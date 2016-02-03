Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Фамильное проклятие. Почему Луиш Нету - один из лучших защитников «Зенита»

Фамильное проклятие. Почему Луиш Нету - один из лучших защитников «Зенита»

 

Португальского бородача в Питере невзлюбили едва ли не с объявления трансфера. Луиш Нету позировал с клубной майкой, и мем уже сформировался: "Защиты в "Зените" Нету". Достойно ответить критикам защитник не сумел, поскольку не выглядел образцом надежности. При этом его любые погрешности априори считались недопустимыми, помарки – непростительными, а ошибки – непоправимыми. И в болельщицком воображении умножались минимум вдвое.

С приходом Гарая и Хави Гарсии проблема надежности обороны перестала стоять настолько остро, как это было при позднем Спаллетти. На отношении к Нету это, впрочем, практически не отразилось. Его до сих пор считают нестабильно-опасным и предельно ненадежным элементом, от которого стоило бы избавиться при первой возможности. Неудивительно, что недавний отказ "Зенита" продать португальца в "Фиорентину" за €7 млн многими был расценен как упущенный шанс сбыть этот сомнительного качества актив по выгодной цене.

Однако же есть основания считать, что популярный тезис о профнепригодности Нету не более чем распространенный стереотип, подкрепленный эмоциями и сомнительным "фамильным суеверием".

В результате проведения подробного видеоразбора голевых эпизодов у ворот "Зенита" во всех 27 матчах этого сезона были определены основные виновники происшествий и характер их ошибок, а также произведена качественная и количественная оценка личной надежности игроков команды Андре Виллаша-Боаша. На показателях Нету и его напарников по центру обороны надо остановиться подробнее.

D:\blog\Бомбардир\Нету\Ошибки 1.jpg

При оценке степени надежности базовой характеристикой является количество личных оплошностей в эпизодах, которые приводили к возникновению голевых моментов или пропущенным мячам. Помимо абсолютных, отдельно рассматриваются и относительные показатели, вычисленные в пересчете на единицу игрового времени (полный матч).

По общему количеству потенциально голевых ошибок трио центральных защитников "Зенита" идет на редкость синхронно - по 22 оплошности, однако с поправкой на игровое время некоторое преимущество перед партнерами имеет Гарай. Аргентинец ошибается "по-крупному" в среднем примерно один раз за матч (1,05). У Нету относительная надежность чуть хуже, чем у коллег по амплуа (1,22), но эту разницу критичной никак не назовешь. При этом по количеству результативных ошибок, как в абсолютном (11), так и в относительном (0,54) выражении "лидирует" незадачливый и неудачливый Ломбертс, а Нету идет практически вровень с Гараем - по 7 ошибок; в среднем за матч 0,39 против 0,33.

D:\blog\Бомбардир\Нету\Ошибки 2.jpg

Кому-то может показаться, что подобная система оценки надежности не вполне объективна, потому как условно безгрешный Гарай в ряде случаев ошибается лишь потому, что тщетно пытается исправить чужие ошибки, но это не так. Подобные ситуации, когда прокол одного провоцирует ошибку другого, случаются регулярно, что, впрочем, не приводит к каким-то серьезным статистическим искажениям и несправедливой "уравниловке". Во всяком случае, это отчетливо видно на примере спартаковской обороны, где плотность серьезных промашек Макеева, Граната и молодого Кутепова чуть ли не кратно превышает аналогичные показатели Таски, не говоря уже о Боккетти.

Разница в игровой практике между Гараем, Ломбертсом и Нету совсем невелика, так что можно утверждать, что все они востребованы практически в равной степени. Интересно, что по сравнению с прошлым сезоном доля личного игрового времени у Нету выросла с 56% до 65% от максимально возможного, у Ломбертса – с 64% до 74%, а у Гарая, напротив, сократилась с 85% до 76%. Возможно, этот фактор некоторым образом и повлиял на снижение общекомандной надежности, но куда меньше, чем памятные лодыгинские "подвиги".

Следует отметить, что характер ошибок каждого из зенитовских центрдефов имеет свои индивидуальные особенности.

Так, например, Гарай оказался единственным, у кого по итогам первой части сезона не оказалось ни одной серьезной ошибки при ведении борьбы "на втором этаже", и только одна, связанная с техническим браком (к этой категории ошибок относятся потери, срезки и т.д.). В то же время ошибок в эпизодах с личной опекой на его счету оказалось сразу 17, тогда как у его партнеров – лишь по 11.

Ломбертс практически не ошибался позиционно и при подстраховке (только одна оплошность), но чаще других "проигрывал верх" (5) и допускал грубый технический брак (5).

Что же касается Нету, отличительной особенностью его статистики является наиболее равномерное распределение ошибок разного типа. Благодаря этому Луиш ухитрился не стать худшим в своем амплуа ни в одной из четырех категорий, что намекает на отсутствие в его игре заведомо слабых мест.

Схожая картина наблюдается и при рассмотрении характера атак, которые приводили к ошибкам и, как следствие, голевым ситуациям у ворот Лодыгина.

K:\blog\Бомбардир\Нету\4.jpg

Ломбертс выгодно отличается от партнеров качеством противодействия острым контратакам соперника (4 ошибки, включая 1 результативную), но в полтора раза чаще ошибается в позиционной обороне, причем в большинстве случаев – фатально (15/10).

В то же время в аналогичных показателях Нету и Гарая наблюдается не только синхронность, но и баланс. Таким образом, и здесь ни по одному из указанных критериев португалец не оказался "замыкающим" в тройке, что достаточно красноречиво свидетельствует о его приличной квалификации.

С первым пасом у португальца дело обстоит тоже неплохо. В этом сезоне на его счету уже 9 опасных стартапов (обостряющих передач, с которых начинались потенциально голевые атаки), включая 3 результативных. По этому показателю он входит в шестерку лучших в команде, опережая даже Гарая (7/3). Несомненным плюсом Нету является и умение по ситуации сыграть на любом фланге обороны и в опорной зоне, причем довольно качественно и убедительно.

K:\blog\Бомбардир\Нету\Стартап 27.jpg

Общее впечатление портят нечастые, но порой совершенно необъяснимые выходки Луиша вроде "сногсшибательных" подкатов в собственной штрафной, да и под прессингом технические сбои у него случаются. Периодичностью такого рода форс-мажоров в немалой степени определяется пресловутый класс игрока, и в этом смысле невозмутимо-спокойный Гарай выглядит практически как эталон. Однако и Нету, надо отдать ему должное, за два года в "Зените" прибавил в уверенности и хладнокровии.

Так что €7 млн от "Фиорентины" - не подарок судьбы, а лишь взвешенная и адекватная оценка способностей и возможностей 27-летнего игрока сборной Португалии. Но при нынешней кадровой ситуации в "Зените" это предложение из разряда тех, на которые нельзя соглашаться.

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Ломбертс Николас Гарай Эсекьель Хави Гарсия Нету Луиш
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vovinzone
1454433329
Очень академичный анализ и судя по цифрам достаточно объективный. Нету ЕСТЬ!
Ответить
monser08
1454441470
Ошибки защитников всегда больше запоминаются чем косяки в нападении, а мне он всегда нравился с самого начала, хоть иногда страшновато от его игры.
Ответить
15426378s
1454500960
вполне нейтрально отношусь к данному игроку.
Ответить
Главные новости
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
Вчера, 21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
Вчера, 21:41
15
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
Вчера, 21:33
59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+