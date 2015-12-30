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10 крутых фильмов, которые можно заменить футболом

<p><em>В новогодние праздники телевизор становится центром семейного круга, ибо приходится считаться с желаниями всех членов семейства. «Бомбардир» подготовил список игр в праздничные дни, которые могут стать альтернативой традиционных новогодних фильмов.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="/images/upload/1451159034_Фор.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 200px; height: 258px;" />"Форест Гамп" </strong></span>(<strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=gB7wy6YGCGA" target="_blank">Трейлер</a></strong>)</p> <p><strong>Альтернатива:</strong> "Лестер Сити" – "Борнмут", чемпионат Англии, 2 января, 15:45 (мск)</p> <p>Тут и думать нечего – подсказку дал сам менеджер "Лестер Сити" Клаудио Раньери, сравнив главную сенсацию английской Премьер-лиги с Форест Гампом, который в критической ситуации всегда принимать решение бежать без остановки. "Лестер" почувствовал опасность весной, когда был на грани вылета из АПЛ и побежал так, что не может остановиться до сих пор, став рождественским чемпионом сезона 2015/16 после того как предыдущее Рождество встретил на последнем месте. Беги, "Лестер", беги – так и хочется сказать "лисам", которые имеют реальный шанс добежать, если не до чемпионства, то до путевки в Лигу чемпионов, как минимум.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="/images/upload/1451159117_Ир.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 200px; height: 310px;" />"Ирония судьбы"</strong></span> (<strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=D5RDWIpnCjo" target="_blank">Фрагмент</a></strong>)</p> <p><strong>Альтернатива:</strong> "Вест Бромвич" - "Сток Сити", чемпионат Англии, 2 января, 18:00 (мск)</p> <p>Как же в Новый год без "Иронии судьбы или с легким паром?". Так как команду, которая могла бы перепутать место проведения матча, сесть не на тот самолет в наши дни отыскать достаточно сложно, можно найти определенную иронию в том, что Тони Пьюлису, менеджеру "Вест Бромвича" придется в первом матче 2016 года сыграть со своей бывшей командой – "Сток Сити".</p> <p><strong>Альтернатива:</strong> "Боавишта" - "Порту", чемпионат Португалии, 10 января, 19:00 (мск)</p> <p>Другой вариант для "Иронии судьбы" – матч "Порту". Представим себе, что Андре Виллаш-Боаш пошел в баню с Халком, Витселем, Данни и Нето, выпил там немного и вместо Санкт-Петербурга оказался в Порту. В роли Ипполита может выступить Юлен Лопетеги, нынешний тренер "Порту" – тем более что по слухам, он находится на грани отставки, а заменить его может как раз Андре Виллаш-Боаш.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="/images/upload/1451159173_Один.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 200px; height: 282px;" />"Один дома – 1, 2, 3"</strong></span> (<strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=ISCWIaTwMMU" target="_blank">Трейлер</a></strong>)</p> <p><strong>Альтернатива:</strong> "Эспаньол" – "Барселона", чемпионат Испании, 2 января, 18:00 (мск); "Барселона" – "Эспаньол", Кубок Испании, 6 января, 22:30 (мск); "Эспаньол" – "Барселона", Кубок Испании, 13 января</p> <p>Еще один символ Нового года – знаменитая комедия о мальчике, которого суматошная семейка оставила одного дома в Рождество. Традиционно ею потчуют подачей в нескольких частях, потому альтернативой здесь может стать только противостояние "Эспаньола" и "Барселоны" в каталонском дерби, неожиданно получавшее трехсерийный формат. Команды встретятся в новогодние праздники трижды – один раз в чемпионате и дважды в Кубке Короля. Актеры, декорации – те же, сюжет, подозреваем тоже - "Эспаньол" в роли незадачливых грабителей, пытающихся ограбить "Камп Ноу", а мальчик, издевающийся над ними… Ну, вы догадываетесь, кто идеально подходит на эту роль.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="/images/upload/1451159290_Плох.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 200px; height: 285px;" /></strong></span><span style="color:#FF8C00;"><strong>"Плохой Санта"</strong></span> (<strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=eGCpf3d_dRw" target="_blank">Трейлер</a></strong>)</p> <p><strong>Альтернатива:</strong> "Сельта – "Атлетико", чемпионат Испании, 10 января, 22:30 (мск)</p> <p>После отставки Жозе Моуриньо в "Челси" на роль Плохого Санты больше всего подходит его вероятный сменщик на "Стамфорд Бридж" – аргентинец Диего Симеоне. Стиль игры его команды, гангстерский имидж Диего-игрока и Диего-тренера, а кроме того – красно-белая форма его команды идеально дополняют антураж.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="/images/upload/1451159400_Чарли.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 200px; height: 296px;" />"Чарли и шоколадная фабрика"</strong></span> (<strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=aVFFnQjEIAo" target="_blank">Трейлер</a></strong>)</p> <p><strong>Альтернатива:</strong> "Эвертон" – "Тоттенхэм", чемпионат Англии, 3 января, 19:00 (мск)</p> <p>Самой сладкой командой английской Премьер-лиги можно назвать "Эвертон" – как никак прозвище ("ириски") обязывает. Более того – Роберто Мартинес вполне подходит для роли Вилли Вонки, так как напоминает такого себе футбольного чудака и романтика, который не умеет строить игру в обороне и мечтает о том, чтобы побеждать красиво.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="/images/upload/1451159500_Счаст.