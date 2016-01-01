Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

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    Голосов: 0
    01.01.2016 11:30
    Новый год традиционно отмечается в России с большим размахом. «Бомбардир» решил проверить читателей на то, как активно они встретили 2016 год. Догадайтесь, верны ли утверждения теста.

    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    Тест: знаете ли вы рекорды российского футбола?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: NY Daily News
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +160

      Varnes 3 января 2016, 16:04

      Как стеклышко!
      12/12

      0
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      Рейтинг: +6

      Gabib > Varnes 6 января 2016, 16:23

      как стёклышко 10/12

      -1
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      Рейтинг: +206

      skipushkach 2 января 2016, 20:50

      Как стеклышко 12/12)

      -1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 2 января 2016, 13:37

      8, ну неплохо,с учётом того что сам немного тупанул,невнимательно прочитав вопрос...

      0
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      Рейтинг: +407

      18JG 2 января 2016, 11:59

      С Габуловым ошибся, в остальных все правильно. 11/12

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 1 января 2016, 15:07

      как стекло )) 10 из 12

      0
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      Рейтинг: +60

      Arsenal-Zenit1994 1 января 2016, 14:32

      Какой-то лёгкий тест замутили, предыдущие куда сложнее были.

      0
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      Рейтинг: +628

      kanav67 1 января 2016, 13:40

      10 из 12! Это здорово, есть порох в пороховницах!

      -1
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      Рейтинг: +101

      thorgrimm 1 января 2016, 12:00

      гыыыы)))))Весело))))Я тупо угадал))Хотя в хлам)

      0
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      Рейтинг: +37

      8-Gattuso-8 1 января 2016, 11:58

      Ну, немножко, простим!

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