исключением, остался тем же. Страдающие эпидемией клише звезды 90-ых, тихий и запинающийся Алдонин, а также Александр Мостовой, который футбол, похоже, вообще не смотрит. В такой ситуации любая новая физиономия – праздник. А когда к физиономии прилагается соответствующий для ТВ темперамент, умение говорить нестандартно и достойно выглядеть в кадре – это и вовсе из области фантастики.

Тот факт, что тем самым новым лицом стал обладатель самой угловатой головы российского футбола – еще большая неожиданность. После ухода из "Крыльев" в низы росфутбола о некогда игроке сборной болельщики мгновенно забыли. В октябре о его существовании напомнил один известный ресурс, разместив фото-пособие, как из футболиста превратиться в фитнес-модель. Все оказалось неспроста: работники того сайта позже стали командой шоу "Культ Тура", а Савин – соведущим Юрия Дудя и Сергей Шнурова. И с первых выпусков сложно сказать, кому из них в кадре комфортнее.

Внешний вид

Российский футбол давно сакрализирован. Его принято считать неким культом для настоящих мужиков. А настоящие мужики, как известно, не используют вычурных выражений, не обсуждают модные новости и неделями не моются. Идеальная спортивная журналистка в их представлении: это обзоры матчей, так шоб попроще и советы по ставкам, шоб 50 рублей превратить в 250. Фото красивых девушек и шаг от футбола в сторону других феноменов массовой культуры на спортивных сайтах – это ересь. Непонятным сравнениям место в дорогих журналах, а сексу – в рассказах о вчерашнему перепихоне с Зинкой, пока передаешь товарищу ключ на шестнадцать.

Поддерживает культ и журналистика с ее немытыми головами и растянутыми коленками. До огульной критики "Плюса" в интернете многие программы непросто было отличить от посиделок мужиков в 30-летних свитерах за домино. "Матч", опять же, сразу всех одел как полагается. Но не на каждого костюм сел как влитой.

Савин же старается одинаково стильно выглядеть, что в повседневности, что на ТВ. В подтверждение тому – его инстаграм и любой выпуск передачи "Культ Тура". Стильная классика и модная стрижка – неотъемлемые атрибуты любого ведущего во всем мире. А то, что о спорте тебе рассказывает человек, находящийся в отличной форме, должно быть в порядке вещей. Не удивительно, что с первого же выпуска эту самую форму нам наглядно и креативно продемонстрировали. Лучшего способа пропаганды ЗОЖа, за который так печeтся руководство "Матч ТВ", не существует.

Савин – эксперт новой формации, чье появление возвестило о том, что сегмент зрителей и журналистов, находящихся вне культа "аутентичного" русского футбола и нормально реагирующих на любой "балаган", творящейся в студии, стремительно растет.

Не стесняется

Еще одна проблема футболистов, мутировавших в спортивных аналитиков – безумная скованность перед камерой. Среднестатистический ответ на вопрос/монолог/мнение формируется по следующей схеме: "Ээ…междометие-междометие…клише-клише-клише…ээ… междометие-междометие". Не хочется верить, что все футболисты так разговаривают. Проблема, скорее, в скованности перед камерой. Савин – редкий пример раскованности. Он не боится быть собой, говорить все, что приходит в голову и рассказывать самые безумные истории из собственной карьеры. Между ведущими "Культ Туры" сразу же возникла определeнная химия. Порой кажется, что перед тобой не ведущие, а обычные приятели, обсуждающие на кухне (ок, на недешeвой кухне) футбол и многое другое. Если в умении найти нужную историю в случае Шнура, на корпоративах выступающего, и Дудя, корпоративы ведущего, сомневаться не приходилось, то Савин своими рассказами о Бояринцеве, который "ездит на чeрном УАЗике и стреляет в рыб" откровенно радует. Причем кажется, что их количество не знает конца, ведь на каждый выпуск приходится по две-три. Ну а если вы все еще сомневаетесь в раскованности и отличном чувстве юмора Евгения, то посмотрите, как он отвечает на вопрос о "распускании рук":

Отличный дебют в роли комментатора

Спустя три месяца вещания канала, руководство "Матч ТВ" взялось за реформы. Самая обсуждаемая: расторжение контрактов с топовыми комментаторами и приход на их место бывших футболистов. Пошли по европейскому пути. Однако Ширко и прочим нужно ну очень постараться, чтобы хоть немного приблизиться к уровню Линекера. Для начала надо чуть реже палить в кабанов и чуть чаще смотреть футбол – в своeм дебютном матче Ширко, например, произнес от силы фраз 20, в которых имена футболистов не упоминались ни разу.

Разумеется, к эфирам не могли не привлечь человека, который на "Матч ТВ" уже работает. Дебют Савина пришeлся на потрясающий матч между "Вест Хэмом" и "Ман Сити". В паре с ним работал Тимур Журавель. Да, именно в паре. Все, кто когда-либо играл в FIFA, знают, что тандем ведущих репортаж состоит из, собственно, комментатора и эксперта, который периодически анализирует эпизоды и рассказывает о командах. Обычно это как раз бывший футболист, знакомый с делом изнутри. Словесная роль в репортаже у него меньше. В данном же случае, казалось, что все наоборот. Савин сходу без стеснения взял инициативу на себя. Он не только прекрасно разбирал каждый мельчайший эпизод, но рассказывал об игроках, прошлых голах, вспоминал подходящие истории из собственного опыта, делал ставки, шутил и бодро реагировал на опасные моменты, прекрасно орудуя голосом. Да, пока есть некоторые запинки и с речью не все идеально. Но дебют, мягко говоря, удался. После первого матча перспективы Савина как комментатора кажутся шикарными.

Блестящий аналитик

Зачастую аналитика бывших футболистов на ТВ ограничивается потрясающими фразами вроде: "сквозной пас очень полезен при атакующей игре". То же, как говорит о футболе Савин, можно описать фразой произнесенной Журавелем прямо во время репортажа: "После сегодняшнего матча я буду смотреть футбол совсем по-другому". Думаю, многие зрители под ней подписались бы. Евгений мгновенно реагировал на эпизоды, разбирая их подетально. Причем речь не только о рассуждениях в стиле другого бывшего футболиста-комментатора – Генича – о том, как поставил корпус и какой частью ноги футболист пробил. Мы узнали о том, как зарабатываются и лечатся мышечные травмы, в каких ситуациях стоит играть на третьего, что подсказывает тренер в финальные минуты и многое другое. В какой-то момент репортаж превратился в интервью Савина Журавелю, который спрашивал о каждой мелочи, произошедшей на поле, и получал развернутый ответ, лишенный клише и сдобренный примерами.

Особенно Савина нахваливает его приятель и соведущий – Юрий Дудь. Небезосновательно. Дудь считает, что именно Евгений в будущем может вырасти в аналитика уровня западных коллег: "Я, безусловно, субъективен, но среди тех открытий, которые сделал "Матч ТВ" за первые три месяца вещания, одно из главных – это Евгений Савин, говорящий про футбол из телевизора". Что ж, остается только надеяться, что пример Савина будет заразительным.

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