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 200px; height: 293px;" />"Счастливого Рождества"</strong></span> (<strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=DjiCvNy1yNw" target="_blank">Трейлер</a></strong>)</p> <p><strong>Альтернатива:</strong> "Дженоа" – "Сампдория", чемпионат Италии, 5 января, 22:45 (мск)</p> <p>Сюжет фильма "Счастливого Рождества" построен на реальных событиях, которые имели место во время Первой мировой. Тогда в канун Рождества военные по разные стороны баррикад и окопов устали от сражений и решили обменяться шоколадом, сигаретами, пожеланиями "Счастливого Рождества" и даже сыграли в футбол, как гласит известный английский футбольный миф. В новогодние праздники самым жарким дерби будет встреча "Дженоа" и "Сампдории" и было бы красиво, если бы эти традиционно непримиримые соперники в праздничные дни решились бы сыграть красиво, порадовать болельщиков не зубодробительными стыками и тактическими маневрами, а ярким атакующим футболом.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="/images/upload/1451159563_Мистер бин.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 200px; height: 297px;" />"Мистер Бин на отдыхе"</strong></span> (<strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=OqPVDhEbb1M" target="_blank">Трейлер</a></strong>)</p> <p><strong>Альтернатива:</strong> "Реал Сосьедад" – "Валенсия", чемпионат Испании, 10 января, 18:00 (мск)</p> <p>По сюжету доброй и действительно смешной комедии с Роуэном Аткинсоном Мистер Бин выигрывает тур в Канны, портативную видеокамеру и 200 евро. Гари Невилл в канун Рождества отправился немного в другое место - в Валенсию, но видеокамера была для него постоянным атрибутом на предыдущем месте работы. Назначение бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" и уважаемого аналитика канала Sky Football главным тренером "Валенсии" не лишено комедийности, потому аналогия с приключениями Мистера Бина вполне может оказаться уместной в случае с работой Гари на "Месталье". К тому же, как говорят, Гари действительно не воспринимает серьезно работу в Испании, набираясь опыта перед вероятным назначением менеджером сборной Англии.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="/images/upload/1451160281_Шеррр.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 200px; height: 200px;" />"Шерлок"</strong></span> (<strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=7hjPxUfV32Q" target="_blank">Трейлер</a></strong>)</p> <p><strong>Альтернатива:</strong> "Кристал Пэлас" – "Челси", чемпионат Англии, 3 января, 16:30 (мск)</p> <p>Традиционно премьера новых серий культового сериала ВВС проходит в первые дни Нового года. Шерлок Холмс жил в Лондоне, потому как аналогия здесь подходит только один матч – вариация лондонского дерби "Кристал Пэлас" – "Челси". Тем более, работы для знаменитого сыщика здесь хоть отбавляй – к примеру, его мог нанять Роман Абрамович, чтобы разобраться в причинах кризиса, накрывшего его команду. Жозе Моуриньо, к слову, идеально подходит на роль Мориарти, а его агент Жорже Мендеш даже немного похож на актера Эндрю Скотта.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="/images/upload/1451160362_Боб.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 200px; height: 285px;" />"Бобро поржаловать"</strong></span> (<strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=1jLf7jHqpIQ" target="_blank">Трейлер</a></strong>)</p> <p><strong>Альтернатива:</strong> "Пари Сен-Жермен" – ""Бастия", чемпионат Франции, 8 января, 22:30 (мск)</p> <p>По сюжету замечательной французской комедии Дэни Буна главный герой Филипп Абрамс едет на север, где получает работу начальником почтового отделения в городке Берг. Там он находится в плену стереотипов, гласящих, что север – ужасный край с угрюмыми жителями, которые развеиваются в том числе и после похода на матч "ПСЖ" – "Ланс". Увы, самобытная команда с севера Франции сейчас играет в Лиге 2, но представитель Корсики "Бастия" вполне может заменить "Ланс" – тем более что о жителях Корсики бытует немало легенд и стереотипов.</p> <p> </p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="/images/upload/1451160431_Юг.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 200px; height: 285px;" />"Добро пожаловать на юг"</strong></span> (<strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=5URWhFCxmcY" target="_blank">Весь фильм</a></strong>)</p> <p><strong>Альтернатива:</strong> "Наполи" – "Торино", чемпионат Италии, 6 января, 22:45</p> <p>Итальянцы сняли римейк фильма "Бобро поржаловать" под названием "Добро пожаловать на юг" и там главный герой перебирается с севера на юг, повторяя судьбу Филиппа Абрамса. Футбол там тоже есть – все южане болеют за "Наполи". И надо же такому случиться – в новогодние дни как раз есть подходящий матч – в гости к южному "Наполи" пожалует северный "Торино". Добро пожаловать на Юг!</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><a href="https://bombardir.ru/articles/448303" target="_blank"><strong>10 фильмов о футболе, которые обязан посмотреть каждый</strong></a></p> <p><a href="https:///articles/450871" target="_blank"><strong>Письмо Деду Морозу. О чем мечтает болельщик ЦСКА</strong></a></p> <p><a href="https:///posts/68" target="_blank"><strong>«Бомбардир.ру» запускает блоги!</strong></a></p>

Англия. Премьер-лига Англия ПСЖ Барселона Атлетико Челси
Комментарии (8)
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XaXatyn
1451495359
Мда, телепрограмма !
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Aztec58
1451497610
Ой, блин, как изощрённо и извращённо. Испытываю чувство неловкости за автора.
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AleXXX 88
1451505303
телевизор,сразу с не хорошим ассоциация
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dimOK752
1451548219
Блеванул...
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vbrezhneff
1451656710
бред
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Эльхан
1451685390
автор напечатал чтоб было...
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blackmanch
1663906361
та да
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