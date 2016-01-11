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  • Почему Криштиану Роналду должен получить «Золотой мяч»

Почему Криштиану Роналду должен получить «Золотой мяч»

Спойлер. Главные выводы из материала:

  • Роналду впечатляет результативностью и превзошел конкурентов по забитым мячам в Примере.
  • Роналду успешно выступает в национальной сборной.
  • Роналду остается лидером проблемного «Реала».

Конечно, поверить в то, что «Золотой мяч» в третий раз кряду отдадут Роналду при том, что «Барселона» в этом году выиграла Лигу чемпионов и чемпионат Испании, достаточно сложно. Но все же по части индивидуальных достижений Криштиану был не хуже Неймара и Месси, а оба претендента из «Барселоны» не стали героями финала Лиги чемпионов, потому какие-то шансы на победу КриРо все же сохраняет.

Начнем с того, что Роналду не уступил Месси и Неймару в споре лучших бомбардиров Лиги чемпионов 2014/15 (у каждого из трех претендентов – по 10 мячей), а вот в чемпионате Испании превзошел на пять мячей Месси и на 26 Неймара с совершенно заоблачным показателем в 48 забитых голов. Да, при этом «Реал» уступил в полуфинале Лиги чемпионов «Ювентусу», а в чемпионате остался в двух очках за спиной «Барселоны», но Роналду как раз сделал все, что мог, чтобы приблизить оба трофея – забил дома и на выезде «Ювентусу», стал лучшим бомбардиром чемпионата.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов португалец уже оторвался на приличное расстояние в гонке бомбардиров (11 голов) от Роберта Левандовски (7) и внезапного конкурента Артема Дзюбы (6), а Месси и Неймара нет даже в первой десятке – лучшим бомбардиром «Барселоны» в новом сезоне ЛЧ пока что является Луис Суарес. В текущем чемпионате Испании Роналду не отстает от парочки Неймар-Суарес, а «Реал», несмотря на все проблемы в игровой плоскости и увольнение Рафаэля Бенитеса находится на расстоянии вытянутой руки от «Атлетико» и «Барселоны». Сам же Криштиану, стоит отдать ему должное, несмотря на проблемы в отношениях с бывшим главным тренером «Реала», остается безусловным лидером команды.

Как Флорентино Перес провернул главную аферу сезона

Особняком стоят его индивидуальные достижения в плане результативности: три хет-трика подряд в мае в матчах с «Эспаньолом», «Хетафе» и сборной Армении, а также восемь мячей в двух кряду матчах в сентябре – пять в ворота «Эспаньола» и три – «Шахтеру». В общем, если бы «Реал» не провалился на всех фронтах и выиграл бы хотя бы один из двух самых важных для испанских клубов трофеев (ЛЧ или чемпионат), у Месси и Неймара попросту не было бы шансов, так как они не выглядели на голову сильнее Роналду в индивидуальном плане. Более того – у аргентинца и бразильца была отличная возможность проявить себя на Копа Америка, в то время как европеец по понятным причинам был лишен возможности выделиться чем-то значительным в сборной, но Роналду все же преуспел гораздо больше, став с 25-ю голами лучшим бомбардиром чемпионатов Европы всех времен (с учетом квалификации).

Лионель Месси снова был близок к тому, чтобы наконец-то выиграть значимый трофей на уровне сборных. Но забив всего один гол с пенальти на пути к финалу Копа Америка, он не смог стать лидером команды Мартино, уступившей в серии пенальти чилийцам. Месси-то свой одиннадцатиметровый забил, но его никак нельзя было назвать в числе лучших игроков своей сборной. Ди Мария, Агуэро и даже Игуаин – да, но никак не Месси. Неймар же и вовсе в очередной раз подвел свою команду собственной несдержанностью и, получив дурацкую красную карточку в матче с колумбийцами, завершил турнир чуть раньше, чем это сделала команда Дунги, с Неймаром или без него не выглядевшая способной выиграть Копа Америка. На этом фоне успешное прохождение сборной Португалии квалификации к Евро-2016 выглядит пусть и не достижением для Роналду, но как минимум вполне удачным выступлением в футболке своей сборной, в отличие от перформанса того же Неймара.

Играя за мадридский «Реал», традиционно страдающий от самодурства Флорентино Переса и имеющий проблемы с нормальной организацией тренировочного и игрового процесса, Роналду всегда находится в проигрышном положении. Как минимум относительно Месси, который выглядит королем Каталонии в клубе, где ему поклоняется и стар и млад. «Барселона» – клуб, где все выстроено под Месси. Главного тренера здесь приглашают только после совещания с влиятельным аргентинцем, игроков покупают под стиль игры, который выстраивался годами для создания идеальных условий раскрытия таланта Месси. А сам Лионель так и не смог проявить себя в той же сборной, оставив актуальным тезис о том, что он велик только до тех пор, пока не выходит из свой зоны комфорта в «Барселоне».

