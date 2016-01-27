«Ливерпуль» с трудом вышел в финал Кубка Лиги. Жирков и Кокорин станут игроками «Зенита». Дайджест событий дня

Жервиньо перешел в «Хэбэй Чжунци»

Нападающий «Ромы» Жервиньо перешел в китайский «Хэбэй Чжунцзи».Об этом китайский клуб сообщил на своей странице в социальной сети Weibo.Ранее сообщалось, что за 28-летнего ивуарийца «Рома» получит 18 миллионов евро.

«Потратим любые деньги на иностранцев»

«Рубин» готов купить Олега Иванова

Казанский «Рубин« проявляет интерес к полузащитнику грозненского «Терека« Олегу Иванову.»Рубин» намерен подписать Иванова в ближайшее время. В составе казанского клуба Иванов может заменить хавбека Благо, который, скорее всего, покинет команду зимой.В нынешнем сезоне 29-летний Иванов провел 17 матчей в премьер-лиге и отдал 6 голевых передач. Его контракт с грозненским клубом рассчитан до июня 2017 года.Ранее сообщалось, что Ивановым также интересуются ЦСКА и «Спартак«, но «Терек» запросил за него порядка 10 миллионов евро, и московские клубы отказались от его покупки.

«Кубань» не хочет продавать Мельгарехо в «Спартак»

Телекомментатор Нобель Арустамян рассказал, что «Спартак« по-прежнему не может договориться о покупке полузащитника «Кубани« Лоренцо Мельгарехо.»Переход Мельгарехо в «Спартак» пока никак не состоится. «Кубань» не приняла очередное предложение «Спартака». На данный момент трансфер заблокирован», – написал Арустамян в своем Twitter.Ранее сообщалось, что 25-летний Мельгарехо может перейти в «Спартак» в феврале. Сумма трансфера составит от 5 до 10 миллионов евро.

Жирков и Кокорин станут игроками «Зенита»

Осталось узнать – когда.»Зенит« объявил о договоренности с полузащитником «Динамо« Юрием Жирковым.Хавбек подпишет с «Зенитом» контракт на 2 года. Хавбек должен перейти в петербургский клуб этим летом на правах свободного агента.Впрочем, «Зенит» намерен договориться с «Динамо» о досрочном переходе футболиста этой зимой.В нынешнем сезоне 32-летний Жирков провел за «Динамо» 16 матчей в чемпионате России и отдал 3 голевые передачи.

Девять левых защитников из Европы как альтернатива Жиркову

«Зенит« договорился об условиях личного контракта с нападающим «Динамо« Александром Кокориным.Соглашение Кокорина с «Зенитом» начнет действовать летом, сразу после того, как у него завершится контракт с «Динамо». Таким образом, форвард достанется «Зениту» бесплатно.При этом «Зенит» попытается заполучить Кокорина зимой, но для этого нужно договориться с «Динамо» о сумме компенсации.

Адебайор стал игроком «Кристал Пэлас»

Нападающий Эмануэль Адебайор продолжит свою карьеру в «Кристал Пэлас». Африканец перешел в лондонский клуб на правах свободного агента. Сообщается, что контракт 31-летнего форварда с новой командой рассчитан до конца сезона. За всю свою карьеру в английской Премьер-лиге Адебайор в 230 матчах забил 96 голов и отдал 43 результативные передачи, выступая за такие клубы как «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм». Помимо этого нападающий успел поиграть за мадридский «Реал», «Монако» и «Метц».

Пато – официально игрок «Челси»

Форвард «Коринтианса» Алешандре Пато в ближайшее время будет представлен в качестве игрока «Челси». Сообщается, что клубы достигли окончательной договоренности об условиях сделки. Бразилец пополнит стан синих на правах аренды до конца сезона, при этом лондонцы будут владеть опцией выкупа прав на футболиста по истечении ее срока. Известно, что Пато уже отправился в Англию для прохождения медицинского обследования.

Билич хочет пригласить в «Вест Хэм» Эменике

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике, ранее выступавший за московский «Спартак», может продолжить свою карьеру в «Вест Хэме». Сообщается, что «молотобойцы» близки к тому, чтобы договориться с турецким клубом об аренде футболиста до конца сезона с первоочередным правом выкупа. Помехой для осуществления трансфера на данный момент является то, что турки хотят получить компенсацию за отъезд 28-летнего форварда в столицу Англии. Ожидается, что все детали сделки в ближайшие 24 часа будут улажены, и нигериец отправится в Лондон для прохождения медицинского обследования. Напомним, что первую половину сезона Эменике также провел в аренде, выступая за катарский «Аль-Аин», африканец в 15 матчах отметился девятью забитыми мячами.

Эль-Шаарави стал игроком «Ромы»

Нападающий «Милана» Стефан Эль-Шаарави перешел в «Рому». 23-летний форвард будет защищать цвета римского клуба до конца текущего сезона на правах аренды. Сумма сделки составила 1,4 миллиона евро, при этом «волки» получили право первоочередного выкупа игрока за 13 миллионов евро, которое будет действовать до начала следующего сезона. Итальянец уже прошел медицинское обследование и будет выступать за свою новую команду под 22 номером. Напомним, что первую половину сезона Эль-Шаарави провел в «Монако», где в 24 матчах забил три мяча и отметился одной голевой передачей.

«Ливерпуль» – «Сток Сити» – 0:1 (по пенальти – 6:5). Сложнейшая победа «Ливерпуля»