Фамильное проклятие. Почему Луиш Нету - один из лучших защитников «Зенита»

Португальского бородача в Питере невзлюбили едва ли не с объявления трансфера. Луиш Нету позировал с клубной майкой, и мем уже сформировался: "Защиты в "Зените" Нету". Достойно ответить критикам защитник не сумел, поскольку не выглядел образцом надежности. При этом его любые погрешности априори считались недопустимыми, помарки – непростительными, а ошибки – непоправимыми. И в болельщицком воображении умножались минимум вдвое.

С приходом Гарая и Хави Гарсии проблема надежности обороны перестала стоять настолько остро, как это было при позднем Спаллетти. На отношении к Нету это, впрочем, практически не отразилось. Его до сих пор считают нестабильно-опасным и предельно ненадежным элементом, от которого стоило бы избавиться при первой возможности. Неудивительно, что недавний отказ "Зенита" продать португальца в "Фиорентину" за €7 млн многими был расценен как упущенный шанс сбыть этот сомнительного качества актив по выгодной цене.

Однако же есть основания считать, что популярный тезис о профнепригодности Нету не более чем распространенный стереотип, подкрепленный эмоциями и сомнительным "фамильным суеверием".

В результате проведения подробного видеоразбора голевых эпизодов у ворот "Зенита" во всех 27 матчах этого сезона были определены основные виновники происшествий и характер их ошибок, а также произведена качественная и количественная оценка личной надежности игроков команды Андре Виллаша-Боаша. На показателях Нету и его напарников по центру обороны надо остановиться подробнее.

При оценке степени надежности базовой характеристикой является количество личных оплошностей в эпизодах, которые приводили к возникновению голевых моментов или пропущенным мячам. Помимо абсолютных, отдельно рассматриваются и относительные показатели, вычисленные в пересчете на единицу игрового времени (полный матч).

По общему количеству потенциально голевых ошибок трио центральных защитников "Зенита" идет на редкость синхронно - по 22 оплошности, однако с поправкой на игровое время некоторое преимущество перед партнерами имеет Гарай. Аргентинец ошибается "по-крупному" в среднем примерно один раз за матч (1,05). У Нету относительная надежность чуть хуже, чем у коллег по амплуа (1,22), но эту разницу критичной никак не назовешь. При этом по количеству результативных ошибок, как в абсолютном (11), так и в относительном (0,54) выражении "лидирует" незадачливый и неудачливый Ломбертс, а Нету идет практически вровень с Гараем - по 7 ошибок; в среднем за матч 0,39 против 0,33.

Кому-то может показаться, что подобная система оценки надежности не вполне объективна, потому как условно безгрешный Гарай в ряде случаев ошибается лишь потому, что тщетно пытается исправить чужие ошибки, но это не так. Подобные ситуации, когда прокол одного провоцирует ошибку другого, случаются регулярно, что, впрочем, не приводит к каким-то серьезным статистическим искажениям и несправедливой "уравниловке". Во всяком случае, это отчетливо видно на примере спартаковской обороны, где плотность серьезных промашек Макеева, Граната и молодого Кутепова чуть ли не кратно превышает аналогичные показатели Таски, не говоря уже о Боккетти.

Разница в игровой практике между Гараем, Ломбертсом и Нету совсем невелика, так что можно утверждать, что все они востребованы практически в равной степени. Интересно, что по сравнению с прошлым сезоном доля личного игрового времени у Нету выросла с 56% до 65% от максимально возможного, у Ломбертса – с 64% до 74%, а у Гарая, напротив, сократилась с 85% до 76%. Возможно, этот фактор некоторым образом и повлиял на снижение общекомандной надежности, но куда меньше, чем памятные лодыгинские "подвиги".

Следует отметить, что характер ошибок каждого из зенитовских центрдефов имеет свои индивидуальные особенности.

Так, например, Гарай оказался единственным, у кого по итогам первой части сезона не оказалось ни одной серьезной ошибки при ведении борьбы "на втором этаже", и только одна, связанная с техническим браком (к этой категории ошибок относятся потери, срезки и т.д.). В то же время ошибок в эпизодах с личной опекой на его счету оказалось сразу 17, тогда как у его партнеров – лишь по 11.

Ломбертс практически не ошибался позиционно и при подстраховке (только одна оплошность), но чаще других "проигрывал верх" (5) и допускал грубый технический брак (5).

Что же касается Нету, отличительной особенностью его статистики является наиболее равномерное распределение ошибок разного типа. Благодаря этому Луиш ухитрился не стать худшим в своем амплуа ни в одной из четырех категорий, что намекает на отсутствие в его игре заведомо слабых мест.

Схожая картина наблюдается и при рассмотрении характера атак, которые приводили к ошибкам и, как следствие, голевым ситуациям у ворот Лодыгина.

Ломбертс выгодно отличается от партнеров качеством противодействия острым контратакам соперника (4 ошибки, включая 1 результативную), но в полтора раза чаще ошибается в позиционной обороне, причем в большинстве случаев – фатально (15/10).

В то же время в аналогичных показателях Нету и Гарая наблюдается не только синхронность, но и баланс. Таким образом, и здесь ни по одному из указанных критериев португалец не оказался "замыкающим" в тройке, что достаточно красноречиво свидетельствует о его приличной квалификации.

С первым пасом у португальца дело обстоит тоже неплохо. В этом сезоне на его счету уже 9 опасных стартапов (обостряющих передач, с которых начинались потенциально голевые атаки), включая 3 результативных. По этому показателю он входит в шестерку лучших в команде, опережая даже Гарая (7/3). Несомненным плюсом Нету является и умение по ситуации сыграть на любом фланге обороны и в опорной зоне, причем довольно качественно и убедительно.

Общее впечатление портят нечастые, но порой совершенно необъяснимые выходки Луиша вроде "сногсшибательных" подкатов в собственной штрафной, да и под прессингом технические сбои у него случаются. Периодичностью такого рода форс-мажоров в немалой степени определяется пресловутый класс игрока, и в этом смысле невозмутимо-спокойный Гарай выглядит практически как эталон. Однако и Нету, надо отдать ему должное, за два года в "Зените" прибавил в уверенности и хладнокровии.

Так что €7 млн от "Фиорентины" - не подарок судьбы, а лишь взвешенная и адекватная оценка способностей и возможностей 27-летнего игрока сборной Португалии. Но при нынешней кадровой ситуации в "Зените" это предложение из разряда тех, на которые нельзя соглашаться.