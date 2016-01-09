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  • Хаби Алонсо: «Переезд в Англию – новый вызов для Гвардиолы»

Хаби Алонсо: «Переезд в Англию – новый вызов для Гвардиолы»

 

- Я очень рад, что продлил контракт с "Баварией" еще на один год. Сейчас самое время, чтобы начать упорно работать и готовиться к продолжению сезона. Перед нашей командой стоит много серьезных задач.

- Как вы отнеслись к тому, что главный тренер решил покинуть команду по окончании сезона и теперь будет работать в английской Премьер-лиге?

- Это его решение. Конечно, мы бы хотели, чтобы он остался. Пеп – очень хороший тренер. Он один из самых лучших специалистов, с которым я когда-то работал. Но нужно уважать его решение. Какую бы команду Гвардиола не взялся бы тренировать, я точно знаю – им повезет.

- Теперь Анчелотти будет наставником "Баварии". Вы раньше с ним работали. Какой он тренер?

- Это успешный специалист, который немало добился. Особенно с "Миланом". Я думаю, это отличный вариант для "Баварии". Конечно же, он получит отличную слаженную команду с опытом. Но что об этом говорить сейчас? Все это будет только в следующем году. В данный момент нам надо концентрироваться на том, что есть. У нас отличные игроки, хороший тренер и много задач.

- Вы много лет играли в английской Премьер-лиге с "Ливерпулем". Понятно ли вам, зачем Пеп переезжает в Англию?

- Английская Премьер-лига – это красивейший чемпионат. Здесь по-настоящему любят футбол. На мой взгляд, это невероятное место в плане получения опыта. Кроме того, Гвардиола уже работал в Примере, Бундеслиге, ну а теперь пришло время для чемпионата Англии. Для него все это является еще и новым вызовом.

- На ваш взгляд, как подготовлена команда на сегодняшний момент?

- Я думаю, что все идет хорошо. Нам нужны здоровые игроки и тогда у команды все получится. Не хотелось бы повторения сценария прошлого года, когда было много травм. Я знаю, если хотя бы большая половина игроков будут здоровы и готовы играть – "Бавария" может добиться любых самых высоких результатов.

- Говоря о Лиге чемпионов, какие у "Баварии" есть преимущества перед другими командами?

- Я думаю, что у нас собралась хорошая команда с отличной атмосферой, командным духом. Все знают, что делать и как вести игру. Все хорошо подготовлены. Но это футбол, и на поле может случиться все что угодно. Мне кажется, нам надо постепенно концентрироваться на каждом следующем шаге.

- Катар видел уже несколько игроков, которые заканчивали карьеру именно тут. Рауль, Хави… Вы можете однажды представить себя в чемпионате Катара?

- Конечно, ты никогда не знаешь, что будет дальше. Но на данный момент я в отличной форме, чувствую себя хорошо, готов играть и приносить пользу на самом высоком уровне. Мне нравится ощущать себя нужным. Когда я потеряю это ощущение, тогда и скажу – мне пора. Пока я чувствую себя так, как сейчас, буду продолжать ставить самые высокие цели.

Тренировка "Баварии" на сборе в Катаре

- Известно, что вы больше не будете выступать за сборную страны. Уже через два года состоится чемпионат мира в России. Есть какие-то планы на этот период? Возможно, поехать в Россию в качестве тренера или же поддерживать команду с трибун?

- Два года – большой срок! Не могу загадывать так далеко. Конечно, я понимаю, что Чемпионат мира уже не будет прежним для меня. Даже трудно себе представить, что я почувствую. Ведь на протяжении трех последних первенств планеты я был с командой. Я не знаю, что буду делать. Все будет зависеть от моих планов.

- Что вы думаете о новом тренере "Реала" Зидане?

- Конечно, я его хорошо знаю. Он также работал со мной в качестве второго тренера. Для него такое назначение – это вызов и большая возможность. Надеюсь, что у него все получится, и он будет таким же успешным тренером, каким из него получился игрок. Сейчас все в руках Зидана.

- Вы выступали в разных лигах и в разных странах. Какой чемпионат все же ближе вашему сердцу?

- Для меня каждая команда, в которой я играл, оставила след. "Ливерпуль", "Реал" и "Бавария" – эти клубы всегда будут в моем сердце. Я не могу выделить какую-то лигу. Они все для меня родные.

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Германия. Бундеслига Германия Бавария Алонсо Хаби Анчелотти Карло Гвардиола Хосеп Зидан Зинедин
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