Не уеду жить в Лондон. Почему Кокорин должен забыть об Англии и перейти в «Зенит»

Спойлер. Главные выводы из материала: Попытка покорить Англию сейчас обернется трансфером в "Кубань" через пару лет

Дайте Кокорину поработать

Имидж — все

Для Кокорина готово место в схеме "Зенита"

Готов ли Кокорин к прессингу со всех сторон?

Однажды Василий Уткин подметил: когда футболист переезжает в новую страну, у журналистов уже готовы два клише: если у игрока получится – эмоции, если нет – адаптация. Александр Кокорин в новых условиях рискует хлебнуть смеси этих объективных явлений. Желание доказать свою крутость будет сочетаться с рядом проблем: неготовностью долго играть на высоких скоростях, слабой формой и постоянным дискомфортом. Давить на него будут на поле, в раздевалке, на клубной базе и в интервью. Особенно – в интервью, ведь это Англия.

Кокорин, возможно, вдруг выдаст выдающееся и эпохальное: отцепит "Барсу" от Лиги чемпионов или "Сити" от золотых медалей чемпионата. Но вероятна и другая история. Стабильное место на лавке, сравнения с ленивым Бибером на "Эмирейтс", карикатуры Омара Момани и насмешки Paddy Power. Недалеко до слухов о трансфере в условный "Сандерленд".

Все это, конечно, тоже натянутые клише. Однако нужно помнить, что Кокорин долгое время кутается в уютную зону комфорта. Его лелеяли в "Динамо" даже после неудавшегося побега в "Анжи". Вот только генералы и пиарщики не полетят в Лондон.

Идеальный вариант – переезд в Англию летом, когда клуб выигрывает всякие коммерческие кубки, а у Арсена Венгера будет время объяснить Кокорину, что от него требуется. Нырнуть в кипящую английскую реку сейчас рискует обернуться провалом и переходом в "Кубань" через пару лет.

В каком клубе система работы выстроена лучше всего?

Лимит на легионеров в нынешнем виде – большое зло, но не для всех. Кокорин по-настоящему зажигал, когда казалось, что все ограничения снимут, да и вообще скоро российский и украинский чемпионат сольются в один турнир. Лимит в деградации Кокорина – отдельный подогревающий фактор, но не основная причина.

Главная проблема Александра – суматошный клуб, постоянно меняющий стратегию развития и не умеющий распоряжаться финансами. Санкции УЕФА – лишнее доказательство. Хороший пример Кокорину подал Федор Смолов, ушедший из "Динамо" в "Урал", чтобы разобраться в себе. В Смолова поверили, Смолов поверил в себя и не подвел – за три месяца забил 8 голов.

Похожая история с Артемом Дзюбой. Пока "Спартак" спорил с философией Мурата Якина, Дзюба сражался за контракт и превратился в образец футбольной жадности. Полгода спустя перед нами один из лучших бомбардиров Лиги чемпионов. А ведь футболист всего лишь попал в команду с ясными целями, избавился от давящих воспоминаний о "забегающих стенках" и занялся делом. Потенциал Кокорина куда выше.

Через какое время имидж Кокорина погубит его карьеру?

Знойные фото в сауне, дорогие автомобили и инфантильное поведение – все это поправимо. Многие футболисты, особенно в молодом возрасте, проходили через это. При этом нынешний "Зенит" сейчас – образец подхода к делу. Трудно представить питерского игрока, выкладывающего в инстаграм фото с цирковым медведем. Адекватный в комментариях Дзюба, сплошные семьянины, постоянные благотворительные акции. Даже конфликт Андре Виллаша-Боаша с верхушкой русского футбола подается как борьба за справедливость.

Для питерской PR-службы ничего не стоит сделать из Кокорина главную надежду сборной России на ближайшие годы.

Он нужен "Зениту"

Питерцы лихо прошлись по соперникам в Лиге чемпионов, но главная проблема команды проглядывается даже сквозь софиты. У Виллаша-Боаша мало вариантов для ротации. Сломался Халк – команда не может забить "Мордовии". Пропал из состава Шатов – Файзулин или Рязанцев стараются просто не мешать.

Кокорин не должен обязательно конкурировать только с Дзюбой. Новый тренер вполне может нарисовать схему с двумя форвардами или переместить Александра на позицию Данни. Место Кокорину обязательно найдется. Тем более с его паспортом.

Он не нужен "Арсеналу"

Пусть Оливье Жиру и не забивает в каждом матче, но за полгода в английской Премьер-лиге он забил столько же, сколько Кокорин в отечественной за два неполных сезона (12 голов). А в следующем матче на поле должен вернуться Алексис Санчес – игрок, на позиции которого тоже может сыграть Александр. И вообще: появление Кокорина в "Арсенале" – это приход (пусть и талантливого) студента в лабораторию, где под началом гениального французского профессора вот-вот сделают открытие, за которое они получат Нобелевскую премию. Кокорина, скорее всего, посадят в сторонке, дадут запотевшую колбочку и попросят внимательно смотреть за движением рук и пробирок. Зачем за эту перспективу идти на невообразимый риск?

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