Ночь в зоопарке. Звери с эмблем футбольных клубов ожили

Бык ("Краснодар", Россия)

"Краснодар" выбрал себе для герба гордое животное, роль которого в мировой культуре можно назвать весьма серьезной. Достаточно вспомнить лабиринт Минотавра и поклонение быкам на Крите, корриду в Испании, дикого быка в качестве тотема у индейцев Северной Америки… Российский клуб оправдывает свою эмблему – идет к своим целям постепенно, но очень упорно. Многие уверены, что уже не за горами тот день, когда "быки" станут чемпионами страны. Так ли это? Наверняка узнаем в ближайшие несколько лет.

Лось ("Уотфорд", Англия)

История, стоящая за этой эмблемой, предельно простая – клуб позаимствовал оленя с герба графства Хартфордшир, в котором находится город Уотфорд, и превратил его в ближайшего родственника – лося. Пока что команда не претендует на высокие места в Премьер-лиге на постоянной основе, но состав у нее подобрался очень неплохой, и кто знает, чем закончится текущий сезон?

Что можно сказать точно – "шершней" (в Англии прижилось именно такое название из-за цветов формы) недооценивать нельзя, например, "Ливерпуль" уже поплатился.

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Дог ("Лилль", Франция)

В наш зоопарк угодила даже собака! Причем поистине королевской породы – это дог, который красуется на эмблеме "Лилля".

На предыдущих вариантах эмблемы дог являлся третьим лепестком лилии, символизирующей королевский дом Франции и название города, сейчас же он остался на ней в гордом одиночестве.

Многие говорят о бульдожьей хватке трехкратного чемпиона страны (последний раз "Лилль" получил золото по итогам сезона 2010/11), но даже она не позволяет удерживать игроков уровня Эдена Азара – таков современный футбол.

Козел ("Кельн", Германия)

Стоп, серьезно? Козел на гербе футбольного клуба? Ох уж эти немцы…

История за этим фактом стоит забавная – в 1957 году на вечеринке, приуроченной к окончанию сезона, которая таинственным образом совпала с карнавальными торжествами, один из гостей подарил козла президенту клуба. Мало того, его еще и назвали в честь главного тренера Хеннеса Вайсваллера! Бородатый хитрец стал талисманом команды, а со временем перекочевал на герб клуба. Традиция не прерывается и по сей день – в "Кельне" работает уже седьмой наследник Хеннеса.

Овца ("Дерби", Англия)

Еще одно странное решение – овца вряд ли ассоциируется у болельщиков и игроков с добродетелями. Тем не менее, "Дерби" сделал именно такой выбор. Впервые овца появляется на гербе клуба лишь в 1923 году (основан один из старейших клубов Британии в 1884 году) – до этого никакой эмблемы игроки на футболках не носили. До 1960-х овцу сопровождали роза в качестве символа королевской власти и олень.

Клуб вполне можно назвать "волком в овечьей шкуре" – спросите соперников по высшему дивизиону английского футбола, который дербиширцы выигрывали дважды. Последний раз это произошло в 1975 году.

Летучая мышь ("Валенсия", Испания)

Не самый очевидный выбор для футбольного клуба – к тому же, летучая мышь все время спит. Дело в том, что такое необычное животное красуется на гербе самого города. Туда оно попало после того, как село на шлем королю Арагона Хайме Первому во время битвы за Валенсию в 1503 году.

Клубу удалось прославить крылатый герб – "Валенсию" долгое время входила в элиту испанского и европейского футбола. Шесть чемпионств, семь Кубков Короля и два финала Лиги чемпионов – отличный повод гордиться. Вопрос лишь в том, сумеет ли команда вернуть былой блеск?

Лиса ("Лестер", Англия)

Хитрющее животное затащило "Лестер" на первую строчку чемпионата Англии, причем на довольно долгий срок. Ассоциации с Клаудио Раньери напрашиваются сами собой. Каким бы искусным тренером тот ни был, герб все же не имеет отношения к итальянцу.

Впервые лиса на нем появляется в 1948 году, так как регион известен большой популяцией лис и, конечно, традициями охоты на этих зверей. Только вот в этом сезоны лисы сами охотятся на всех. Так можно и до новой эмблемы доиграться!

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Лев ("Лион", Франция)

Без символа королевской власти и царя зверей не обходится ни один зоопарк. Лев – самый логичный выбор для "Лиона", ведь название города так и переводится с французского.

Заявка на особый статус клуба с таким гербом отлично подтверждается – "львы" выигрывали чемпионат Франции 7 раз, и все подряд! Естественно, это стало рекордом страны. Несколько сезонов назад клуб играл в полуфинале Лиги чемпионов, так что огромному представителю семейства кошачьих точно не стыдно за своих подопечных.

Дракон ("Рубин", Россия)

Вот мы и подошли к секции мифических животных – такой уж у нас зоопарк! "Рубин" вручил свою драгоценность дракону Зиланту – древнему покровителю Казани. Выглядит солидно, не так ли? Впрочем, времена когда дракон опалял своим пламенем даже "Барселону", прошли.

Но ни за что нельзя утверждать, что они никогда не вернутся. Сейчас дракон спит (как гласит предание, в озере Кабан), но пробуждение его вряд ли кого-нибудь оставит равнодушным.

Грифон ("Дженоа", Италия)

Еще одно животное из легенд – грифон, красующийся на гербе "Дженоа". Генуэзцы когда-то были одними из лучших торговцев в Европе, и кто знает, что они видели в своих далеких путешествиях? Вполне возможно, что именно таких существ.

Между прочим, "Дженоа" вполне соответствует облику грифона. Это старейший клуб Италии (в этом году в Генуе отметят его 123-й день рождения), на счету которого три победы подряд в трех первых чемпионатах Италии – всего их девять. Неудивительно, что клуб прозвали именно в честь гербового животного, с таким лучше не связываться!