Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

Новый год традиционно отмечается в России с большим размахом. «Бомбардир» решил проверить читателей на то, как активно они встретили 2016 год. Догадайтесь, верны ли утверждения теста.

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