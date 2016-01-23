«Матч»-реванш. Пять причин, почему «Матч ТВ» – это хорошо

Три месяца спустя «Матч ТВ» обошел рейтинги «России 2», если брать периоды новогодних праздников. Вскоре начнут вещание девять телеканалов из семейства «Матч ТВ». Блог «Штрафная площадь» – о том, почему запуск «Матч ТВ» уже можно считать успешным.

За три месяца существования телеканала "Матч ТВ" его оценивают, в основном, негативно. Кто-то сравнивает его с инстаграмом Тины Канделаки. Кому-то просто не нравится, что женщина руководит телеканалом о спорте. Другим не хватает НХЛ и НБА. Кто-то смотрит на рейтинги, которые составляются часто не самым объективным способом. Положительные отзывы часто появлялись от людей, не замеченных в активном просмотре спорта по ТВ.

Как объявлялось на презентации Матч-ТВ, канал станет форвардом холдинга "Матч", который будет образован на базе спортивного подразделения НТВ+. Для кого-то это стало неожиданностью, но об отделение от НТВ+ группы спортивных каналов говорилось и ранее. Например, об этом упомянал Алексей Андронов в интервью Евгению Дзичковскому в марте 2014 года. Были в тот период даже слухи, что подразделение готов был купить один продуктовый магнат с юга России. Структуру нового холдинга, который будет запущен 25 января, можно увидеть на картинке ниже.

Сказать об успехе этого события можно будет позднее. Пока стоит приглушить критические разговоры и оценить, что хорошего в "Матч ТВ".

1. Команда мечты

До появления нового телеканала было много разговоров о том, что было бы неплохо совместить коллективы ВГТРК и НТВ+. Многим было интересно, например, услышать голос Владимира Стогниенко в репортаже об итальянском футболе. Теперь можно с удовольствием наслаждаться тем, как бок о бок работают, Шмурнов и Трушечкин, Стогниенко в паре с Арустамяном комментируют Серию А. Разнообразнее стали трансляции чемпионата Англии.

Стоит отметить, что команду журналистов пополняют бывшие спортсмены, такие как Руслан Нигматуллин и Татьяна Навка. Подобные ходы добавляют "Матч ТВ" веса в мире спорта, а именно за дилетантство упрекали канала на начальном этапе.

2. Грамотный менеджмент и креативные продюсеры

Когда говорят о руководстве Матч-ТВ, то имеют в виду Чернышенко и Канделаки. Однако в тени остается много людей, чьей заслугой является успех телеканала. Речь идет о Чарльзе Коплине, отвечавшим за работу с медиа в НХЛ и НФЛ. О Таше Сарксисяне, одном из основателей и впоследствие менеджере "Comedy Club Production". Можно относится к этому проекту как угодно, но отрицать его успех глупо. Есть и среди менеджеров Наталья Билан, благодаря работе которой телеканал "Домашний" пережил лучшие годы.

Относительно менеджмента НТВ+ с его странными решениями - небо и земля. Чего только стоит почти до последнего святая вера в зеленые тарелки. Казалось бы очевидным, что через кабель и интернет получать сигнал клиентам лучше. Однако до плюсовцев это дошло очень поздно. Кабельный канал "Спорт+" и платные трансляции не спасли ситуацию. Каналы же холдинга "Матч" будут распространятся через большое количество сетей платного ТВ. Опыт "КХЛ-ТВ" и телеканала "Наш Футбол" в этом плане оказался удачным. Нет сомнений, что это получится и у каналов из холдинга "Матч".

Отдельно хочется сказать о лице. "НТВ+" использовал устаревшую графику и заставки из конца 90-х. "Матч-ТВ" сразу взялся за визуальную часть, создав телеканалу современный стильный внешний вид. Сотрудников это тоже касается.

3. Возрождение интереса к некоторым видам спорта и событиям

Вновь, благодаря "Матч-ТВ", удалось вернуть былой интерес к баскетболу. Молодежный чемпионат мира по хоккею побил рейтинги прошлогодних. В чем причина? Одних трансляций недостаточно. Бывали времена, когда полноценно освещали такие виды спорта как регби, американский футбол. Однако это не помогло им найти популярность. Дело не столько в том, что показывают, а как это освещают. Тут как раз сказалась отличная связка творческого коллектива и грамотного менеджмента. Успешно сработались два известных баскетбольных комментатора: мэтр Владимир Гомельский и Роман Скворцов. Во время хоккейного МЧМ широкому зрителю удалось оценить комментарии Юрия Розанова, без которых это событие для ярых поклонников хоккея невозможно представить.

4. Передачи о ЗОЖ

Наконец-то дошло, что популяризировать спорт и здоровый образ жизни за счет только одних трансляций и аналитических и обзорных передач невозможно. Не хватало передач, собственно говоря, о самом ЗОЖ. И они появились. Благодаря ним можно узнать о правильной еде, о тех или иных упражнениях, о том, как и что можно избавиться от некоторых болезней и быстрее восстановить организм. Как бы не смешно это выглядело, но это тоже составляет нишу, причем не малую, в популяризации спорта.

5. Красивые девушки

Без комментариев.

Фото: "Матч ТВ"