Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

Новый год традиционно отмечается в России с большим размахом. «Бомбардир» решил проверить читателей на то, как активно они встретили 2016 год. Догадайтесь, верны ли утверждения теста.
Источник: Бомбардир.ру
Фото: NY Daily News
Как стеклышко 12/12)
8, ну неплохо,с учётом того что сам немного тупанул,невнимательно прочитав вопрос...
С Габуловым ошибся, в остальных все правильно. 11/12
Какой-то лёгкий тест замутили, предыдущие куда сложнее были.
10 из 12! Это здорово, есть порох в пороховницах!
гыыыы)))))Весело))))Я тупо угадал))Хотя в хлам)
Ну, немножко, простим!