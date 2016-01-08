В каких условиях болельщики «Ливерпуля» будут поддерживать клуб

Болельщики команды, обладающие билетами на новую Главную трибуну, получат возможность отдохнуть в баре перед перерывом и во время него. Помимо бара под названием "Скамейка запасных", в зоне отдыха будет размещен настольный футбол и подаваться различная уличная еда – хотдоги, пицца и так далее.

Абонементы на сезон-2016/17 будут стоить от 2900 фунтов. Они будут давать право на посещение всех домашних игр сезона, кроме товарищеских матчей, а также на получение бесплатного напитка в перерыве и доступ к точкам питания.

Если у вас есть финансовая возможность, можно также насладиться предматчевой развлекательной программой. Определенные категории абонементов включают бесплатную парковку, программки на матч и ежегодный подарок.

Расширение Главной трибуны – часть программы по увеличению вместимости стадиона на 13 тысяч мест стоимостью 260 миллионов фунтов. Планируется, что она будет завершена к началу следующего сезона.

"Скамейка запасных" порадует болельщиков всеми видами кухни – от британской классики до модных азиатских блюд. Кроме этого, будет создано большое количество ларьков с уличной едой, где свежая пища будет готовиться перед каждым матчем.

Меньше чем через год клуб с радостью поприветствуем болельщиков на обновленной Главной трибуне, где сохранится легендарная атмосфера "Энфилда". 8500 дополнительных мест сделают ее одной из самых больших трибун в Европе, где нет стоячих мест.

Знаменитая панорама города дополнится еще одной достопримечательностью, видимой из разных точек города.

Новая трибуна станет местом, где можно будет проникнуться частью культуры стадиона: полной великой истории, страсти и характера, где стена шума может вдохновить "Ливерпуль" и напугать соперников.

К данному моменту для строительства использовано уже более 5 тысяч кубометров бетона – это хватит, чтобы наполнить два олимпийских бассейна. После реконструкции трибуна будет вмещать более 20 тысяч человек, общая вместимость стадиона повысится до 54 тысяч.

Также будет построен новый вход, лаунж-зоны, магазины, кассы и дополнительные вип-ложи. Кроме этого, планируется "тщательно продуманное" перемещение мемориала трагедии на "Хиллсборо" и Ворот Шенкли.

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По материалам mirror.co.uk

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