Что же касается Роналду, то он хоть и не выиграл ничего на уровне сборных, но как минимум на Евро-2012 показал, что способен быть лидером своей национальной команды, а уж в том, что Криштиану будет успешен в любом месте и любом клубе сомневаться вряд ли стоит. Он играл в чемпионатах Португалии, Англии, Испании, не исключено когда-то попробует свои силы в Лиге 1 в составе «Пари Сен-Жермен», и везде он был и будет хорош. Ему не мешают постоянные кадровые перестановки на тренерском мостике «Реала», сложные отношения с некоторыми из тренеров, игровая нестабильность его команды. Он забивает с завидной результативностью и в том, что он в «Реале» выиграл больше индивидуальных наград, чем командных, виноват, наверное, не Криштиану, а в первую очередь Флорентино Перес.

https://media.giphy.com/media/wvrn7MMemcOB2/giphy.gif

Говорят, что в случае, если Хосеп Гвардиола согласится принять «Манчестер Сити», не исключен вариант с появлением там Месси, в то время как Роналду не закрывал для себя двери в «Манчестер Юнайтед». Было бы действительно интересно посмотреть на соперничество двух величайших игроков современности в других условиях, на другом поле игры, в отдалении от той самой зоны комфорта, которая помогает Лео Месси быть тем, кем он есть. Возможно, тогда бы Лионель снял все оставшиеся вопросы и сомнения, доказав, что он действительно круче Роналду. А может быть Криштиану, наоборот, подтвердил бы тезис о собственном преимуществе в плане универсальности, приспосабливаемости перед Месси.

Подводя итог, скажем о том, что два Золотых Мяча – совершенно точно не предел для Роналду, и в свои 30 лет он выглядит способным как минимум удвоить их количество. Возможно, Месси и уйдет в отрыв 11 января, в чем уверены как минимум букмекеры, но в том, что португалец не сдастся и будет продолжать «гонку вооружений» можно не сомневаться.

Криштиану Роналду уходит из «Реала» – правда или вымысел?

Испания. Примера Испания Реал Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану Неймар
Комментарии (14)
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Morata29
1452256219
На мой взгляд, так причем думают многие. Должен получить золотой мяч - Неймар. Потом идет Месси, а потом уже, к сожалению, Роналду. Неймар вышел на новый уровень. Играет очень остро и продуктивно. В отсутствие Месси, тащил команду в нападение на пару с Суарезом. Но "ЗМ" отдадут Месси.. Хотя тот впрочем, тоже своей игрой заслуживает. Увы Криштьяну, и ах. Нужно бегать по полю и идти обыгрывать, а не отдавать пас назад на Марсело, после не продуктивных финтов на публику. Возраст.
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Картер
1452257188
Суарез более достоин чем кристинка
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Суmраk 05
1452257419
Роналду впечатляет результативностью и превзошел конкурентов по забитым мячам в Примере.( за это он уже получил золотую Бутсу) Роналду успешно выступает в национальной сборной.( где успехи ? проигрыш Албании, а выход на евро еще 23 страны обеспечили) Роналду остается лидером проблемного "Реала".
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Aza23becks
1452261113
"Играя за мадридский "Реал", традиционно страдающий от самодурства Флорентино Переса и имеющий проблемы с нормальной организацией тренировочного и игрового процесса, Роналду всегда находится в проигрышном положении. Как минимум относительно Месси, который выглядит королем Каталонии в клубе, где ему поклоняется и стар и млад. "Барселона" – клуб, где все выстроено под Месси. Главного тренера здесь приглашают только после совещания с влиятельным аргентинцем, игроков покупают под стиль игры, который выстраивался годами для создания идеальных условий раскрытия таланта Месси. А сам Лионель так и не смог проявить себя в той же сборной, оставив актуальным тезис о том, что он велик только до тех пор, пока не выходит из свой зоны комфорта в "Барселоне". Что же касается Роналду, то он хоть и не выиграл ничего на уровне сборных, но как минимум на Евро-2012 показал, что способен быть лидером своей национальной команды, а уж в том, что Криштиану будет успешен в любом месте и любом клубе сомневаться вряд ли стоит. Он играл в чемпионатах Португалии, Англии, Испании, не исключено когда-то попробует свои силы в Лиге 1 в составе "Пари Сен-Жермен", и везде он был и будет хорош. Ему не мешают постоянные кадровые перестановки на тренерском мостике "Реала", сложные отношения с некоторыми из тренеров, игровая нестабильность его команды. Он забивает с завидной результативностью и в том, что он в "Реале" выиграл больше индивидуальных наград, чем командных, виноват, наверное, не Криштиану, а в первую очередь Флорентино Перес. https://media.giphy.co
m/media/wvrn7MMemcOB2/giphy.gi
f Говорят, что в случае, если Хосеп Гвардиола согласится принять "Манчестер Сити", не исключен вариант с появлением там Месси, в то время как Роналду не закрывал для себя двери в "Манчестер Юнайтед". Было бы действительно интересно посмотреть на соперничество двух величайших игроков современности в других условиях, на другом поле игры, в отдалении от той самой зоны комфорта, которая помогает Лео Месси быть тем, кем он есть. Возможно, тогда бы Лионель снял все оставшиеся вопросы и сомнения, доказав, что он действительно круче Роналду. А может быть Криштиану, наоборот, подтвердил бы тезис о собственном преимуществе в плане универсальности, приспосабливаемости перед Месси." Верно подмечено
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Antilimit
1452263557
Это даже смешно
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alexfor
1452265754
мда. статьишка предвзятого персофана. за свои мусорные голы он получил уже бутсу. в сборной такой же шлак, и дай бог ему выйти на че со своей сборной из группы. автор-неадекват.
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MarcoverMars
1452266143
Автор статьи получил задание написать о том почему Роналду достоин ЗМ. Такие же материалы будут по Неймару и Месси - обычная практика в такого рода случаях. Неужели не понятно?
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Aztec58
1452271837
Не-е, автор, не убедил. В том, что КриРо - выдающийся игрок сомнений нет никаких, но третий кряду ЗМ ему вручать просто не за что, хватит с него и какой-нибудь Золотой бутсы.
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18JG
1452282882
Проголосовал за КриРо, но ЗМ отдадут гному же.
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random1964
1452289434
Интересно что же показал такого Роналду в Чемпионате Португалии.
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