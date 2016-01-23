Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Штрафная площадь Все блоги -

    «Матч»-реванш. Пять причин, почему «Матч ТВ» – это хорошо

    23 января 2016
    Три месяца спустя «Матч ТВ» обошел рейтинги «России 2», если брать периоды новогодних праздников. Вскоре начнут вещание девять телеканалов из семейства «Матч ТВ». Блог «Штрафная площадь» – о том, почему запуск «Матч ТВ» уже можно считать успешным.

    За три месяца существования телеканала "Матч ТВ" его оценивают, в основном, негативно. Кто-то сравнивает его с инстаграмом Тины Канделаки. Кому-то просто не нравится, что женщина руководит телеканалом о спорте. Другим не хватает НХЛ и НБА. Кто-то смотрит на рейтинги, которые составляются часто не самым объективным способом. Положительные отзывы часто появлялись от людей, не замеченных в активном просмотре спорта по ТВ.

    Как объявлялось на презентации Матч-ТВ, канал станет форвардом холдинга "Матч", который будет образован на базе спортивного подразделения НТВ+. Для кого-то это стало неожиданностью, но об отделение от НТВ+ группы спортивных каналов говорилось и ранее. Например, об этом упомянал Алексей Андронов в интервью Евгению Дзичковскому в марте 2014 года. Были в тот период даже слухи, что подразделение готов был купить один продуктовый магнат с юга России. Структуру нового холдинга, который будет запущен 25 января, можно увидеть на картинке ниже.

    Сказать об успехе этого события можно будет позднее. Пока стоит приглушить критические разговоры и оценить, что хорошего в "Матч ТВ".

    1. Команда мечты

    До появления нового телеканала было много разговоров о том, что было бы неплохо совместить коллективы ВГТРК и НТВ+. Многим было интересно, например, услышать голос Владимира Стогниенко в репортаже об итальянском футболе. Теперь можно с удовольствием наслаждаться тем, как бок о бок работают, Шмурнов и Трушечкин, Стогниенко в паре с Арустамяном комментируют Серию А. Разнообразнее стали трансляции чемпионата Англии.

    Стоит отметить, что команду журналистов пополняют бывшие спортсмены, такие как Руслан Нигматуллин и Татьяна Навка. Подобные ходы добавляют "Матч ТВ" веса в мире спорта, а именно за дилетантство упрекали канала на начальном этапе.

    2. Грамотный менеджмент и креативные продюсеры

    Когда говорят о руководстве Матч-ТВ, то имеют в виду Чернышенко и Канделаки. Однако в тени остается много людей, чьей заслугой является успех телеканала. Речь идет о Чарльзе Коплине, отвечавшим за работу с медиа в НХЛ и НФЛ. О Таше Сарксисяне, одном из основателей и впоследствие менеджере "Comedy Club Production". Можно относится к этому проекту как угодно, но отрицать его успех глупо. Есть и среди менеджеров Наталья Билан, благодаря работе которой телеканал "Домашний" пережил лучшие годы.

    Относительно менеджмента НТВ+ с его странными решениями - небо и земля. Чего только стоит почти до последнего святая вера в зеленые тарелки. Казалось бы очевидным, что через кабель и интернет получать сигнал клиентам лучше. Однако до плюсовцев это дошло очень поздно. Кабельный канал "Спорт+" и платные трансляции не спасли ситуацию. Каналы же холдинга "Матч" будут распространятся через большое количество сетей платного ТВ. Опыт "КХЛ-ТВ" и телеканала "Наш Футбол" в этом плане оказался удачным. Нет сомнений, что это получится и у каналов из холдинга "Матч".

    Отдельно хочется сказать о лице. "НТВ+" использовал устаревшую графику и заставки из конца 90-х. "Матч-ТВ" сразу взялся за визуальную часть, создав телеканалу современный стильный внешний вид. Сотрудников это тоже касается.

    3. Возрождение интереса к некоторым видам спорта и событиям

    Вновь, благодаря "Матч-ТВ", удалось вернуть былой интерес к баскетболу. Молодежный чемпионат мира по хоккею побил рейтинги прошлогодних. В чем причина? Одних трансляций недостаточно. Бывали времена, когда полноценно освещали такие виды спорта как регби, американский футбол. Однако это не помогло им найти популярность. Дело не столько в том, что показывают, а как это освещают. Тут как раз сказалась отличная связка творческого коллектива и грамотного менеджмента. Успешно сработались два известных баскетбольных комментатора: мэтр Владимир Гомельский и Роман Скворцов. Во время хоккейного МЧМ широкому зрителю удалось оценить комментарии Юрия Розанова, без которых это событие для ярых поклонников хоккея невозможно представить.

    4. Передачи о ЗОЖ

    Наконец-то дошло, что популяризировать спорт и здоровый образ жизни за счет только одних трансляций и аналитических и обзорных передач невозможно. Не хватало передач, собственно говоря, о самом ЗОЖ. И они появились. Благодаря ним можно узнать о правильной еде, о тех или иных упражнениях, о том, как и что можно избавиться от некоторых болезней и быстрее восстановить организм. Как бы не смешно это выглядело, но это тоже составляет нишу, причем не малую, в популяризации спорта.

    5. Красивые девушки

    Без комментариев.

    Фото: "Матч ТВ"

    Рейтинг: 4 Голосов: 6
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +445

      mikatv 25 января 2016, 02:42

      Тина из кожи вон лезет, что бы опровергнуть очевидное. Хреново с рейтингами у Матча по сравнению с Россией 2. Если где цифры и появляются, так это резонансные трансляции - Матч-то тут причем? Видать, начальство скоро спрашивать начнет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      aviator117 24 января 2016, 11:13

      Посмотрим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 24 января 2016, 10:39

      Нормальный канал, честно говоря ожидал худшего

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      plecar 23 января 2016, 23:24

      Точные прогнозы, договорные матчи на www.safe-bet.info

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 23 января 2016, 23:20

      Канал конечно полный отстой вышел,о чём и говорят рейтинги,Тине гламурным каким нибудь каналом руговодить надо было,,,

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Жданик 23 января 2016, 22:17

      Вот что за НАРОД, СПАСИБО что такой есть,а то многих так бы спорт и не смотрели только платно в моем городе вообще убрали россия 2, купил цифру из за матч тв и все НОРМ.ЛУЧШЕ РОССИИ 2.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      skipushkach 23 января 2016, 22:13

      Ну знаю что вам всем не нравится,как по мне вполне нормальный канал,есть где то недоработки,но ему всего 3 месяца,со временем исправят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 января 2016, 21:39

      Не нравится:
      1. Формат а-ля программа Время нон стоп с массовыми посиделками за столом и бесконечными бла-бла-бла...;
      2. Комментарий футбольных трансляций, когда двое у микрофона, третий с микрофоном у бровки, все при деле, все полемизируют, пикируются и т.д. и т.д., но при этом частенько вопрошают друг друга, а что случилось, кто получил карточку, я не заметил...;
      3. Слишком много всяких мордобойных единоборств, где частенько светится главный медиа-персонаж Р.А. Кадыров.
      4. Глуповатые (нелогичные, непродуманные) вопросы для зрительского голосования.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      ShmelCool 23 января 2016, 20:22

      Помойка, а не телеканал

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11